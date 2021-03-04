 Эра партии Меркель заканчивается? Что показали итоги земельных выборов в ФРГ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 15.03.2021

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Германия

Эра партии Меркель заканчивается? Что показали итоги земельных выборов в ФРГ

Потери немецких консерваторов в двух федеральных землях создают новую исходную ситуацию перед главной избирательной кампанией ФРГ 2021 года - выборами в бундестаг. DW - о перспективах ХДС.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Христианско-демократический союз (ХДС) - партия канцлера Англы Меркель (Angela Merkel) - понес существенные потери на выборах в ландтаги, проходивших 14 марта, в двух федеральных землях Германии. Голосование в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце стало начало целой серии избирательных кампаний 2021 года, кульминацией которой будут мега-выборы 26 сентября. В этот день пройдут выборы в бундестаг и одновременно в ландтаги еще трех субъектов германской федерации - Берлине, Тюрингии и Мекленбурге - Передней Померании.

Результаты голосования в двух федеральных землях на юго-западе Германии, а также решение Меркель более не баллотироваться в канцлеры, снижают шансы немецких консерваторов добиться на общефедеральных выборах в бундестаг в сентябре нынешнего года такого результата, который позволил бы им в пятый раз подряд сформировать правящую коалицию. Следующее правительство ФРГ вполне может оказаться куда более пестрым.

Результаты голосования в двух федеральных землях

И в Баден-Вюртемберге, и в Рейнланд-Пфальце у власти премьер-министры, представляющие соперничающие с ХДС партии. В первом случае это "зеленый" Винфрид Кречман (Winfried Kretschmann), во втором - Малу Драйер (Malu Dreyer) из Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В обоих федеральных землях избиратели подтвердили их полномочия, а позиции 73-летнего Кречмана стали даже еще более прочными.

Винфрид Кречман

Винфрид Кречман. Победа в кармане

За его партию "Союз-90"/"зеленые" проголосовали еще больше избирателей, чем пять лет назад - 32,6% (+ 2,3), а меньший партнер Кречмана по его правительственной коалиции - ХДС - стал еще меньше - 24,1% (-2,9). Примечательно, что в ходе предвыборных опросов даже большинство избирателей консерваторов заявляли, что хотели бы видеть на посту премьера снова его, а не их собственного кандидата в главы земельного правительства. Кречман оказался теперь в очень комфортабельной ситуации: он может либо возобновить союз с ослабленными консерваторами, либо пригласить в правительство социал-демократов и либералов.

Именно такая коалиция была и останется в Рейнланд-Пфальце, но с тем отличием, что здесь правительство формируют социал-демократы (35,7% голосов) популярной Малу Драйер, а "зеленые" и либералы выступают в роли ее младших партнеров. Оппозиционные же в этой федеральной земле консерваторы продолжают сдавать позиции. На выборах в воскресенье они получили 27,7% (-4,1).

Почему проиграла партия Меркель?

Анализируя причины потерь христианских демократов, социологи и политологи обращают внимание на несколько моментов. Один - не зависящий от качеств самой партии. Его называют "премьерским бонусом".

Малу Драйер

Малу Драйер после победы на выборах

Неважно, какую партию представляет глава земельного правительства, у него всегда есть преимущество по сравнению со всеми остальными хотя бы потому, что его чаще показывают по телевизору. В условиях же пандемии коронавируса участившиеся правительственные пресс-конференции и телеобращения премьер-министра служат одновременно и хорошей площадкой для предвыборной агитации или хотя бы повышения уровня узнаваемости.

Вторая причина - действия центрального правительства и, в первую очередь, его министров, представляющих ХДС, в условиях вызванного коронавирусом общего кризиса. Так, работу министра здравоохранения Германии Йенса Шпана (Jens Spahn), который еще совсем недавно считался одним из возможных кандидатов ХДС в канцлеры, теперь положительно оценивают только 35% немецких избирателей. Ему ставят в вину пробуксовку кампании вакцинации и промедление с организацией массовых бесплатных экспресс-тестов на коронавирус.

А министром экономики Петером Альтмайером (Peter Altmaier) недовольны потому, что обещанная им финансовая помощь оказавшимся в критическом положении мелким фирмам и индивидуальным предпринимателям поступает с большим опозданием или не поступает вовсе. Эти два ключевых в условиях пандемии министра замыкают список членов центрального правительства, в котором первые два места по рейтингу удерживает сама Ангела Меркель и социал-демократический вице-канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Георг Нюсляйн выходит за дверь

Одному из фигурантов масочной аферы - Георгу Нюсляйну - пришлось подать в отставку

А третья причина потерь консерваторов - так называемая масочная афера и подозрения в коррумпированности депутатов объединенной фракции консерваторов в бундестаге. Выяснилось, что одни, судя по всему, наживались на посредничестве при поставках защитных масок, а другие, возможно, за деньги лоббировали политические интересы автократического режима Азербайджана.

По данным социологов, масочная афера стоила консерваторам на выборах 14 марта два процентных пункта. И потери были бы, скорее всего, еще большими, если бы в этот раз не было так много заранее голосовавших из-за пандемии по почте. Бюллетени многие отправили на избирательные участки еще в конце февраля или первых числах марта, когда о масочной афере еще не было известно.

Каким будет следующее правительство Германии?

В прежние годы, когда ХДС терпел неудачи на земельных выборах, лидеры партии всегда старались списать их на региональные особенности. В этот раз они не стали ходить вокруг да около.

Генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак (Paul Ziemiak) уже в первые минуты после публикации данных экзитполов назвал этот день "плохим" для партии, а Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), который был одним из трех кандидатов в председатели ХДС, самокритично признал, что "печальные итоги" голосования стали следствием дефицитов в политике консерваторов.

Олаф Шольц - кандидат СДПГ в канцлеры

Олаф Шольц - кандидат СДПГ в канцлеры

И именно Рёттген был вечером 14 марта первым, кто обратил внимание на впервые за многие годы появившуюся перспективу сформировать центральное правительство вообще без участия консерваторов. Об этом говорил и Олаф Шольц, которого социал-демократы уже выдвинули кандидатом в канцлеры: земельный опыт, мол, показывает, что править можно и без ХДС.

Имеется в виду именно такая коалиция, которая была переизбрана в Рейнланд-Пфальце и ставшая возможной в Баден-Вюртемберге - социал-демократы, либералы и "зеленые". Такую коалицию называют в Германии по политическим цветам партии "светофором" или - при ином соотношении сил - "зеленым светофором". Это - когда первую скрипку играют защитники природы.

В настоящий момент на общефедеральном уровне этим трем партиям - по опросам - еще немного не достает в сумме до абсолютного большинства. Но дело к тому идет. Кроме того, популярность христианских демократов (их общефедеральный рейтинг составляет сейчас 33%) во многом обусловлена фигурой канцлера Ангелы Меркель. После четырех сроков подряд на пятый она решила не идти. Это значит, что у ХДС не будет не только популярного кандидата в канцлеры, но и вообще кандидата, имеющего "канцлерский бонус".

Такой ситуации в Германии не было уже очень давно. Если быть точным, то со времен Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer). Во всех избирательных кампаниях после него непременно участвовал и кандидат, обладавший "канцлерским бонусом", то есть действующий глава правительства. Это не всегда было гарантией успеха, но все-таки создавало определенные преимущества, которых у христианских демократов на выборах в сентябре 2021 года уже не будет.

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  • Ангела Меркель 9 сентября 2015 года фотографируется в Берлине с сирийским беженцем Анасом Модамани

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    "Мы справимся"

    Наверное, ни одно высказывание Меркель не вызвало в немецком обществе так много противоречивых реакций, как фраза: "Мы справимся". Когда в 2015 году канцлер приняла решение открыть границы ФРГ для беженцев, для одних она стала почти святой, другие обрушились на нее с резкой критикой. Полярными оценки миграционной политики Меркель остаются по сей день.

  • Меркель на обложке журнала

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    "Человек года"

    Журнал Time в 2015 году назвал Меркель "человеком года". Среди заслуг Меркель издание выделяет борьбу с дефолтом Греции, действия в условиях миграционного кризиса и после терактов в Париже. По мнению редакции, "Меркель привлекла внимание к иной шкале ценностей - человечности, щедрости, терпимости - чтобы показать, как возможности Германии могут быть использованы в созидательных целях".

  • Слева направо: Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Ангела Меркель, Урсула фон дер Ляйен, Юлия Клёкнер

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Женщины у руля

    Меркель стала первой женщиной на посту канцлера ФРГ. Но и некоторым другим немецким женщинам благодаря ее поддержке удалось сделать стремительную политическую карьеру. Например, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ставшей министром обороны, Урсуле фон дер Ляйен, возглавившей Еврокомиссию, или Юлии Клёкнер, занявшей пост министра сельского хозяйства.

  • Дональд Трамп и Ангела Меркель

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Интересы государства

    Меркель не любит говорить о том, что она думает о политике или личных качествах "проблемных" глав государств и правительств других стран. В отношении с ними она всегда руководствуется интересами государства.

  • Ангела Меркель в супермаркете

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Не страдает тщеславием

    Меркель знает, сколько стоит литр молока в супермаркете. За годы своего правления она не утратила связи с реальностью. На этом фото она в 2014 году посещает берлинский супермаркет вместе с главой китайского правительства Ли Кэцяном. Однако фотографы не раз заставали и ее одну в магазинах за обычными покупками.

  • Йоахим Зауэр и Ангела Меркель

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Меркель на досуге

    О личной жизни Меркель почти ничего не известно, она не любит об этом рассказывать. Например, известно, что она и ее муж Йоахим Зауэр, тоже физик по профессии, почти каждый год проводили пасхальные праздники на итальянском острове Искья. В нынешнем году из-за пандемии коронавируса от этого пришлось отказаться.

  • Ангела Меркель одевает защитную маску

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Пандемия коронавируса

    Пандемия коронавируса многое изменила в Германии, не только привычки канцлера проводить отпуск. Ее манера безэмоционально и прагматично принимать решения в борьбе с пандемией не раз подвергалась критике, но в то же время положительно сказалась на рейтинге Меркель.

  • Ангела Меркель

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

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    Два года назад Меркель объявила о том, что не собирается участвовать в следующих выборах в бундестаг в сентябре 2021 года. До этого срока она планирует возглавлять правительство ФРГ. Если ничего не произойдет, то Меркель пробудет у власти 16 лет, на два года меньше, чем Гельмут Коль.

    Автор: Кристоф Хассельбах


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