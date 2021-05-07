Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц: робот с эмоциями?

В воскресенье, 9 мая, делегаты виртуального съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ) приняли предвыборную программу и официально утвердили своим кандидатом в канцлеры на предстоящих в сентябре выборах министра финансов и вице-канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). Кадровое решение - чистая формальность. На эту роль его номинировали еще в августе 2020 года сопредседатели СДПГ Заския Эскен (Saskia Esken) и Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans).

Тогда это стало настоящей сенсацией. Во-первых, никто не ожидал, что социал-демократы определятся так рано - за 13 месяцев до выборов. Кандидат в канцлеры - персона повышенного и пристального внимания. Тут каждое слово на вес золота, а каждая ошибка может стать роковой.

А, во-вторых, неожиданной эта номинация стала еще потому, что всего за пару месяцев до этого дуэт Эскен/Вальтер-Борьянс и Олаф Шольц вели жесткую конкурентную борьбу за председательство в СДПГ и выступали с весьма различными политическими программами. Шольц относится, скорее, к консервативному крылу партии, Эскен и Вальтер-Борьянс откровенно левые.

Ванька-встанька социал-демократов: встряхнулся и пошел дальше

"Мы нашли способ взаимодействовать очень тесно и очень гармонично, - прокомментировал Шольц решение партийных лидеров. - Собственно, мы начали тесно взаимодействовать сразу после их избрания, так что в какой-то момент я почувствовал, что они выдвинут именно меня".

Никто не ожидал, что Заския Эскен и Норберт Вальтер-Борьянс выдвинут кандидатом в канцлеры Олафа Шольца (в центре)

В этом весь Шольц. Он как ванька-встанька: неудачи и поражения ему нипочем. Встал, встряхнулся и пошел дальше вперед, ни капли не сомневаясь в своих способностях. За несколько десятилетий в политике он пережил уже много кризисов, с которыми, как правило, весьма успешно справлялся. И его ничто не может вывести из себя или сбить с избранного пути.

Из "базуки" по коронавирусу

Присущая Шольцу невозмутимость оказалась очень полезной чертой характера в условиях пандемии коронавируса. Уже в самом начале кризиса он стал выступать в роли главного рулевого. Именно на него - министра финансов - была возложена ответственность за миллиарды субсидий и кредитов, призванных помочь экономике и населению выдержать испытание.

Олаф Шольц и его "базука" - программа финансовой помощи пострадавшим от пандемии коронавируса

Весной 2020 года он сравнил государственную программу помощи с "базукой". Мол, мы за ценой не постоим, чтобы принять нужные меры в кризисной ситуации. "Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства и экономические возможности, чтобы пережить это трудное время и выйти из сложной ситуации", - пообещал тогда Шольц.

Каким бы большим не становился государственный долг, Германия справится с пандемией с финансовой точки зрения, уверяет уже больше года 62-летний политик. Немцам такой подход нравится. На протяжении долго времени рейтинг Шольца оставался на стабильно высоком уровне. В условиях кризиса у людей больше спрос на прагматизм, чем на харизматичность. Харизматичным Шольца не назовешь. Выйти из себя, проявить эмоциональность - это не его. Даже в моменты величайшей радости он сохраняет невозмутимость английского мажордома.

Что ждать Кремлю от Олафа Шольца?

Что касается России, то Шольц придерживается сдержанной, но довольно жесткой линии по отношению к российскому руководству - по крайней мере, по сравнению со своими коллегами по партии: СДПГ традиционно привержена курсу на сближение с Россией, заложенному еще в годы холодной войны.

А вот Шольц довольно резко критиковал руководство в Москве за аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины и в Азовском море, а также за давление внутри страны на гражданское общество и дискриминацию по отношению к сексуальным меньшинствам. Вполне однозначно Шольц высказывался и об отравлении Навального в августе 2020 года. "Шокирует то, что борца за демократию собирались заставить замолчать", - заявил тогда вице-канцлер ФРГ.

Человек с обаянием робота

Было время, когда за отсутствие эмоциональности его в шутку называли "Шольцоматом". Такое прозвище ему дал еженедельник Die Zeit еще в 2003 году, когда Шольц был генеральным секретарем СДПГ и, произнося речи, производил впечатление механической машины. А когда ему задавали вопросы, отвечал на них почти исключительно технократическими формулировками и постоянно их повторял.

Олаф Шольц и Герхард Шрёдер (фото 2002 года)

Речь тогда шла о начатых социал-демократическим канцлером Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder) болезненных и небесспорных реформах рынка труда. Реформам оказывали сопротивление, в том числе, в самой СДПГ, их реализация шла с трудом. Шольц же, по его собственному признанию, чувствовал себя обязанным быть "абсолютно лояльным" по отношению к канцлеру и председателю СДПГ, считал себя "солдатом партии".

Усилия генсека оказались тщетными. Реформы хоть и были проведены, но помочь Шрёдеру удержаться на посту канцлера Шольцу не удалось. На очередных выборах власть перешла в руки консерваторов. А Шольц хоть и избавился от карикатурного имиджа, но общественность до поры до времени утратила к нему всякий интерес, считая его скучным и лишенным чувства юмора бюрократом.

Бесшумная карьера в партии

Собственно, это парадокс, что Олаф Шольц смог достичь таких высот в СДПГ. Замкнутый, неулыбчивый прагматик из Гамбурга, никогда не говорящий ничего лишнего, не был любимцем партии.

Олаф Шольц на съезде СДПГ в 2017 году

Когда на съездах он баллотировался на посты в руководящие органы СДПГ, получал, как правило, самые скромные результаты при голосовании. И тем не менее, шаг за шагом Шольц поднимался по ступенькам партийной карьеры - бесшумно, но эффективно. Был генсеком СДПГ, сенатором по внутренним делам, а затем и бургомистром Гамбурга. Потом переехал в Берлин, стал сначала министром труда в центральном правительстве, а теперь занимает пост главы Минфина и вице-канцлера Германии.

И политику нужны качества шоумена

Олаф Шольц довольно поздно понял, что и в политике важен элемент шоу - надо уметь подать себя и свои идеи. И когда осенью 2019 года кандидаты в председатели СДПГ колесили по городам и весям Германии, его было не узнать. Он был полон эмоций, был обходительным, дружелюбным, но и всегда уверенным в себе.

Кандидаты в канцлеры ФРГ: консерватор Армин Лашет (слева), "зеленая" Анналена Бербок и социал-демократ Олаф Шольц

Так Шольц выглядит и сейчас, став кандидатом СДПГ в канцлеры. Он освоил форматы социальных сетей, чтобы достучаться до молодежи, стал еще более раскованным и - неслыханно! - даже иногда выступает в ток-шоу хоть и в пиджаке, но без галстука. При этом Шольц не оставляет сомнений в том, что в сравнении с кандидатами других партий считает себя самым подходящим на должность канцлера Германии.

Время покажет, хватит ли ему сил завоевать ведомство федерального канцлера. За время, прошедшее после его номинации, Шольцу еще не удалось стабильно повысить рейтинг партии. На прошлых выборах в 2017 году социал-демократы получили 20,5 процента голосов, что стало наихудшим их результатом за всю послевоенную историю Германии. После этого рейтинг СДПГ продолжал снижаться, в последние пару лет он колеблется на уровне 14 - 17 процентов. Но Шольц не унывает. "Тот, кто хочет, чтобы канцлером стал я, должен голосовать за СДПГ", - рассудительно констатирует он.

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