В Вашингтон едет команда переговорщиков Меркель обсуждать "Северный поток - 2"

В преддверии первого визита Джо Байдена в Европу в качестве американского президента в Вашингтон отправилась высокопоставленная команда немецких переговорщиков, которая должна помочь сблизить позиции США и в Германии, помимо прочего, в отношении к газопроводу "Северный поток - 2". Об этом во вторник, 1 июня, сообщают издания медиагруппы Funke.

Возглавляют немецкую делегацию Ян Хеккер (Jan Hecker), внешнеполитический советник канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel), и Ларс-Хендрик Рёллер (Lars-Hendrik Röller), советник Меркель по экономическим вопросам. Они встретятся с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и новым торговым представителем США Кэтрин Тай.

Байден с 11 по 13 июня примет участие в саммите G7 в английском Корнуолле, а затем отправится в Брюссель на саммит НАТО и переговоры с лидерами Евросоюза.

Байден не стал вводить санкции против Nord Stream 2 AG

25 мая Байден объявил, что его администрация решила не вводить санкции против компании-оператора проекта "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига (Matthias Warnig), потому что газопровод уже практически достроен, и штрафные меры на данном этапе стали бы "контрпродуктивными". При этом американский лидер подчеркнул, что "не может предписывать Германии, что ей делать, а что нет". "С самого начала я выступал против "Северного потока - 2", - указал Байден.

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