Партия Меркель победила на коммунальных выборах в Северном Рейне-Вестфалии

На коммунальных выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия правящий в этом регионе Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с премьер-министром Армином Лашетом (Armin Laschet), согласно предварительным официальным данным, одержал убедительную победу, несмотря на потери. Представители ХДС получили 34,3 процента голосов, сообщило земельное МВД утром в понедельник, 14 сентября.

Христианские демократы выиграли с большим отрывом от соперников, но тем не менее потеряли 3,2 процентных пункта по сравнению с коммунальными выборами 2014 года. В результате нынешние показатели стали для земельного ХДС наихудшими за все коммунальные выборы в самом населенном регионе ФРГ.

Большой успех "зеленых"

Вторым крупным победителем нынешних выборов стали "зеленые" - согласно предварительным официальным данным, они получили 20 процентов голосов и вышли на третье место. По сравнению с выборами шестилетней давности, "зеленые" улучшили свои показатели на 8,3 процентных пункта.

Новое поражение потерпела Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Она заняла второе место, но получила лишь 24,3 процента голосов – на 7,1 процента меньше, чем на выборах 2014 года. Свободные демократы набрали 5,6 процента голосов (плюс 0,8), левые – 3,8 процента (минус 0,8) и правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" - 5 процентов (плюс 2,5 процента).

В коммунальных выборах в Северном Рейне - Вестфалии имели право участвовать почти 14 миллионов избирателей в возрасте от 16 лет (на федеральном уровне голосуют с 18 лет. - Ред.). Избирались депутаты городских, окружных и земельных советов, а также бургомистры и обер-бургомистры. Эксперты рассматривали это голосование как тест для главы земельного ХДС Лашета, который надеется стать новым председателем общегерманского ХДС. Выборы нового председателя ХДС состоятся в декабре.

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