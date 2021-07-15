 Путин победил? Немецкие эксперты о сделке с США по ″Северному потоку-2″ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 21.07.2021

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Германия

Путин победил? Немецкие эксперты о сделке с США по "Северному потоку-2"

В споре о газопроводе "Северный поток-2" Германия и США на пороге договоренности. Последнее слово еще не сказано, но и Берлин, и Москва могут считать себя победителями, говорят эксперты.

Строительство Северного потока-2 в Балтийском море

Строительство "Северного потока-2" в Балтийском море

Берлин долго молчал. Правительство Германии в среду, 21 июля, сдержанно отреагировало на публикации в американских СМИ о якобы достигнутой договоренности по газопроводу "Северный поток-2". Представители федерального правительства заявили лишь, что "переговоры продолжаются", и подробности будут скоро объявлены. Берлин не первый год пытается уладить спор с США, которые считают этот проект вредным для безопасности Евросоюза и Украины и которые ввели против почти готового газопровода санкции. Позиция ФРГ - проект чисто экономический.

О чем договорились Берлин и Вашингтон

Новых санкций, похоже, не будет. Американские издания сообщили, что в качестве компенсации Киев может получить кредит на развитие "зеленой" энергетики, что Берлин будет добиваться сохранения транзита российского газа через Украину после 2024 года, когда истекает нынешний договор Киева с "Газпромом", и что если Россия будет использовать поставки энергии "в качестве оружия", то Берлин может пойти на санкции вплоть до ограничения импорта газа. Немецкая пресса по состояния на вечер среды не опубликовала никаких деталей, ограничившись пересказом источников из-за океана. 

Канцлер Меркель и президент Байден, июль 2021 года

Канцлер Меркель и президент Байден, июль 2021 года

Не спешили комментировать возможную сделку с Вашингтоном и правящие в Германии партии - консерваторы из блока ХДС/ХСС и социал-демократы. Представитель оппозиционных "зеленых", депутат бундестага Юрген Триттин (Jürgen Trittin) в беседе с DW заявил о "шаге к умиротворению конфликта между Конгрессом и президентом США и Евросоюзом".

Вопрос о санкциях, которые, как отметил Триттин, в ЕС считают "противоречащими международному праву", решен. "Не решен вопрос о том, что "Северный поток-2", и это плохо в этой новости, будет достроен, а ведь этот проект противоречит европейским целям по защите климата", - указал политик, в прошлом министр экологии в правительстве Герхарда Шредера (Gerhard Schröder).

Новых санкций не будет, но слово за Конгрессом США

Опрошенные DW эксперты отметили, что точку в споре пока ставить рано. "Я не думаю, что эта история закончилась", - поделился немецкий эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд (Andreas Umland).

Андреас Умланд

Андреас Умланд

Он назвал сделку Берлина и Вашингтона "просчетом, поскольку страны Восточной Европы, которых она касается (очевидно, Польша и страны Балтии, критики проекта. - Ред.), не являются ее частью". Умланд напомнил, что противником газапровода выступал и Конгресс США. По его словам, "Северный поток-2" будет достроен, но в том, что он будет введен в эксплуатацию без дальнейшего сопротивления, Умланд сомневается. 

Янис Клуге (Janis Kluge), эксперт берлинского фонда "Наука и политика", также призывает подождать реакции Конгресса США. Первые американские политики уже выступили с критикой сделки. Клуге считает, что в Германии ее воспринимают как победу своего бизнеса, но, по выражению эксперта, она далась дорогой ценой потери политического доверия в Восточной Европе.

Почему Украина проиграла

Говоря о конкретных договоренностях, о которых писала пресса США, эксперты оценили их критично. Они положительно отозвались об инвестициях в "зеленую" энергетику Украины, но добавили, что это долгосрочные перспективы и они вряд ли компенсируют все возможные потери Киева, если транзит российского газа сократиться или прекратиться полностью.

Янис Клуге

Янис Клуге

"Есть одна проблема, - говорит Андреас Умланд. - Уже была ситуация в 2014 году, когда у Германии в руках был похожий инструмент, "Северный поток", чтобы наказать Россию за Крым и Донбасс, но он не были использован". Я  думаю, что для Украины это тяжелый удар, констатировал Янис Клуге. По его мнению, в соглашении очень мало конкретного. А обещания Германии помочь с продлением транзита российского газа - вопрос открытый. Клуге сомневается, есть и у Берлина достаточного рычагов влияния на Москву в этом вопросе.

Бывший коллега Клуге, эксперт по России Ханс-Хеннинг Шредер (Hans-Henning Schröder) подчеркнул, со своей стороны, что в соглашении не прописан условный "стоп-кран" - на случай, если Россия будет вести себя агрессивно по отношению к Украине. Хотя он и признает, что этот механизм имел бы скорее символическое значение.

Яним Клуге полагает, что "Газпром" и лично президент России Владимир Путин могут считать себя победителями, поскольку вплотную подошли к своей цели - обходу Украины в качестве страны-транзитера газа в Европу.

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    Автор: Андрей Гурков


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