Меркель и Байден встретятся в США 15 июля

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) посетит США и 15 июля встретится с президентом Джозефом Байденом, сообщил Белый дом в пятницу, 11 июня. Стороны обсудят борьбу с пандемией COVID-19, защиту климата, международную безопасность и иные вопросы, которые являются "общими вызовами" для двух государств.

Канцлер ФРГ вскоре после инаугурации Байдена в январе заявила, что с нетерпением ожидает "новой главы германо-американской дружбы и сотрудничества". Отношения Берлина и Вашингтона при предшественнике Байдена, республиканце Дональде Трампе, ухудшились.

Встреча двух лидеров пройдет на фоне громкого скандала со шпионажем со стороны Агентства национальной безопасности США (АНБ) за ведущими политиками и высокопоставленными чиновниками в Германии, Швеции, Норвегии и Франции, включая канцлера ФРГ. По данным расследователей, американская сторона с 2012 по 2014 годы перехватывала смс-сообщения, телефонные звонки и иную информацию по датским подводным коммуникационным кабелям, пользуясь сотрудничеством со Службой военной разведки Дании. Меркель уже указала на недопустимость "шпионажа за друзьями".

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