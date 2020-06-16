 Министр экономики ФРГ призвал избежать эскалации вокруг Nord Stream 2 | Новости из Германии о Германии | DW | 04.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Министр экономики ФРГ призвал избежать эскалации вокруг Nord Stream 2

У США нет причин для санкций в отношении "Северного потока - 2", считает министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер

Петер Альтмайер

Несмотря на угрозы дальнейших санкций США в отношении строительства газопровода "Северный поток - 2", министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmeier) рассчитывает на возможность деэскалации конфликта вокруг этого проекта. "Мы все еще надеемся, что до этих санкций дело не дойдет. Мы в федеральном правительстве едины во мнении, что в любое время готовы к переговорам с целью избежать эскалации", - заявил он в интервью dpa, опубликованном во вторник, 4 августа.

По словам немецкого министра, без участия Берлина не удалось бы годами обеспечивать транзит газа из России через территорию Украины. "Мы здесь, в этом министерстве, провели решающие переговоры. На севере Германии мы строим терминалы, которые позволят принимать также сжиженный газ из США и продавать в ФРГ", - напомнил Альтмайер. С этой точки зрения у Вашингтона нет никаких причин для введения санкций, уверен он.

"Кроме того, я надеюсь и ожидаю, что все стороны будут соблюдать и нормы международного права", - добавил глава министерства экономики ФРГ.

Строительство газопровода "Северный поток - 2"

США выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2". По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по прокладке труб по дну Балтийского моря приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Меры предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.

После вступления санкций в силу швейцарская компания Allseas приостановила участие в проекте. "Академик Черский" прибыл из Находки в германский порт Мукран еще в мае, но датские власти в настоящее время запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески.

Смотрите также:

  • Судно-трубоукладчик швейцарской компании Allseas

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Когда достроят "Северный поток - 2"?

    Главная газовая интрига 2020 года: когда и как Россия достроит газопровод "Северный поток - 2"? Прокладка на Балтике оставшихся 160 километров может затянуться до 1-го квартала 2021 года. Санкции США заставили швейцарскую компанию Allseas отозвать свои суда-трубоукладчики (фото). Их призван заменить "Академик Черский", но ему потребовалась масштабная модернизация в дальневосточном порту Находка.

  • Украинская газокомпрессорная станция

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Украина сохранила газовый транзит

    Главное газовое событие года состоялось уже 1 января: начал действовать новый пятилетний договор о российских поставках в Евросоюз через Украину. Ради прекращения этого транзита строились "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", но план Москвы сорвался. "Газпрому" пришлось гарантировать Киеву прокачку и оплату по возросшему тарифу 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд в последующие годы.

  • Прокладка газопровода Eugal

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Eugal убытки не грозят

    Пока "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб.м. в год простаивает, его продолжение по территории ФРГ до Чехии Eugal на 51 млрд продолжает строиться. Первую нитку сдали в декабре 2019 года, вторую проложат по плану до конца 2020 года. "Газпром" заранее забронировал мощности всего газопровода и платит независимо от объемов прокачки. Так что для его европейских партнеров это беспроигрышный проект.

  • Путин и Эрдоган на введении в строй Турецкого потока

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    "Турецкий поток" пока недозагружен

    Вместо четырех ниток "Турецкого потока" проложили две по 15,75 млрд куб.м. Их ввели в строй на церемонии в Стамбуле 8 января президенты РФ и Турции. Одна, заменившая маршрут через Украину, Молдову, Румынию, Болгарию, снабжает западную часть Турции. Вторая в 2020 году останется полупустой: газопровод, способный прокачивать столь большие объемы через Сербию дальше в ЕС, в Болгарии еще только строят.

  • Символическая труба интерконнектора Греция-Болгария

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Азербайджанский газ для Болгарии

    Одновременно с "Балканским потоком", как в Софии называют продолжение "Турецкого потока", в Болгарии до конца 2020 года заработает магистральный газопровод IGB. Его строит болгаро-греко-итальянская компания ICGB при поддержке ЕС. Этот интерконнектор соединит газотранспортные системы Греции и Болгарии и позволит получать азербайджанский газ из трубопровода TAP, что снизит зависимость от "Газпрома".

  • Турецкий министр и греческий премьер при начале строительства TAP

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    TAP продолжает TANAP

    В 2020 году заработает Трансадриатический газопровод TAP мощностью 10 млрд куб.м. Начало его строительства турецкий министр и греческий премьер праздновали в 2016 году. Он является продолжением законченного в 2019 году TANAP, по которому газ из Азербайджана через Грузию идет на запад Турции. Задача Южного газового коридора TANAP-TAP - обеспечивать топливом Грецию, Албанию и Италию в обход России.

  • Лидеры Кипра, Греции и Израиля дают старт газопроводу EastMed

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    EastMed: израильский газ для ЕС

    2 января 2020 года лидеры Кипра, Греции и Израиля дали старт сооружению самого длинного в мире подводного газопровода EastMed мощностью 10 млрд куб.м. Он призван лет через пять обеспечить поставки из израильских морских месторождений "Левиафан" и "Тамар", а также кипрского "Афродита", через Крит и континентальную Грецию в Италию. А она для "Газпрома" - второй по размерам рынок в ЕС после Германии.

  • Нефтегазовые буровые платформы в Норвегии

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Baltic Pipe: норвежский газ для Польши

    Крупным покупателем российского газа пока является Польша. Но она не намерена продлевать истекающий к концу 2022 года договор с "Газпромом". Варшава делает ставку главным образом на поставки с норвежских морских месторождений (на снимке) по газопроводу Baltic Pipe через Данию и Балтику. Его сооружение в 2020-2022 годах станет еще одним крупным газовым проектом, получающим финансовую поддержку ЕС.

  • Строительство газопровода Balticconnector

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Финский рынок газа стал конкурентным

    В 2020 году начался качественно новый этап на финском газовом рынке: он стал конкурентным. "Газпром" перестал быть единственным поставщиком после окончания строительства (на снимке) трубопровода Balticconnector. Он соединил Финляндию с газотранспортной системой Эстонии, а через нее с газохранилищами в Латвии и Литве и с литовским СПГ-терминалом в Клайпеде. ЕС оплатил 75% проекта.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 09:39

"Северный поток-2" и другие проблемы "Газпрома" в Европе и Азии

Аудио- и видеофайлы по теме

США топят подрядчиков, связанных со строительством "Северного потока-2". DW Новости  

"Северный поток-2" заморожен, а строительство его наземного продолжения в Германии идет полным ходом  

Также по теме

Nord Stream 2-Baustelle in Lubmin

Новые санкции США против "Северного потока - 2"? Что говорят в Берлине 16.06.2020

В Берлине представитель бизнеса ФРГ Михаэль Хармс и депутат бундестага Клаус Эрнст призвали предотвратить новые санкции США против "Северного потока - 2". Почему им важен этот газопровод?

Russland: Schiff Akademik Cherskiy

Дания дала зеленый свет строительству последнего отрезка "Северного потока - 2" 06.07.2020

Согласно решению датских властей, при сооружении "Северного потока - 2" разрешено применять трубоукладчики с якорным позиционированием. Тем самым, Копенгаген дал добро на строительство последнего отрезка газопровода.

Ostseepipeline Nord Stream 2

Посол США в ФРГ сообщил о планах новых санкций за "Северный поток - 2" 27.05.2020

Республиканцы и демократы одобряют возможные новые санкции Вашингтона за газопровод "Северный поток - 2", заявил американский посол в Германии Гренелл. Он призвал Берлин переосмыслить политику в отношении Москвы.

Реклама

Самые читаемые

ВОЗ: Универсальное оружие от COVID-19 может и не появиться  

Трамп дал владельцам TikTok срок до 15 сентября  

Израиль нанес удар по целям в Сирии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно