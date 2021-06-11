 Визит Меркель в США: возвращение к трансатлантической гармонии | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 14.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Визит Меркель в США: возвращение к трансатлантической гармонии

Отношения ФРГ и США переживали не лучшие времена при Трампе. На встрече в Вашингтоне Ангела Меркель и Джо Байден хотят придать им новый импульс, несмотря на расхождения по некоторым вопросам.

Джо Байден и Ангела Меркель на встрече G7 в Корнуолле

На саммите в Корнуолле Джо Байден назвал Ангелу Меркель "великой главой правительства"

Говорят, однажды Генри Киссинджер спросил: "Кому мне звонить, когда хочу поговорить с Европой?". И хотя бывший госсекретарь США по сей день отрицает, что когда-либо задавал такой вопрос, в последние годы высокопоставленные политики из США, желавшие обсудить важные европейские темы, чаще всего звонили Ангеле Меркель (Angela Merkel).

Канцлер Германии, представитель консервативной партии Христианско-демократический союз (ХДС) на международной политической арене считается уважаемой фигурой и стабильной величиной. Но теперь, после 16 лет пребывания у власти, она стала лишь дежурным главой правительства - до выборов в бундестаг 26 сентября. Меркель решила больше не баллотироваться в канцлеры, так что Соединенным Штатам скоро придется звонить по новому телефонному номеру.

Новое сближение после президентства Трампа

Однако время еще есть. В оставшиеся до ухода с поста месяцы Меркель совершит, вероятно, последнюю крупную внешнеполитическую поездку  - через Атлантический океан в Соединенные Штаты. Президент США Джо Байден пригласил ее посетить Белый дом 15 июля. Обе страны хотят придать новый импульс германо-американским отношениям,  которые переживали не лучшие времена при предшественнике Байдена Дональде Трампе.

Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите НАТО в 2019 году

Отношения ФРГ и США при президенте Трампе переживали не лучшие времена

"Возвращение к трансатлантической гармонии" - под таким девизом должна пройти предстоящая встреча Меркель и Байдена. То, что ей придается особое значение, очевидно и потому, что канцлер ФРГ во времена пандемии практически отказалась от зарубежных поездок, участвуя разве что в крупных саммитах на высшем уровне.

Ожидается, что одной из главных тем встречи Меркель и Байдена станет опасность коронавируса. Как сообщило правительство США, стороны также обсудят вопросы изменения климата, экономического процветания и международной безопасности "на основе наших общих демократических ценностей". Впрочем, чисто рабочим визит Меркель в США, скорее всего, не будет.

Облегчение для путешественников в США?

"До окончания срока полномочий Ангелы Меркель остаются считанные месяцы. Поэтому ее поездка носит характер прощального визита. И американцы, естественно, с некоторой тревогой смотрят на вакуум, который она оставит после себя", - говорит в интервью DW эксперт по трансатлантическим отошениям Маркус Кайм (Markus Kaim) из берлинского Фонда науки и политики (SWP).

Джо Байден и Ангела Меркель в Берлине

Джо Байден и Ангела Меркель в Берлине

"В этом смысле политические возможности Меркель ограничены. По сути, она больше не располагает обширными полномочиями", - подчеркивает Кайм. Он предполагает, что на встрече не будет сделано никаких глобальных программных заявлений: ее итогами, скорее всего, станут небольшие послабления в германо-американских отношениях.

"Одно из улучшений, которого все ждут, - это отмена запрета на въезд в США для жителей Шенгенской зоны. От него страдают не только туристы, но и многие компании. И упразднение этого запрета стало бы хорошим прощальным подарком Ангеле Меркель со стороны администрации США", - говорит немецкий политолог.

Отравленная атмосфера из-за "Северного потока - 2"

Но путь к новой трансатлантической гармонии преграждают камни преткновения. Один из них - это требование США об увеличении Германией расходов на оборону, которое необходимо для того, чтобы достичь установленного альянсом целевого показателя в два процента от ВВП в год. Настаивают США и на более активном участии ФРГ в преодолении международных кризисов - в том числе, и в военных операциях. Но больше всего отношения между Берлином и Вашингтоном отравляет спор вокруг почти достроенного газопровода "Северный поток - 2", по которому в Германию будет поступать еще больше российского газа.

Ангела Меркель с присущим ей прагматизмом рассматривает этот проект как часть экономического сотрудничества с Россией. Байден, как и его предшественник Дональд Трамп, усматривает в настойчивом стремлении ФРГ завершить строительство газопровода нелояльность со стороны европейского партнера. Он опасается, что запуск "Северного потока - 2" еще больше усилит зависимость Германии и Европы от Москвы и нанесет ущерб Украине как стране-транзитеру газа.

США заинтересованы в стабильных отношениях с Германией

Если смотреть трезво на нынешние отношения США и ФРГ, то в настоящее время они, скорее, не лучшие друзья, а политические бизнес-партнеры с иногда пересекающимися интересами. Однако вряд ли Меркель и Байден позволят нынешним конфликтам бросить тень на парадный глянец их отношений.

Карикатура Сергея Елкина: Путин заносит трубу Северного потока - 2 в квартиру Меркель

Для Ангелы Меркель "Северный поток - 2" - часть экономического сотрудничества с Россией

Более вероятно, что канцлер ФРГ и президент США пока что решат закрыть на них глаза. В том числе, и на "Северный поток - 2" - Байден приложил немало усилий к тому, чтобы сгладить остроту этого конфликта. "И Германия, и США пытались снизить напряжение и вокруг других острых внешнеполитических вопросов, например, усиления роли Китая, - говорит политолог Кайм. - Позиция администрации США вокруг "Северного потока - 2", на мой взгляд, говорит о том, что американцы не хотят обострять этот конфликт, потому что Германия необходима им для решения других вопросов".

В том, что Соединенные Штаты жизненно заинтересованы во влиятельном и стабильном европейском партнере, особенно во времена геополитических перемен, уверен и заместитель председателя фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff). Для эксперта СвДП по внешней политике не подлежит сомнению высокая ценность двустороннего партнерства с Германией для Соединенных Штатов.

"Трансатлантическим отношениям уделяется огромное значение, особенно при новой администрации США. Джо Байден - друг Германии и Европы, госсекретарь Блинкен даже вырос во Франции. Усиление роли Китая действительно является величайшим стратегическим вызовом наших дней, но это не означает, что другими отношениями можно пренебречь", - уверен Ламбсдорфф.

Красная дорожка в Белом доме для Меркель

Именно поэтому саммит Меркель - Байден 15 июля в Белом доме, скорее всего, пройдет в атмосфере дружеских жестов и теплых слов и станет сигналом перезагрузки двусторонних отношений. Девиз Трампа "Америка прежде всего" сменится байденовским "Америка вернулась". Во время своего первого визита в Берлин в качестве государственного секретаря США Энтони Блинкен признал огромное значение Германии для своей страны: "У США нет лучшего партнера и лучшего друга, чем Германия", - заявил он в конце июня.

Комплименты для Германии и Ангелы Меркель нашлись и у Джо Байдена. На совместной встрече на полях саммита G7 в английском Корнуолле в середине июня он назвал немецкого канцлера"великой главой правительства". "В присутствии лидеров других стран и правительств я говорю: Меркель - глава правительства, которая вызывает у меня наибольшее восхищение в Европе", - сказал Байден в видеовыступлении, размещенном на его странице в Instagram.

А немного спустя он написал в Twitter: "Связи между нашими двумя странами сейчас крепче, чем когда-либо, и я с нетерпением жду возможности приветствовать Ангелу Меркель в Белом доме в следующем месяце, чтобы продолжить нашу работу". Так что красная дорожка для немецкого канцлера уже расстелена. Пришло время для трансатлантического обмена любезностями.

Смотрите также:

  • Гельмут Коль и Ангела Меркель

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Больше не "девочка" Гельмута Коля

    Будучи канцлером, Гельмут Коль (Helmut Kohl) покровительствовал Ангеле Меркель (Angela Merkel) и по-отечески называл ее "моя девочка". В 2001 году, когда была сделана эта фотография, Меркель уже вышла из его тени. В это время она возглавляла Христианско-демократический союз (ХДС), находившийся тогда в оппозиции. Однако звездный час Меркель пробил только в 2005 году.

  • Агитация на выборах в бундестаг в 2005 году: плакат СДПГ с портретом Шредера (слева) и плакат ХДС с портретом Меркель

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Победа на выборах с минимальным перевесом

    Выборы в бундестаг в 2005 году: блок ХДС/ХСС с минимальным перевесом победил социал-демократов во главе с канцлером Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder). При этом ХДС во главе с кандидатом в канцлеры Меркель получил наихудший результат с 1949 года - не самые лучшие предпосылки для нового главы правительства. Однако Меркель быстро пришла в себя.

  • Ангела Меркель и Герхард Шрёдер

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Новый канцлер

    Герхард Шрёдер 22 ноября 2005 года в бундестаге поздравляет Ангелу Меркель: христианские демократы и социал-демократы сформировали так назывваемую "большую коалицию". Ангела Меркель стала самым молодым канцлером ФРГ, а также первой женщиной, первой восточной немкой, и первым ученым-физиком во главе правительства Германии.

  • Джордж Буш, Ангела Меркель и Владимир Путин

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Гостеприимная хозяйка

    Меркель быстро становится признанным политиком. В 2007 году на саммите G8 она принимает глав государств и правительств семи ведущих промышленных стран мира и России в немецком курортном городке Хайлигендамме на побережье Балтийского моря, шутит с президентом США Джорджем Бушем и президентом РФ Владимиром Путиным. Геополитическая ситуация в мире тогда была совсем другой, чем сейчас.

  • Ангела Меркель, Николя Саркози и Сильвио Берлускони

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Номер один в Евросоюзе

    Европа осенью 2008 года: Ангеле Меркель остается лишь улыбаться, глядя на двух главных мачо европейской политики: президента Франции Николя Саркози и премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Когда разразился мировой финансовый кризис, именно Меркель стала номером один среди политиков Евросоюза.

  • Ангела Меркель со свастикой на рукаве на первой страницы греческой газеты

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Помощник или приказчик?

    Долги ряда стран ЕС стремительно растут, единая европейская валюта под угрозой. Меркель соглашается на оказание помощи пострадавшим от долгового кризиса странам ЕС, требует в ответ сокращения госрасходов и экономии средств. Греческие газеты пытаются провести параллель, сравнивая ситуацию 2008 года с временами оккупации страны гитлеровской Германией во время Второй мировой войны.

  • Ангела Меркель

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Не оратор

    Меркель не отличается большим ораторским мастерством, чувствует себя неуютно в большой толпе людей. Часто она производит впечатление холодного человека, не всегда удачно объясняет свои политические решения. С другой стороны, многим немцам нравится ее скромная, трезвая и прагматичная манера поведения и руководства правительством. Иначе она не смогла бы возглавлять четыре правительства подряд.

  • Предвыборный плакат ХДС в 2017 году

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    "Мамочка"

    Со временем немцы начинают называть Меркель "мамочкой". Не "матерью", а "мамочкой нации". Это звучит немного иронично, но в то же время с любовью и старомодно, ведь современные дети не называют "мамочкой" свою маму. Но мамочка заботится обо всех, благодаря ей никому не нужно чего-то бояться. Обратная сторона медали: под руководством "мамочки" дети навсегда остаются детьми. Не всем это нравится.

  • Ангела Меркель 9 сентября 2015 года фотографируется в Берлине с сирийским беженцем Анасом Модамани

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    "Мы справимся"

    Наверное, ни одно высказывание Меркель не вызвало в немецком обществе так много противоречивых реакций, как фраза: "Мы справимся". Когда в 2015 году канцлер приняла решение открыть границы ФРГ для беженцев, для одних она стала почти святой, другие обрушились на нее с резкой критикой. Полярными оценки миграционной политики Меркель остаются по сей день.

  • Меркель на обложке журнала

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    "Человек года"

    Журнал Time в 2015 году назвал Меркель "человеком года". Среди заслуг Меркель издание выделяет борьбу с дефолтом Греции, действия в условиях миграционного кризиса и после терактов в Париже. По мнению редакции, "Меркель привлекла внимание к иной шкале ценностей - человечности, щедрости, терпимости - чтобы показать, как возможности Германии могут быть использованы в созидательных целях".

  • Слева направо: Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Ангела Меркель, Урсула фон дер Ляйен, Юлия Клёкнер

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Женщины у руля

    Меркель стала первой женщиной на посту канцлера ФРГ. Но и некоторым другим немецким женщинам благодаря ее поддержке удалось сделать стремительную политическую карьеру. Например, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ставшей министром обороны, Урсуле фон дер Ляйен, возглавившей Еврокомиссию, или Юлии Клёкнер, занявшей пост министра сельского хозяйства.

  • Дональд Трамп и Ангела Меркель

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Интересы государства

    Меркель не любит говорить о том, что она думает о политике или личных качествах "проблемных" глав государств и правительств других стран. В отношении с ними она всегда руководствуется интересами государства.

  • Ангела Меркель в супермаркете

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Не страдает тщеславием

    Меркель знает, сколько стоит литр молока в супермаркете. За годы своего правления она не утратила связи с реальностью. На этом фото она в 2014 году посещает берлинский супермаркет вместе с главой китайского правительства Ли Кэцяном. Однако фотографы не раз заставали и ее одну в магазинах за обычными покупками.

  • Йоахим Зауэр и Ангела Меркель

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Меркель на досуге

    О личной жизни Меркель почти ничего не известно, она не любит об этом рассказывать. Например, известно, что она и ее муж Йоахим Зауэр, тоже физик по профессии, почти каждый год проводили пасхальные праздники на итальянском острове Искья. В нынешнем году из-за пандемии коронавируса от этого пришлось отказаться.

  • Ангела Меркель одевает защитную маску

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Пандемия коронавируса

    Пандемия коронавируса многое изменила в Германии, не только привычки канцлера проводить отпуск. Ее манера безэмоционально и прагматично принимать решения в борьбе с пандемией не раз подвергалась критике, но в то же время положительно сказалась на рейтинге Меркель.

  • Ангела Меркель

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Последний год у власти

    Два года назад Меркель объявила о том, что не собирается участвовать в следующих выборах в бундестаг в сентябре 2021 года. До этого срока она планирует возглавлять правительство ФРГ. Если ничего не произойдет, то Меркель пробудет у власти 16 лет, на два года меньше, чем Гельмут Коль.

    Автор: Кристоф Хассельбах


Смотреть видео 02:55

Какова повестка саммита Большой cемерки? (11.06.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Трамп и Меркель: история непростых отношений лидеров США и Германии  

"Северный поток-2": почему США хотят отказаться от жестких санкций против дочки "Газпрома"?  

Байден на G7: какого сигнала ждать Путину. DW Новости (11.06.2021)  

Также по теме

Donald Trump und Joe Biden

Выборы президента США: почему в Германии надеются на победу Байдена 29.10.2020

В США 3 ноября пройдут президентские выборы. Большинство жителей ФРГ хотят, чтобы победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Чем немцам не угодил нынешний президент-республиканец Дональд Трамп?

Deutschland Berlin | Kanzleramt | Merkel und Biden

Меркель ожидает улучшения трансатлантического партнерства при Байдене 21.01.2021

По мнению канцлера ФРГ, уже первые шаги Байдена на посту главы Белого дома свидетельствуют, что связи Европы с США будут лучше. В то же время Меркель продолжает поддерживать строительство "Северного потока - 2".

Bildkombo Angela Merkel und Joe Biden

Глава Мюнхенской конференции по безопасности: Европа окружена "огненным кольцом" 15.02.2021

На Мюнхенской конференции по безопасности встретятся онлайн новый президент США Джо Байден и уходящая с поста канцлера ФРГ Ангела Меркель. Глава MSC Вольфганг Ишингер поделился с DW мыслями о новом курсе США.

Реклама