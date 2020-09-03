Отказ от "Северного потока - 2" пока нецелесообразен, считают эксперты SWP

В Германии нарастает дискуссия о том, следовало бы в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального боевым химическим веществом из группы "Новичок" прекратить строительство газопровода "Северный поток - 2". Вслед за журналистами и политиками в нее включились теперь ученые берлинского Фонда науки и политики (SWP). Этот исследовательский институт консультирует по внешнеполитическим вопросам правительство и парламент ФРГ, а также органы ЕС.

На сайте SWP 10 сентября появилась статья под заголовком "Северный поток - 2" - средство давления на Россию?". Ее авторы - три эксперта института, занимающиеся глобальной энергетической политикой: Кирстен Вестфаль (Kirsten Westphal), Мария Пастухова (Maria Pastukhova) и Якопо Мария Пепе (Jacopo Maria Pepe). В тот же день берлинская газета Tagesspiegel опубликовала статью специалиста SWP по России Яниса Клуге (Janis Kluge), озаглавленную "Сценарий санкций не поможет в расследовании дела Навального". Обе публикации оценивают возможные последствия отказа от газопровода.

У "Газпрома" достаточно путей доставки газа в Европу

"Северный поток - 2" полон символики и отражает желание Германии и других европейских партнеров сотрудничать с Россией", - констатируют авторы статьи на сайте SWP. Они напоминают, что проект был начат через год после аннексии Крыма и с самого начала жестко критиковался, однако Берлин следовал установке, что экономическую деятельность и политику следует разделять.

Кирстен Вестфаль возглавила коллектив авторов статьи на сайте SWP

Если теперь правительство ФРГ остановит "Северный поток - 2", это произведет эффект разорвавшейся бомбы, считают авторы. Они предлагают политикам, оказавшимся перед сложным выбором, учитывать четыре пункта.

"Во-первых, непосредственные экономические последствия для энергетики были бы маргинальными. Этот проект не является ни угрозой для европейской энергетической безопасности, как это часто утверждают, ни необходимостью", - отмечают эксперты SWP. Имеющихся трубопроводных мощностей, прежде всего - "старой газотранспортной системы Украины", вполне достаточно для транспортировки российского газа в ЕС.

В то же время авторы уточняют, что отказ от нового трубопровода "ни на один кубический метр не снизит закупки газа у "Газпрома". Зато возрастут риски, связанные с транзитом и возможными сбоями в поставках, поскольку не будет "прямого, современного и эффективного газопровода". В этой ситуации центральную роль придется играть первому "Северному потоку" и его отводам на территории Германии (OPAL и NEL).

"Северный поток - 2" укрепил бы стратегические позиции Германии

"Во-вторых, косвенные последствия для экономики и энергоснабжения трудно оценить. Инвестиционная руина в Балтийском море стала бы больным местом для "Газпрома", но дорого обошлась бы и европейским фирмам", - говорится далее в статье. С макроэкономической точки зрения введение в строй "Северного потока - 2" повысило бы устойчивость европейской газотранспортной системы, от увеличения предложения выиграли бы промышленность и конечные потребители газа. Правда, спрос на газ снизится из-за перехода ЕС на возобновляемые источники энергии, однако трудно сказать, насколько быстро пойдет этот процесс, пишут авторы.

Строительство приемного терминала "Северного потока - 2" в Любмине на балтийском побережье ФРГ

В-третьих, продолжают они, многие страны используют большие инфраструктурные проекты для продвижения своих геополитических и геоэкономических интересов. При всех своих политических недостатках, указывается в статье, "Северный поток - 2" обеспечил бы Германии "стратегическую добавленную стоимость, укрепил бы ее торговые и индустриальные позиции". Отказавшись от газопровода, ФРГ и ее европейские партнеры продемонстрируют Кремлю свою позицию, но нанесут вред и самим себе. "А Путин, скорее всего, представит остановку строительства как результат санкций США, под давлением которых прогнулась Германия, и это снизит силу сигнала".

Мораторий на строительство газопровода

К тому же ученые, в-четвертых, предлагают критически оценить повод для возможного политического решения об остановке строительства. "А что принципиально нового в нынешней ситуации? Разве не было раньше более весомых причин?", - риторически спрашивают они и напоминают: "Мы каждый день покупаем нефть и газ у авторитарных режимов".

За стратегическое энергетическое партнерство с РФ выступал экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер

"Правда, основы для особого стратегического энергетического партнерства с Россией на обозримую перспективу больше нет", - констатируют авторы статьи, но подчеркивают, что "большой сосед" останется и впредь торговым партнером и важным поставщиком сырья.

Исходя из всего этого, три эксперта SWP по энергетике предлагают политикам ФРГ такой вариант решения проблемы "Северного потока - 2": "Можно представить себе мораторий, чтобы дать время всем сторонам. Однако после этого необходимо будет огласить четкие условия для продолжения строительства, которые были бы согласованы с партнерами и приемлемы для России".

Грозить отказом от проекта следует при эскалации в Беларуси

А вот специалист SWP по России Янис Клуге идею моратория не поддерживает, что свидетельствует о том, что ученые этого института пока не выработали единой линии в отношении "Северного потока - 2" и продолжают дискутировать о плюсах и минусах различных вариантов.

В своей статье в Tagesspiegel эксперт указывает, что "мораторий на строительство газопровода был бы равнозначным его концу. ЕС уже из-за одних только санкций США не сможет гарантировать продолжение строительства. К тому же почти исключено, что внешняя политика России даст в ближайшие годы убедительный повод для возобновления работ".

Янис Клуге - специалист SWP по России и санкционной тематике

Выступает Янис Клуге и против того, чтобы на данном этапе полностью отказываться от проекта: "Если газопроводу наступит конец, у Москвы уже не будет причин реагировать на требования Брюсселя". В то же время угрозу окончательной остановки "Северного потока - 2" эксперт считает вполне целесообразным политическим инструментом.

"Однако он больше подходит для того, чтобы притормозить предстоящую или нарастающую эскалацию. Если, к примеру, российские силы безопасности широкомасштабно вмешаются в события в Беларуси, то можно будет усилить давление с помощью угроз в адрес "Северного потока - 2", - поясняет свою мысль эксперт. Что же касается дела Навального, то тут худшее, отравление политика, уже произошло, а потому нужны более гибкие инструменты, чтобы по следам событий принудить Россию к какой-либо форме сотрудничества.

Упор на конвенцию о запрещении химического оружия

Это могут быть финансовые или персональные санкции, которые, в отличие от прекращения строительства газопровода, можно будет и отменить. Чтобы эти санкции были эффективными, подчеркивает Янис Клуге, ЕС необходимо выдвигать требования, выполнение которых представляется более или менее реалистичным, пусть и в отдаленном будущем.

Одно из нынешних ключевых требований правительства ФРГ к российскому руководству - расследовать обстоятельства покушения на Навального и наказать виновных - специалист по России реалистичным не считает: "В деле оппозиционера все улики указывают на то, что ответственность несет само российское государство. Тем самым подлинное государственное расследование практически исключено". В лучшем случае произойдет инсценировка, что в будущем создаст новую дилемму перед решением вопроса об отмене санкций.

Более целесообразным подходом автор статьи в Tagesspiegel считает увязывание санкций с выполнением Россией конвенции о запрещении химического оружия. Москва должна убедительно доказать, что имеющиеся, по всей видимости, запасы "Новичка" уничтожены - и при необходимости допустить проверки. "Но быстрого успеха и здесь ждать не приходится. Так что ЕС следует настроиться на то, что обсуждаемые сейчас санкции против России будут действовать длительное время", - предупреждает специалист по России берлинского института SWP Янис Клуге.

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