Экологи в ФРГ просят проверить "Северный поток - 2" на соответствие целям по климату

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) обратилась в Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) в Гамбурге с просьбой "из соображений защиты климата" отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщили в среду, 2 июня, в пресс-службе DUH.
"Хотя трубопровод является крупнейшим проектом, связанным с углеводородным сырьем в Европе, его влияние на климатические цели не было проверено в ходе процедуры утверждения проекта", - говорится в обосновании.
Природоохранная организация призывает провести соответствующую проверку и "приостановить дальнейшее строительство трубопровода на этот период", подчеркнули далее в DUH.
Кроме того, экологи обращают внимание на то, что ряд новых фактов о воздействии на климат и о масштабах выбросов метана в газовой промышленности стал известен только после выдачи разрешения на строительство "Северного потока - 2" в 2018 году, уточняет агентство dpa.
Защитники природы подали иски в суд Гамбурга
В начале мая Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и DUH подали в административный суд Гамбурга иски против строительства спорного газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Германии.
В NABU напомнили, что в начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) отклонило возражения экологов по поводу разрешения на строительство последнего участка газопровода. В частности, в ведомстве утверждали, что участок протяженностью около 16,5 км проходит по краю птичьего заповедника и потому не имеет большого значения для некоторых видов птиц, останавливающихся там для отдыха. "Следовательно, единственный способ ограничить ущерб Балтийскому морю - это подать в суд", - заявили экологи. Они также отметили, что "Северный поток - 2" непосредственно разрушает места обитания на морском дне на площади более 16 футбольных полей.
Газопровод почти достроен
Проектная компания Nord Stream 2 AG впервые после возобновления стройки обнародовала точные данные о ходе трубоукладки: "На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95 процентов газопровода "Северный поток - 2". Осталось уложить около 121 км (5 проц) от общей протяженности газопровода".
Против строительства газопровода активно выступают США, Украина и страны Балтии, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. В то же время правительство ФРГ поддерживает проект.
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Автор: Андрей Гурков