Эра партии Меркель заканчивается? Что показали итоги земельных выборов в ФРГ

Христианско-демократический союз (ХДС) - партия канцлера Англы Меркель (Angela Merkel) - понес существенные потери на выборах в ландтаги, проходивших 14 марта, в двух федеральных землях Германии. Голосование в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце стало начало целой серии избирательных кампаний 2021 года, кульминацией которой будут мега-выборы 26 сентября. В этот день пройдут выборы в бундестаг и одновременно в ландтаги еще трех субъектов германской федерации - Берлине, Тюрингии и Мекленбурге - Передней Померании.

Результаты голосования в двух федеральных землях на юго-западе Германии, а также решение Меркель более не баллотироваться в канцлеры, снижают шансы немецких консерваторов добиться на общефедеральных выборах в бундестаг в сентябре нынешнего года такого результата, который позволил бы им в пятый раз подряд сформировать правящую коалицию. Следующее правительство ФРГ вполне может оказаться куда более пестрым.

Результаты голосования в двух федеральных землях

И в Баден-Вюртемберге, и в Рейнланд-Пфальце у власти премьер-министры, представляющие соперничающие с ХДС партии. В первом случае это "зеленый" Винфрид Кречман (Winfried Kretschmann), во втором - Малу Драйер (Malu Dreyer) из Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В обоих федеральных землях избиратели подтвердили их полномочия, а позиции 73-летнего Кречмана стали даже еще более прочными.

Винфрид Кречман. Победа в кармане

За его партию "Союз-90"/"зеленые" проголосовали еще больше избирателей, чем пять лет назад - 32,6% (+ 2,3), а меньший партнер Кречмана по его правительственной коалиции - ХДС - стал еще меньше - 24,1% (-2,9). Примечательно, что в ходе предвыборных опросов даже большинство избирателей консерваторов заявляли, что хотели бы видеть на посту премьера снова его, а не их собственного кандидата в главы земельного правительства. Кречман оказался теперь в очень комфортабельной ситуации: он может либо возобновить союз с ослабленными консерваторами, либо пригласить в правительство социал-демократов и либералов.

Именно такая коалиция была и останется в Рейнланд-Пфальце, но с тем отличием, что здесь правительство формируют социал-демократы (35,7% голосов) популярной Малу Драйер, а "зеленые" и либералы выступают в роли ее младших партнеров. Оппозиционные же в этой федеральной земле консерваторы продолжают сдавать позиции. На выборах в воскресенье они получили 27,7% (-4,1).

Почему проиграла партия Меркель?

Анализируя причины потерь христианских демократов, социологи и политологи обращают внимание на несколько моментов. Один - не зависящий от качеств самой партии. Его называют "премьерским бонусом".

Малу Драйер после победы на выборах

Неважно, какую партию представляет глава земельного правительства, у него всегда есть преимущество по сравнению со всеми остальными хотя бы потому, что его чаще показывают по телевизору. В условиях же пандемии коронавируса участившиеся правительственные пресс-конференции и телеобращения премьер-министра служат одновременно и хорошей площадкой для предвыборной агитации или хотя бы повышения уровня узнаваемости.

Вторая причина - действия центрального правительства и, в первую очередь, его министров, представляющих ХДС, в условиях вызванного коронавирусом общего кризиса. Так, работу министра здравоохранения Германии Йенса Шпана (Jens Spahn), который еще совсем недавно считался одним из возможных кандидатов ХДС в канцлеры, теперь положительно оценивают только 35% немецких избирателей. Ему ставят в вину пробуксовку кампании вакцинации и промедление с организацией массовых бесплатных экспресс-тестов на коронавирус.

А министром экономики Петером Альтмайером (Peter Altmaier) недовольны потому, что обещанная им финансовая помощь оказавшимся в критическом положении мелким фирмам и индивидуальным предпринимателям поступает с большим опозданием или не поступает вовсе. Эти два ключевых в условиях пандемии министра замыкают список членов центрального правительства, в котором первые два места по рейтингу удерживает сама Ангела Меркель и социал-демократический вице-канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Одному из фигурантов масочной аферы - Георгу Нюсляйну - пришлось подать в отставку

А третья причина потерь консерваторов - так называемая масочная афера и подозрения в коррумпированности депутатов объединенной фракции консерваторов в бундестаге. Выяснилось, что одни, судя по всему, наживались на посредничестве при поставках защитных масок, а другие, возможно, за деньги лоббировали политические интересы автократического режима Азербайджана.

По данным социологов, масочная афера стоила консерваторам на выборах 14 марта два процентных пункта. И потери были бы, скорее всего, еще большими, если бы в этот раз не было так много заранее голосовавших из-за пандемии по почте. Бюллетени многие отправили на избирательные участки еще в конце февраля или первых числах марта, когда о масочной афере еще не было известно.

Каким будет следующее правительство Германии?

В прежние годы, когда ХДС терпел неудачи на земельных выборах, лидеры партии всегда старались списать их на региональные особенности. В этот раз они не стали ходить вокруг да около.

Генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак (Paul Ziemiak) уже в первые минуты после публикации данных экзитполов назвал этот день "плохим" для партии, а Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), который был одним из трех кандидатов в председатели ХДС, самокритично признал, что "печальные итоги" голосования стали следствием дефицитов в политике консерваторов.

Олаф Шольц - кандидат СДПГ в канцлеры

И именно Рёттген был вечером 14 марта первым, кто обратил внимание на впервые за многие годы появившуюся перспективу сформировать центральное правительство вообще без участия консерваторов. Об этом говорил и Олаф Шольц, которого социал-демократы уже выдвинули кандидатом в канцлеры: земельный опыт, мол, показывает, что править можно и без ХДС.

Имеется в виду именно такая коалиция, которая была переизбрана в Рейнланд-Пфальце и ставшая возможной в Баден-Вюртемберге - социал-демократы, либералы и "зеленые". Такую коалицию называют в Германии по политическим цветам партии "светофором" или - при ином соотношении сил - "зеленым светофором". Это - когда первую скрипку играют защитники природы.

В настоящий момент на общефедеральном уровне этим трем партиям - по опросам - еще немного не достает в сумме до абсолютного большинства. Но дело к тому идет. Кроме того, популярность христианских демократов (их общефедеральный рейтинг составляет сейчас 33%) во многом обусловлена фигурой канцлера Ангелы Меркель. После четырех сроков подряд на пятый она решила не идти. Это значит, что у ХДС не будет не только популярного кандидата в канцлеры, но и вообще кандидата, имеющего "канцлерский бонус".

Такой ситуации в Германии не было уже очень давно. Если быть точным, то со времен Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer). Во всех избирательных кампаниях после него непременно участвовал и кандидат, обладавший "канцлерским бонусом", то есть действующий глава правительства. Это не всегда было гарантией успеха, но все-таки создавало определенные преимущества, которых у христианских демократов на выборах в сентябре 2021 года уже не будет.

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