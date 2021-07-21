ФРГ и США уладили конфликт вокруг "Северного потока - 2"

Германия и США урегулировали продолжавшийся несколько лет конфликту вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2"(СП-2). Страны заключили соглашение, согласно которому Германия обязалась принимать меры в случае попыток Кремля использовать энергоносители в качестве оружия против Украины, либо агрессии РФ в отношении Украины. Об этом сообщила в среду, 21 июля, в комитете по иностранным делам Сената заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

По ее словам, речь идет как о мерах на национальном уровне, так и о стремлении к общеевропейской реакции. Ответные меры будут направлены на ограничение экспорта российских энергоносителей в Европу.

Кроме того, США и Германия обязуются использовать рычаги для продления договора о транзите российского газа через Украину, истекающего в 2024 году, на 10 лет, указала далее Нуланд. Обе страны будут также стремится сократить экономическую зависимость Украины от транзита и поставок российского газа. Дальнейшие детали соглашения Вашингтона и Берлина будут объявлены в ближайшие часы, заявила заместитель госсекретаря США.

Bloomberg сообщает о создании зеленого фонда для Украины

Накануне о достижении договоренности между США и Германией сообщило агентство Bloomberg. Оно написало об уступке канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), которая до сих пор воздерживалась от независимых шагов против Кремля. Со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США агентство отметило, что стороны намеренно решили сделать формулировки расплывчатыми, чтобы не предоставлять Москве схему своего ответа на ее злонамеренные действия.

По его данным, в проекте соглашения среди прочего предусмотрены инвестиции в размере до 1 млрд долларов в так называемый зеленый фонд, целью которого станет помощь Украине в переходе на возобновляемые источники энергии. При этом Германия обязуется внести в этот фонд первоначальные 175 млн долларов, указывается далее. Кроме того, ФРГ назначит спецпосланника для поддержки двусторонних энергетических проектов с Украиной, на эти цели будет направлено еще 70 млн долларов.

По информации Bloomberg, прогресс в переговорах между США и Германией по данной проблеме был достигнут после продолжавшихся несколько месяцев переговоров и визита Меркель в Вашингтон на прошлой неделе. При этом президент США Джо Байден на пресс-конференции заявил, что выразил свои опасения по поводу проекта "Северный поток - 2" на встрече с Меркель, и они сошлись во мнениях о недопустимости использования энергоносителей для давления на другие страны.

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