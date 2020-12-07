Комментарий: Дания шпионила за Меркель. К сожалению, это нормально

Теперь вот и Дания оказалась в неофициальном списке тех, кто ведет себя с официально дружественными странами как с предполагаемыми врагами. Северный сосед Германии помогал американской спецслужбе АНБ с 2012 по 2014 годы следить за электронной коммуникацией ведущих немецких политиков. Среди них: канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), экс-министр иностранных дел (ныне президент ФРГ) Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в 2013 году Пер Штайнбрюк (Peer Steinbrück).

То, что Меркель и Штайнмайер тогда оказались в фокусе внимания американских спецслужб, известно давно. Спасибо Эдварду Сноудену. Его разоблачения в 2013 году ужаснули весь мир. Тот факт, что спецслужбы и демократических государств - не кружки вышивания, было понятно всегда. Но масштаб бесцеремонности и беспринципности наблюдения ошеломил даже таких политических тяжеловесов, как Ангела Меркель, ставшей жертвой слежки АНБ.

Ее слова о том, что "шпионить за друзьями - это ни в какие ворота не лезет", давно превратились в крылатую фразу. Потому что на самом деле можно все. Шпионаж не знает границ - ни географических, ни моральных.

Спецслужбы необходимо контролировать

Можно сколько угодно возмущаться тем, что американская АНБ, немецкая BND и другие подобные им спецслужбы живут собственной жизнью. Но с тех пор, как Сноуден сделал свои сенсационные разоблачения, все вполне понятные человеческие реакции на это представляются слишком наивными. Гораздо более важным было бы cделать так, чтобы ответственные политики в Германии, Дании и других странах, чей порядок базируется на разделении властей, лучше контролировали свои спецслужбы. Но пока, к сожалению, об этом не может быть и речи. В Германии несколько лет парламентская комиссия занималась расследованием деятельности АНБ, но результат был скандальным и позорным. В итоге все закончилось тем, что нелегальная прослушка, о которой впервые стало известно благодаря Сноудену, была легализована. К счастью хоть на Конституционный суд можно положиться: в 2020 году он аннулировал этот бессовестный маневр.

Марсель Фюрстенау

Тот, кто хочет понять, что происходит в США, Германии и других демократических странах Европы в сфере деятельности спецслужб, должен посмотреть на судьбу Эдварда Сноудена. После своих беспримерных разоблачений он вынужден жить в России, где получил убежище. И то, что хозяин Кремля и в прошлом офицер КГБ Владимир Путин взял под защиту Сноудена - было и остается доказательством беспомощности всего Запада. И, к сожалению, ничего, вообще ничего не говорит о том, что ситуация как-то изменится. Противники 37-летнего американца по ту и эту сторону Атлантики едины: он в их глазах предатель. Такого мнения придерживался бывший президент США Барак Обама, во время правления которого Сноуден сделал свои сенсационные разоблачения. И нынешний президент Джо Байден придерживается такой же позиции.

От Меркель, Штайнмайера и других немецких жертв шпионажа АНБ такой оценки Сноудена мы не слышали, зато от бывшего не бесспорного главы внутренней разведки - Федерального ведомства по охране конституции Германии ФРГ Ханса-Георга Масена (Hans-Georg Maaßen). Такие, как он, и их представление о том, что спецслужбы в идеале вообще не должны подвергаться контролю, и препятствуют радикальным переменам в этой сфере . И ничего не измениться до тех пор, пока их будут поддерживать законодатели и правительства. Вот когда это изменится, тогда и у Эдварда Сноудена появиться шанс покинуть свое сомнительное убежище в России.

Автор: Марсель Фюрстенау, обозреватель DW

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