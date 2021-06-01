 Переговорщики Меркель и Байдена обсудили ″Северный поток - 2″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.06.2021

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Мир

Переговорщики Меркель и Байдена обсудили "Северный поток - 2"

Вашингтон на встрече советников канцлера Германии Меркель и президента США Байдена вновь выразил обеспокоенность рисками "Северного потока - 2" для Украины и энергобезопасности Европы.

Трубы для Северного потока - 2 в германском порту Мукран

Трубы для "Северного потока - 2" в Германии

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейкоб Салливан и Ян Хеккер (Jan Hecker), внешнеполитический советник канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) на переговорах в Вашингтоне обсудили строительство газопровода "Северный поток - 2". Соединенные Штаты вновь указали на свою обеспокоенность рисками, которые проект несет для Украины и энергетической безопасности Европы, сообщил Белый дом в среду, 2 июня.

Из других тем, затронутых на переговорах представителей двух стран, - саммит "группы семи" (G7) в английском Корнуолле, саммит НАТО в Брюсселе, усилия по обмену вакцинами против COVID-19, координация усилий в сфере кибербезопасности и борьбы с цифровым вымогательством, а также приоритеты внешней политики, в том числе Россия и Украина.

США, Украина и балтийские страны активно выступают против строительства газопровода, опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вашингтон ввел санкции в отношении фирм, участвующих в сооружении трубопровода. В то же время правительство Германии поддерживает "Северный поток - 2", хотя в стране есть и немало критиков этого проекта.

США не стали вводить санкции против оператора газопровода

В конце мая администрация президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена ввела и тут же приостановила действие санкций против компании-оператора проекта Nord Stream 2 и ее генерального директора Маттиаса Варнига (Matthias Warnig). Вашингтон объяснил свою позицию "национальными интересами". В то же время Госдепартамент одобрил введение санкций в отношении четырех судов: "Балтийский исследователь", "Владислав Стрижов", "Юрий Топчев" и "Академик Черский". Кроме того, под ограничительные меры попали четыре компании.

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    До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

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    Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 04:50

"Северный поток-2": почему США хотят отказаться от жестких санкций против дочки "Газпрома"?

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