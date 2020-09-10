 Партия Меркель проиграла на выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце | Новости из Германии о Германии | DW | 14.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Партия Меркель проиграла на выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце

Действующим главам правительств Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца - Винфриду Кречману и Малу Драйер - по предварительным результатам, удалось сохранить свои посты.

Избиратель во время голосования на выборах ландтага в федеральной земле Баден-Вюртемберг

На выборах земельного парламента (ландтага) в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, состоявшихся в воскресенье, 14 марта, по первым предварительным результатам, победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является действующий глава земельного правительства Малу Драйер (Malu Dreyer). На выборах ландтага в земле Баден-Вюртемберг уверенную победу одерживает партия "зеленых", в которой состоит действующий премьер-министр земли Винфрид Кречман (Winfried Kretschmann).

Результаты выборов ландтага в Баден-Вюртемберге

Согласно прогнозам, подготовленным социологическим институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD, в Баден-Вюртемберге партия "зеленых" набирает 32,3 процента голосов (результаты выборов в 2016 году: 30,3).

Избирательный плакат премьер-министра Баден-Вюртемберга Винфрида Кречмана перед выборами ландтага в 2021 году

Избирательный плакат премьер-министра Баден-Вюртемберга Винфрида Кречмана

На втором месте партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) Христанско-демократический союз (ХДС) с 23,5 процента (2016 год: 27 процентов). Правые популисты из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) набирают 10,5 процента голосов (2016 год: 15,1). Входящая в правящую коалицию на федеральном уровне Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила поддержку 11,1 процента избирателей (2016 год: 12,7). Улучшила свои позиции Свободная демократическая партия (СвДП) - 10,7 процента (2016 год: 8,3).

Не прошли в ландтаг Левая партия, по предварительным подсчетам, набравшая 3,2 процента голосов (2016 год: 2,9) и объединение "Свободные избиратели", получившее около 3,3 процента.

Результаты выборов ландтага в Рейнланд-Пфальце

Согласно предварительным итогам голосования на выборах земельного парламента в Рейнланд-Пфальце, обнародованных ARD, СДПГ одерживает там победу с 35,7 процента голосов (2016 год: 36,2).

Премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер

Премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер

В свою очередь, ХДС набирает 26,8 процента (2016 год: 31,8 процента). На третьем месте, как и в Баден-Вюртемберге, находится АдГ. Партия правых популистов набрала в земле Рейнланд-Пфальц 9,6 процента голосов (2016 год: 12,6). "Зеленые" получили в этой федеральной земле 8 процентов голосов (2016 год: 5,3). Свободные демократы проходят в ландтаг с 5,9 процента голосов (2016 год: 6,2). Объединение "Свободные избиратели" набрало 6 процентов голосов. 

Левая партия получила поддержку 2,3 процента избирателей (2016 год: 2,8).

Провал ХДС на выборах ландтагов

Христанско-демократический союз потерял значительную долю избирателей в обеих федеральных землях. По мнению наблюдателей, этот результат может сказаться впоследствии на результате возможного преемника Меркель на посту канцлера ФРГ - председателя ХДС Армина Лашета (Armin Laschet) на сентябрьских выборах в бундестаг.

Одна из возможных причин  низкого результата партии - так называемый "масочный скандал", в который ХДС, а также ее баварский партнер по фракции в бундестаге Христианско-социальный союз (ХСС) оказались втянуты в преддверии первых в этом году земельных выборов в ФРГ. В настоящий момент против двух уже бывших депутатов фракции ХДС/ХСС в бундестаге - Николаса Лёбеля (Nikolas Löbel, ХДС) и Георга Нюсляйна (Georg Nüßlein, ХСС) - ведется расследование по подозрению в получении личной выгоды при лоббировании госконтрактов на закупку защитных масок во время пандемии коронавируса, из-за чего консерваторы несут существенные репутационные потери.

Высокий процент голосовавших по почте

По наблюдениям немецких СМИ, число проголосовавших на избирательных участках как в Баден-Вюртемберге, так и в Рейнланд-Пфальце было относительно невысоким. Так, в Баден-Вюртемберге по состоянию на 14.00 по местному времени явка была почти на 16 процентов ниже, чем в 2016 году, сообщает общественно-правовая медиакомпания SWR.

Наблюдатели связывают это с холодной и дождливой погодой, а также тем фактом, что многие избиратели в этом году проголосовали по почте. В земле Рейнланд-Пфальц проживает 3,1 млн граждан Германии, имеющих право голоса, в земле Баден-Вюртемберг - 7,7 млн.

В ландтаге земли Рейнланд-Пфальц в Майнце - 101 депутатское место, в земельном парламенте Баден-Вюртемберга - 143. На выборах 14 марта избиратели должны были отдать два голоса - первый за кандидата из их избирательного округа, второй - за партийный список той или иной партии.

Из-за пандемии коронавируса выборы земельных парламентов в этом году проводились при соблюдении особенно строгих гигиенических предписаний.

Смотрите также:

  • Меркель и Путин с недовольными лицами

    Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира

    Искусство дипломатии

    Политики не могут позволить себе открыто высказывать мнение о тех, с кем им приходится вести переговоры. Но какими бы искусными дипломатами ни были канцлер ФРГ и президент России, все видят, что отношения между ними не самые сердечные. По мнению российского карикатуриста, Владимир Путин считает Ангелу Меркель "ведьмой", а она его - "палачом с серпом и молотом". (Россия, Facebook)

  • Меркель в виде дрессировщицы

    Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира

    Дрессировщица

    На арене все слушаются ее команд. Греция и Испания делали это уже так часто, что лишились последней рубашки. Италия тоже скоро останется без штанов. Затем до нитки разденут Португалию. На юге Европы считают, что политикой жесткой экономии в еврозоне заправляет именно германский канцлер. (Испания, Magazin Nonada)

  • Меркель в виде афинской тюремщинцы

    Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира

    Афинская тюремщица

    В Греции она стала самым ненавистным европейским политиком. Жители этой страны возлагают лично на Ангелу Меркель вину за упадок греческой экономики и обнищание населения, которое она ради спасения валюты евро не отпускает на свободу. "Я ведь уже говорила - из еврозоны никто не выйдет!" - гласит надпись на рисунке. (Греция, "То парон")

  • Глава Европейского центрального банка, бывший президент Франции Саркози, Ангела Меркель и глава МВФ как всадники апокалипсиса

    Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира

    Всадники апокалипсиса

    Они несут зло и разрушение - Европейский центральный банк, бывший президент Франции Николя Саркози, Ангела Меркель и Международный валютный фонд, оседлавшие копилки как символ режима жесткой экономии. Такая политика напоминает португальскому карикатуристу библейские ужасы. (Португалия, Expresso)

  • Меркель в виде свиноматки, которая кормит поросят с названиями стран еврозоны на боку

    Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира

    Радости материнства?

    На севере Европы, в Швеции, где не перешли на евро и сохранили свою крону, германского канцлера не воспринимают как угрозу. Здесь скорее сочувствуют Ангеле Меркель, сравнивая ее со свиноматкой, которой приходится кормить голодных поросят с названиями стран еврозоны на боку. Особо счастливой "мамочка" при этом не выглядит. (Швеция, toonpool)

  • Меркель на острове думает, кому из утопающих бросить спасательный круг

    Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира

    Германская дилемма

    В глазах индийского карикатуриста европейская экономика потерпела кораблекрушение. На землю сумела выбраться только Германия. У Ангелы Меркель есть несколько спасательных кругов. Но кому бросать их в первую очередь? (Индия, Kerala Chamber Business News)

  • Обама лезет на вершину к Меркель, которая сидит там под флагом Германии за письменным столом

    Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира

    "Да, она может!"

    В свое время предвыборным девизом нынешнего президента США Барака Обамы был лозунг "Да, мы можем!". Он обещал процветающую экономику, безопасную жизнь, низкую безработицу. Канцлер Германии всего этого уже добилась. "Как вам это удается?" - спрашивает Обама восседающую на вершине успеха Меркель. (США, The Hartford Courant)

  • Меркель выкупает оружие у талибов, даставая деньги из мешка

    Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира

    Жертва обмана

    Афганский карикатурист считает Ангелу Меркель излишне доверчивой. Она так стремится к миру в регионе, что даже готова на глазах у президента Афганистана Карзая выкупать оружие у талибов. Те охотно берут деньги, но не думают прекращать борьбу. Указатель показывает, что новое оружие можно добыть в Пакистане. (Афганистан, toonpool)

  • Шапка светлых волос на машине

    Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира

    Образец немецкого качества

    Для египетского общества, раздираемого конфликтами и не привыкшего к женщинам на высших государственных постах, Ангела Меркель, представленная в виде шапки светлых волос, является олицетворением экономической мощи Германии и таким же символом высокого немецкого качества, как и автомобиль BMW. (Египет, Facebook)

  • Меркель отгоняет мухобойкой Штайнбрюка в виде осы

    Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира

    Никто ей не помеха

    Внутриполитические позиции Ангелы Меркель сильны как никогда. Она по-прежнему весьма популярна в стране. В такой ситуации претенденту на пост канцлера от социал-демократов Перу Штайнбрюку приходится очень нелегко. Немецкому карикатуристу он видится в образе назойливой осы, от которой лидер консерваторов отмахивается, не отрывая глаз от программы своей партии. (Германия, Main-Post)

    Автор: Сюзанна Кордс


Смотреть видео 03:05

Протеже Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказалась от борьбы за пост канцлера ФРГ (10.02.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

День выборов, или Почему на востоке ФРГ популярна Альтернатива для Германии? DW Новости (02.09.19)  

Итоги выборов в Европарламент в Германии: поражение социал-демократов и триумф "зеленых" (27.05.2019)  

Также по теме

Brand in Flüchtlingslager Moria auf Lesbos

Беженцев из лагеря Мориа потребовали принять в ФРГ и левые, и консерваторы 10.09.2020

В политических кругах Германии разгорелась дискуссия о помощи обитателям сгоревшего лагеря на Лесбосе: начать в одиночку гуманитарную акцию или добиваться совместного решения ЕС?

Реклама

Самые читаемые

"Твари, я здесь власть": что пережили женщины в ходе протестов в Беларуси  

Лукашенко готовится к весне. Новые люди в силовом блоке подавят протест?  

Лукашенко прокомментировал фильм-расследование о коррупции  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно