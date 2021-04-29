 Как гимназист заставил правительство ФРГ климат оберегать | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 12.05.2021

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Германия

Как гимназист заставил правительство ФРГ климат оберегать

Конституционный суд Германии поддержал молодых истцов и обязал правительство страны предпринять больше усилий по сокращению эмиссии СО2. Новый законопроект был разработан в рекордные сроки.

Высохшее дно моря

"Я даже еще не могу принимать участие в выборах, но уже сумел выиграть в суде климатический иск к правительству", - радовался 17-летний гимназист из Гёттингена Линус Штайнметц (Linus Steinmetz) решению Федерального конституционного суда ФРГ. 29 апреля этот суд признал отчасти противоречащим конституции немецкий закон о защите климата и велел правительству внести в него необходимые поправки до конца 2022 года.

Учитывая актуальность темы и предстоящие в сентябре всеобщие парламентские выборы, правительство Ангелы Меркель (Angela Merkel) не стало откладывать дело в долгий ящик и на своем заседании уже в эту среду, 12 мая, одобрило измененный законопроект. Что, собственно, не устраивало гимназиста в первоначальном варианте закона, и какие поправки теперь будут в него внесены?

Немецкий бюджет на эмиссию СО2 скоро иссякнет

Немецкий Федеральный закон о защите климата (Bundes-Klimaschutzgesetz, KSG) был принят в 2019 году на основе Парижского соглашения по климату, подписанного в 2015 году представителями 195 стран мира и Евросоюза. Стороны соглашения обязались удержать рост глобальной средней температуры "намного ниже" 2 °C и "приложить усилия" для ограничения роста температуры величиной в 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. А для этого надо сокращать выбросы в атмосферу парниковых газов.

Линус Штайнметц (второй справа)на пресс-конференции активистов движения Fridays for Future

Линус Штайнметц (второй справа) - один из немецких активистов движения Fridays for Future

Вот гимназист Линус Штайнметц и его юные единомышленники из движения Fridays for Future и начали считать. По данным экспертов, чтобы достичь поставленной цели, человеческая цивилизация может позволить себе общую дополнительную эмиссию СО2 в размере 420 миллиардов тонн, чтобы остаться в пределах потепления на 1,5 градуса, и 1170 миллиардов тонн во имя цели в 2 градуса. В настоящее время мировая эмиссия СО2 составляет от 35 до 40 миллиардов тонн в год.

Согласно расчетам Экспертного совета по вопросам окружающей среды при правительство ФРГ (Sachverständigenrat für Umweltfragen, SRU), взявшего за основу среднюю величину в 1,75 градуса, Германия может позволить себе выбросить в атмосферу за счет сжигания угля, нефти и газа еще в общей сложности от силы 6,7 миллиарда тонн СО2. В настоящее время эти выбросы составляют ежегодно от 600 до 700 миллионов тонн, не считая авиатранспорта и судоходства.

Школьники оказались в математике сильнее министров

И без высшей математики ясно, что весь еще оставшийся немецкий бюджет на эмиссию СО2 может оказаться исчерпанным уже к 2030 году, после чего придется принимать уже по-настоящему радикальные меры. То есть, аргументировали Линус и его соратники, именно им придется расхлебывать сегодняшние просчеты, именно на их поколение и последующее взваливается основная часть ответственности за сохранение климата на Земле и связанные с этим возможные лишения.

Активисты Fridays for Future держат растяжку: Прислушайтесь к ученым - сейчас!

Конституционный суд ФРГ внял аргументам активистов Fridays for Future, которые и в день оглашения его решения требовали перед зданием суда прислушаться к предостережениям ученых

Если учесть, что практически любая жизнедеятельность человека так или иначе сопряжена с эмиссией парниковых газов, то, согласился с молодыми истцами Конституционный суд, их права и свободы после 2030 года и в самом деле могут оказаться под серьезной угрозой.

При этом суд опирался на статью 20а Основного закона ФРГ, согласно которой "государство, осознавая ответственность перед будущими поколениями, защищает также естественные основы жизни". Закон же о защите климата в том виде, в котором он был принят в 2019 году, постановил суд, ставит под угрозу права и свободы будущих поколений. Закон в его нынешнем виде, указали судьи, четко не указывает, как именно должно быть обеспечено сокращение выброса двуокиси углерода в атмосферу с 2031 по 2050 годы, высокий объем сокращений просто "необратимо перенесен на период после 2030 года".

Климатических скептиков в Берлине не осталось

Примечательна реакция политического Берлина на вердикт Конституционного суда - его дружно хвалят и те, кто уже давно считает природоохранную политику немецкого правительства недостаточно последовательной и активной, и сами авторы документа, признанного частично противоречащим Основному закону ФРГ.

Министр экономики Петер Альтмайер

"Это ведь твой закон, Петер", - напомнили министру экономики Петеру Альтмайеру активисты Fridays for Future

Так, министр финансов и кандидат социал-демократов в канцлеры Олаф Шольц (Olaf Scholz), осваивая пока непривычный для него образ эмоционального политика, назвал вердикт Конституционного суда "крутым заявлением" ("cooler Spruch"). Министр экономики Петер Альтмайер (Peter Altmaier) приветствовал в соцсети Twitter решение суда как "эпохальное для защиты климата и прав молодых людей". В ответ министр получил от Fridays for Future такой лаконичный твит: "Это ведь твой закон, Петер".

Кандидат в канцлеры от консерваторов Армин Лашет (Armin Laschet), который еще незадолго до выдвижения своей кандидатуры предостерегал от "разорения" немецкой промышленности "завышенными требованиями по защите климата", считая их пыточными инструментами "зеленых", теперь сам провозглашает далекоидущие экологические цели.

Согласно новому законопроекту, к 2030 году эмиссия СО2 в Германии должна уменьшиться не на 55%, а на 65% по сравнению с 1990-м годом, в 2040-м - на 88%, а климатически нейтральной страна станет уже в 2045 году. Теперь конкретно прописаны этапы сокращения выбросов в текущем десятилетии и на период после 2030 года.

Свенья Шульце показывает новый график сокращения эмиссии СО2 в Германии

На пресс-конференции в Берлине Свенья Шульце представила новый график сокращения эмиссии СО2

На пресс-конференции 12 мая, представляя берлинским журналистам правительственный законопроект, Свенья Шульце заявила, что решение Конституционного суда стало для нее сюрпризом, но сюрпризом приятным, неожиданно открывшим новое окно возможностей, которым она не преминула оперативно воспользоваться. Благодаря ускорению и конкретизации графика сокращения эмиссии СО2, уверена министр охраны окружающей среды ФРГ, справедливость восстановлена, права и свободы грядущих поколений немцев обеспечены.

Защита климата - главная предвыборная тема

Уже в ближайшие дни правительственный законопроект будет внесен на рассмотрение бундестага с тем, чтобы закончить парламентскую процедуру его утверждения еще до летних каникул, то есть в текущем легислатурном периоде, который закончится в сентябре. Предстоящие парламентские выборы и стали главной причиной повышенного внимания правящих партий к теме климата и столь оперативной разработки нового законопроекта о его защите. Наблюдатели в этом не сомневаются.

Прежде, чем уйти, госпожа Меркель, обеспечьте право на будущее. Акция Greenpeace перед Бранденбургскими воротами

"Прежде, чем уйти, госпожа Меркель, обеспечьте право на будущее". Акция Greenpeace перед Бранденбургскими воротами

Они обращают внимание на последние социологические опросы, в которых лидирует партия "Союз-90"/"зеленые" - давняя и самая последовательная защитница окружающей среды в Германии. На отмену всеобщей воинской повинности, напоминает в этой связи берлинская газета taz, немецкому правительству понадобились годы, на отказ от атомных электростанций - месяцы, а с законопроектом о защите климата оно управилось всего за неделю. Без этого отставание правящих партий от "зеленых" стало бы еще больше.

На каждую крышу - по солнечной батарее

Правда, в законопроекте по-прежнему не указано, каким образом правительство ФРГ намерено достигать своих амбициозных целей по защите климата. Идей и предложений же на этот счет - хоть отбавляй.

Мастер устанавливает на крыше солнечную батарею

На каждую новостройку - по солнечной батарее!

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) требует обязать застройщиков оборудовать крыши всех новых домов солнечными батареями. "Зеленые" настаивают на ускорении отказа от угольной электрогенерации, хотят закрыть все такие электростанции уже к 2030, а не, как решено в Германии, к 2038 году, а кроме того - удвоить темп перехода на возобновляемые источники энергии и запретить выпуск двигателей внутреннего сгорания не позднее 2030 года.

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    Поддержка энергосберегающего жилья

    Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши.

    Автор: Андрей Гурков


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