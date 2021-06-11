Визит Меркель в США: возвращение к трансатлантической гармонии

Говорят, однажды Генри Киссинджер спросил: "Кому мне звонить, когда хочу поговорить с Европой?". И хотя бывший госсекретарь США по сей день отрицает, что когда-либо задавал такой вопрос, в последние годы высокопоставленные политики из США, желавшие обсудить важные европейские темы, чаще всего звонили Ангеле Меркель (Angela Merkel).

Канцлер Германии, представитель консервативной партии Христианско-демократический союз (ХДС) на международной политической арене считается уважаемой фигурой и стабильной величиной. Но теперь, после 16 лет пребывания у власти, она стала лишь дежурным главой правительства - до выборов в бундестаг 26 сентября. Меркель решила больше не баллотироваться в канцлеры, так что Соединенным Штатам скоро придется звонить по новому телефонному номеру.

Новое сближение после президентства Трампа

Однако время еще есть. В оставшиеся до ухода с поста месяцы Меркель совершит, вероятно, последнюю крупную внешнеполитическую поездку - через Атлантический океан в Соединенные Штаты. Президент США Джо Байден пригласил ее посетить Белый дом 15 июля. Обе страны хотят придать новый импульс германо-американским отношениям, которые переживали не лучшие времена при предшественнике Байдена Дональде Трампе.

Отношения ФРГ и США при президенте Трампе переживали не лучшие времена

"Возвращение к трансатлантической гармонии" - под таким девизом должна пройти предстоящая встреча Меркель и Байдена. То, что ей придается особое значение, очевидно и потому, что канцлер ФРГ во времена пандемии практически отказалась от зарубежных поездок, участвуя разве что в крупных саммитах на высшем уровне.

Ожидается, что одной из главных тем встречи Меркель и Байдена станет опасность коронавируса. Как сообщило правительство США, стороны также обсудят вопросы изменения климата, экономического процветания и международной безопасности "на основе наших общих демократических ценностей". Впрочем, чисто рабочим визит Меркель в США, скорее всего, не будет.

Облегчение для путешественников в США?

"До окончания срока полномочий Ангелы Меркель остаются считанные месяцы. Поэтому ее поездка носит характер прощального визита. И американцы, естественно, с некоторой тревогой смотрят на вакуум, который она оставит после себя", - говорит в интервью DW эксперт по трансатлантическим отошениям Маркус Кайм (Markus Kaim) из берлинского Фонда науки и политики (SWP).

Джо Байден и Ангела Меркель в Берлине

"В этом смысле политические возможности Меркель ограничены. По сути, она больше не располагает обширными полномочиями", - подчеркивает Кайм. Он предполагает, что на встрече не будет сделано никаких глобальных программных заявлений: ее итогами, скорее всего, станут небольшие послабления в германо-американских отношениях.

"Одно из улучшений, которого все ждут, - это отмена запрета на въезд в США для жителей Шенгенской зоны. От него страдают не только туристы, но и многие компании. И упразднение этого запрета стало бы хорошим прощальным подарком Ангеле Меркель со стороны администрации США", - говорит немецкий политолог.

Отравленная атмосфера из-за "Северного потока - 2"

Но путь к новой трансатлантической гармонии преграждают камни преткновения. Один из них - это требование США об увеличении Германией расходов на оборону, которое необходимо для того, чтобы достичь установленного альянсом целевого показателя в два процента от ВВП в год. Настаивают США и на более активном участии ФРГ в преодолении международных кризисов - в том числе, и в военных операциях. Но больше всего отношения между Берлином и Вашингтоном отравляет спор вокруг почти достроенного газопровода "Северный поток - 2", по которому в Германию будет поступать еще больше российского газа.

Ангела Меркель с присущим ей прагматизмом рассматривает этот проект как часть экономического сотрудничества с Россией. Байден, как и его предшественник Дональд Трамп, усматривает в настойчивом стремлении ФРГ завершить строительство газопровода нелояльность со стороны европейского партнера. Он опасается, что запуск "Северного потока - 2" еще больше усилит зависимость Германии и Европы от Москвы и нанесет ущерб Украине как стране-транзитеру газа.

США заинтересованы в стабильных отношениях с Германией

Если смотреть трезво на нынешние отношения США и ФРГ, то в настоящее время они, скорее, не лучшие друзья, а политические бизнес-партнеры с иногда пересекающимися интересами. Однако вряд ли Меркель и Байден позволят нынешним конфликтам бросить тень на парадный глянец их отношений.

Для Ангелы Меркель "Северный поток - 2" - часть экономического сотрудничества с Россией

Более вероятно, что канцлер ФРГ и президент США пока что решат закрыть на них глаза. В том числе, и на "Северный поток - 2" - Байден приложил немало усилий к тому, чтобы сгладить остроту этого конфликта. "И Германия, и США пытались снизить напряжение и вокруг других острых внешнеполитических вопросов, например, усиления роли Китая, - говорит политолог Кайм. - Позиция администрации США вокруг "Северного потока - 2", на мой взгляд, говорит о том, что американцы не хотят обострять этот конфликт, потому что Германия необходима им для решения других вопросов".

В том, что Соединенные Штаты жизненно заинтересованы во влиятельном и стабильном европейском партнере, особенно во времена геополитических перемен, уверен и заместитель председателя фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff). Для эксперта СвДП по внешней политике не подлежит сомнению высокая ценность двустороннего партнерства с Германией для Соединенных Штатов.

"Трансатлантическим отношениям уделяется огромное значение, особенно при новой администрации США. Джо Байден - друг Германии и Европы, госсекретарь Блинкен даже вырос во Франции. Усиление роли Китая действительно является величайшим стратегическим вызовом наших дней, но это не означает, что другими отношениями можно пренебречь", - уверен Ламбсдорфф.

Красная дорожка в Белом доме для Меркель

Именно поэтому саммит Меркель - Байден 15 июля в Белом доме, скорее всего, пройдет в атмосфере дружеских жестов и теплых слов и станет сигналом перезагрузки двусторонних отношений. Девиз Трампа "Америка прежде всего" сменится байденовским "Америка вернулась". Во время своего первого визита в Берлин в качестве государственного секретаря США Энтони Блинкен признал огромное значение Германии для своей страны: "У США нет лучшего партнера и лучшего друга, чем Германия", - заявил он в конце июня.

Комплименты для Германии и Ангелы Меркель нашлись и у Джо Байдена. На совместной встрече на полях саммита G7 в английском Корнуолле в середине июня он назвал немецкого канцлера"великой главой правительства". "В присутствии лидеров других стран и правительств я говорю: Меркель - глава правительства, которая вызывает у меня наибольшее восхищение в Европе", - сказал Байден в видеовыступлении, размещенном на его странице в Instagram.

А немного спустя он написал в Twitter: "Связи между нашими двумя странами сейчас крепче, чем когда-либо, и я с нетерпением жду возможности приветствовать Ангелу Меркель в Белом доме в следующем месяце, чтобы продолжить нашу работу". Так что красная дорожка для немецкого канцлера уже расстелена. Пришло время для трансатлантического обмена любезностями.

Смотрите также: