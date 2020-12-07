Комментарий: Дания шпионила за Меркель. К сожалению, это нормально

Теперь вот и Дания оказалась в неофициальном списке тех, кто ведет себя с официально дружественными странами как с предполагаемыми врагами. Северный сосед Германии помогал американской спецслужбе АНБ с 2012 по 2014 годы следить за электронной коммуникацией ведущих немецких политиков. Среди них: канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), экс-министр иностранных дел (ныне президент ФРГ) Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в 2013 году Пер Штайнбрюк (Peer Steinbrück).
То, что Меркель и Штайнмайер тогда оказались в фокусе внимания американских спецслужб, известно давно. Спасибо Эдварду Сноудену. Его разоблачения в 2013 году ужаснули весь мир. Тот факт, что спецслужбы и демократических государств - не кружки вышивания, было понятно всегда. Но масштаб бесцеремонности и беспринципности наблюдения ошеломил даже таких политических тяжеловесов, как Ангела Меркель, ставшей жертвой слежки АНБ.
Ее слова о том, что "шпионить за друзьями - это ни в какие ворота не лезет", давно превратились в крылатую фразу. Потому что на самом деле можно все. Шпионаж не знает границ - ни географических, ни моральных.
Спецслужбы необходимо контролировать
Можно сколько угодно возмущаться тем, что американская АНБ, немецкая BND и другие подобные им спецслужбы живут собственной жизнью. Но с тех пор, как Сноуден сделал свои сенсационные разоблачения, все вполне понятные человеческие реакции на это представляются слишком наивными. Гораздо более важным было бы cделать так, чтобы ответственные политики в Германии, Дании и других странах, чей порядок базируется на разделении властей, лучше контролировали свои спецслужбы. Но пока, к сожалению, об этом не может быть и речи. В Германии несколько лет парламентская комиссия занималась расследованием деятельности АНБ, но результат был скандальным и позорным. В итоге все закончилось тем, что нелегальная прослушка, о которой впервые стало известно благодаря Сноудену, была легализована. К счастью хоть на Конституционный суд можно положиться: в 2020 году он аннулировал этот бессовестный маневр.
Марсель Фюрстенау
Тот, кто хочет понять, что происходит в США, Германии и других демократических странах Европы в сфере деятельности спецслужб, должен посмотреть на судьбу Эдварда Сноудена. После своих беспримерных разоблачений он вынужден жить в России, где получил убежище. И то, что хозяин Кремля и в прошлом офицер КГБ Владимир Путин взял под защиту Сноудена - было и остается доказательством беспомощности всего Запада. И, к сожалению, ничего, вообще ничего не говорит о том, что ситуация как-то изменится. Противники 37-летнего американца по ту и эту сторону Атлантики едины: он в их глазах предатель. Такого мнения придерживался бывший президент США Барак Обама, во время правления которого Сноуден сделал свои сенсационные разоблачения. И нынешний президент Джо Байден придерживается такой же позиции.
От Меркель, Штайнмайера и других немецких жертв шпионажа АНБ такой оценки Сноудена мы не слышали, зато от бывшего не бесспорного главы внутренней разведки - Федерального ведомства по охране конституции Германии ФРГ Ханса-Георга Масена (Hans-Georg Maaßen). Такие, как он, и их представление о том, что спецслужбы в идеале вообще не должны подвергаться контролю, и препятствуют радикальным переменам в этой сфере . И ничего не измениться до тех пор, пока их будут поддерживать законодатели и правительства. Вот когда это изменится, тогда и у Эдварда Сноудена появиться шанс покинуть свое сомнительное убежище в России.
Автор: Марсель Фюрстенау, обозреватель DW
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
Смотрите также:
-
Разоблачители: ими восхищаются, их преследуют
Эдвард Сноуден: герой или предатель?
Для многих Эдвард Сноуден - герой. Для властей США - предатель. В 2013 году он предал гласности гигантские масштабы электронной слежки, которой занимается Агентство национальной безопасности США. Бывший агент американских спецслужб уже много лет находится в розыске. Таких разоблачителей как он беспощадно преследуют. Слишком велик страх, что их пример найдет последователей.
-
Разоблачители: ими восхищаются, их преследуют
Брэдли Мэннинг: правда о войне в Ираке
Сержант армии США Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года. Он передал интернет-порталу WikiLeaks, основанному Джулианом Ассанжем, гигантскую базу данных о войне в Ираке и секретные корреспонденции из посольств США. В 2013 году Мэннинг был приговорен к 35 годам тюрьмы. Там он сделал операцию по смене пола и стал женщиной по имени Челси.
-
Разоблачители: ими восхищаются, их преследуют
Марк Фелт: отец Уотергейта
В 1974 году тогдашний заместитель директора ФБР Марк Фелт передавал репортерам The Washington Post информацию о прослушке в отеле "Уотергейт" предвыборного штаба демократов. Президент-республиканец Ричард Никсон, который попытался воспрепятствовать расследованию инцидента, вынужден был подать в отставку. Марк Фелт 33 года сохранял свою анонимность как главный источник информации.
-
Разоблачители: ими восхищаются, их преследуют
Бернстайн и Вудворд: журналист не сдает источники
Разоблачение Уотергейтского скандала, приведшего к отставке Никсона, - дело рук репортеров The Washington Post Карла Бернстайна и Боба Вудворда. Но главная их заслуга - дымовая завеса, которую они создали, чтобы сохранить в тайне свой источник информации - Марка Фелта. За серию публикаций об Уотергейте журналисты получили Пулитцеровскую премию.
-
Разоблачители: ими восхищаются, их преследуют
Джулиан Ассанж и Рудольф Эльмер: по пятам налоговых уклонистов
Бывший банкир Рудольф Эльмер в 2008 году передал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу данные о 2 тысячах лиц, подозреваемых в уклонении от налогов. Мотивы Эльмера - смесь, типичная для многих разоблачителей: месть, жажда денег, а заодно справедливости. Суд в Швейцарии признал его виновным и приговорил к штрафу. А Ассанжа по другому делу обвиняют в США в разглашении секретных военных документов.
-
Разоблачители: ими восхищаются, их преследуют
Пол ван Бюйтенен: гроза Еврокомиссии
Чиновник Евросоюза Пол ван Бюйтенен в 1996 году обнаружил неувязки в финансовых отчетах. В Еврокомиссии его заявления не приняли всерьез и даже начали травить. Ван Бюйтенен обратился к депутатам Европарламента. Его обвинения подтвердились, все 17 еврокомиссаров вынуждены были уйти в отставку. А в 2000 году в ЕС был принят закон о защите разоблачителей.
-
Разоблачители: ими восхищаются, их преследуют
Карен Силквуд: ее гибель легла в основу фильма
Карен Силквуд работала на заводе по переработке плутония в Оклахоме. Возмутившись нарушениями мер безопасности для сотрудников, она составила досье для прессы. Но в ноябре 1974 года по пути на встречу с журналистами погибла в автокатастрофе. Официальная причина - переутомление за рулем. Ее судьба легла в основу знаменитого фильма "Силквуд".
-
Разоблачители: ими восхищаются, их преследуют
Мордехай Вануну: "нет" - израильской атомной бомбе!
Бывший техник-ядерщик Мордехай Вануну первым рассказал в 1986 году об атомной программе Израиля. Еще до выхода его статьи в лондонской The Sunday Times Вануну был похищен агентами "Моссада". В Израиле он провел 18 лет в тюрьме. Но и после освобождения Вануну, которому запрещено покидать территорию Израиля, продолжает бороться за мир и против атомного оружия.
-
Разоблачители: ими восхищаются, их преследуют
Джеффри Виганд: менеджер отомстил собственной табачной корпорации
На фото - Джеффри Виганд (справа) в 2002 году участвует в кампании против курения вместе с мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом. А широко известен Виганд стал в 1996 году, когда был вице-президентом одного из крупных табачных концернов в США, но передал в прессу и в суд доказательства того, что концерн использовал присадки, ускоряющие у курильщиков возникновение никотиновой зависимости.
-
Разоблачители: ими восхищаются, их преследуют
И снова - Сноуден
Тем временем Эдвард Сноуден уже много лет проживает в России, где в 2020 году ему дали бессрочный вид на жительство. В декабре того же года у него родился сын. В США Сноудену грозит до 30 лет лишения свободы по обвинению в незаконной передаче сведений, имеющих большое значение для национальной безопасности, передаче разведданных, а также краже государственной собственности.
Автор: Алоиз Бергер