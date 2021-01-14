Партия Меркель выбирает нового лидера. Кто станет преемником канцлера?

Двухдневный съезд Христианско-демократического союза (ХДС) - партии канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) - начнет работу вечером 15 января. В коалиционное правительство входит также партнер ХДС по консервативному партийному блоку баварский Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Съезд собирается, по сути дела, с одной единственной целью - избрать в субботу нового председателя ХДС взамен Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), не оправдавшей на посту лидера партии ожиданий Ангелы Меркель. Пробыв на этой должности год с небольшим, зимой прошлого года Крамп-Карренбауэр объявила о своем решении покинуть пост и не выдвигаться кандидатом в канцлеры, то есть в преемницы Меркель. Как правило, именно лидер ХДС становится кандидатом консерваторов на парламентских выборах в Германии, но в этот раз все может быть иначе.

Отложенный съезд в необычном формате

Съезд дважды переносили. Вначале его собирались провести в апреле прошлого года, но помешал первый локдаун, введенный тогда в Германии из-за пандемии коронавируса. Перенесли на декабрь. Но осенью поднялась вторая волна COVID-19, карантинные ограничения стали еще более строгими, так что с планами собрать в одном зале тысячу делегатов - точнее 1001 - пришлось распрощаться.

Первый раз председателем ХДС Ангелу Меркель избрали на съезде партии в апреле 2000 года

Съезд решили проводить виртуально: члены правления и кандидаты в председатели будут находиться перед веб-камерами в берлинской штаб-квартире ХДС, а делегаты съезда - сидеть по домам перед своими компьютерами. Голосовать за нового председателя им предстоит дважды. Первый раз - виртуально, второй раз - по почте, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений. Если в первом туре никто не получит абсолютное большинство, то будет еще один виртуальный тур.

Такая двухступенчатая процедура выбрана потому, что в немецком законе о партиях не предусмотрены выборы председателя исключительно в режиме онлайн. В бюллетенях, которые делегаты будут отправлять по почте, обещают оставить только имя победителя "цифрового" тура голосования, что должно упростить всю процедуру.

Но это при условии, что проигравшие кандидаты в председатели сдержат свое обещание, признают результаты этого тура и не будут настаивать на включении своих имен в почтовые бюллетени. Если, однако, разрыв в голосах будет минимальным, в пределах 10-15 человек, то проигравший, считают наблюдатели, может настоять на участии в "почтовом" туре выборов. Окажись его результат иным, чем в ходе онлайн-голосования, в партии может разразиться хаос и двоевластие. И это в год целой серии земельных выборов, а еще и общефедеральных в сентябре!

Три кандидата в председатели ХДС

На роль лидера христианских демократов претендуют трое мужчин - председатель внешнеполитического комитета бундестага, в прошлом уволенный канцлером с поста министра экологии Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), премьер-министр самой большой по численности населения федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) и вернувшийся из бизнеса в политику Фридрих Мерц (Friedrich Merz), в свое время проигравший Ангеле Меркель борьбу за власть в парламентской фракции консерваторов.

Норберт Рёттген, Армин Лашет и Фридрих Мерц (слева направо)

Региональное происхождение играет в немецкой политике существенную роль, и логично было бы предположить, что самая многочисленная на съезде делегация из Северного Рейна - Вестфалии поддержит "своего" кандидата. Но так уж получилось, что в этот раз "свои" все трое: Рёттген, Лашет и Мерц - земляки. Впрочем, это, пожалуй, единственное, что их объединяет (а Рёттгена и Мерца - еще и былые конфликты с Ангелой Меркель).

65-летний Фридрих Мерц - убежденный рыночник, фаворит сугубо консервативно настроенных рядовых партийцев, которые скорее неохотно следуют либеральным курсом, проложенным Ангелой Меркель. 59-летний Армин Лашет - полная противоположность Мерцу, он считается человеком канцлера и долгое время был фаворитом кампании по выборам председателя ХДС. Его рейтинг, однако, немного просел в условиях коронавирусного кризиса, в котором он проявил себя не самым решительным образом.

Самый молодой из этой троицы - 55-летний Норберт Рёттген. Его политическую карьеру хоронили уже несколько раз, но он не сдавался и теперь выступает в амплуа современного консерватора, интеллектуала, сторонника женской эмансипации и экологической ориентации ХДС с акцентом на защиту климата. Пост же главы внешнеполитического комитета обеспечил ему широкую известность в стране, сделав желанным гостем бесчисленных ток-шоу на международные темы, будь то эксцентричность Дональда Трампа или отравление Алексея Навального.

Друзей Путина среди кандидатов в лидеры ХДС нет

Что касается Навального, то Рёттген уже через пару дней после его доставки в берлинскую клинику "Шарите" счел практически доказанным факт отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией.

Более того, он напрямую обвинил в организации этого преступления российского президента Владимира Путина. За покушением стоит "российское государство, аппарат спецслужб, но такие вещи, естественно, - дело босса", заявил Рёттген уже 24 августа в эфире телеканала ZDF. А еще через несколько дней - в интервью первому каналу ARD 2 сентября - он призвал в ответ на это отравление отказаться от завершения строительства газопровода "Северный поток - 2" и вообще пересмотреть все отношения с Россией.

Приостановить строительство газопровода на два года предлагал в ответ на отравление Навального и Фридрих Мерц. Он также весьма жестко критиковал действия России в Сирии, называл их "варварскими", а Путина - виновником притока сирийских беженцев в Германию.

Армин Лашет в этом отношении не такой радикал, и участие Берлина в "Северном потоке - 2" он под вопрос не ставил. Но и Лашет потребовал от России тщательно разобраться с инцидентом и привлечь к ответственности виновных. "После этого нам потребуется единый европейский ответ, а не единоличное выступление - такой, в котором Европа четко определит свою позицию по отношению к России", - заявил Лашет. Так что в друзья Путина и этого кандидата в председатели ХДС записать нельзя.

Кто на этот раз фаворит Ангелы Меркель?

Впрочем, делегатам съезда ХДС не до нюансов отношений трех претендентов в лидеры партии к "Северному потоку - 2", Навальному, Путину, конфликту на востоке Украины, политическому кризису в Беларуси и мировой политике вообще, тем более что разница тут минимальная. Поскольку считается, что партийный избранник станет кандидатом в канцлеры, съезду предстоит решить, кто из троих способен лучше всех справиться с главным вызовом, стоящим в настоящее время перед Германией, - пандемией коронавируса и ее последствиями.

Фридрих Мерц и Ангела Меркель перед их ссорой в 2000 году

Ангела Меркель от рекомендаций воздерживается, но глава ее администрации Хельге Браун (Helge Braun) высказался в пользу человека, имеющего правительственный опыт. Такой человек - только лояльный канцлеру Лашет. Рёттген, правда, тоже успел поработать в правительстве, но у уволенного с поста министра подобный опыт говорит скорее не в его пользу.

У переболевшего коронавирусом Фридриха Мерца и такого опыта нет. Но из всех троих он считается самым компетентным в экономической политике, а главной задачей будущего правительства Германии станет преодоление именно экономических последствий пандемии COVID-19.

Председатель ХДС - не обязательно кандидат в канцлеры

Но кто бы ни стал в эту субботу новым председателем ХДС, это еще не будет окончательным ответом на вопрос, кто поведет консерваторов на парламентские выборы в сентябре в качестве кандидата в следующие канцлеры. В истории ФРГ уже были случаи, когда председатель ХДС уступал пальму первенства более многообещающему (или более настойчивому и настырному) консерватору.

Маркус Зёдер может стать кандидатом консерваторов в канцлеры

К тому же в этот раз пандемия коронавируса заметно изменила приоритеты общества и партий. В новой схеме политических координат есть еще два человека, которые считаются потенциальными кандидатами консерваторов в канцлеры. Один из них - молодой и энергичный министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn), ставший самым популярным, если не считать Меркель, немецким политиком несмотря на всю критику, звучащую в его адрес из-за пробуксовки кампании вакцинации.

А второй - не менее энергичный премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) - сторонник радикальных мер в борьбе с коронавирусом и глава баварского Христианско-социального союза (ХСС), партнера ХДС по консервативному партийному блоку. Правда, две предыдущие попытки христианских демократов победить на выборах, уступив кандидатуру в канцлеры баварцу (в 1980 году Францу Йозефу Штраусу (Franz Josef Strauß), а в 2002 году Эдмунду Штойберу (Edmund Stoiber)), оказались неудачными. Но, может быть, с третьего раза получится?

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