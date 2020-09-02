 ОЗХО крайне резко отреагировала на отравление Алексея Навального | Новости из Германии о Европе | DW | 03.09.2020

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Европа

ОЗХО крайне резко отреагировала на отравление Алексея Навального

Отравление человека нервно-паралитическим веществом считается применением химического оружия, заявил глава ОЗХО. Эксперты бундесвера обнаружили в анализах Навального следы яда из группы "Новичок".

Автомобиль с Алексеем Навальным у клиники Шарите в Берлине

Автомобиль с Навальным у клиники "Шарите" в Берлине

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) крайне резко отреагировала на отравление российского оппозиционера Алексея Навального, в анализах которого эксперты вооруженных сил Германии обнаружили следы вещества группы "Новичок". Любое отравление человека нервно-паралитическим веществом считается, в соответствии с Конвенцией о химическом оружии, применением химического оружия, заявил генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас в четверг, 3 сентября.

Страны-участницы Конвенции считают любое использование химоружия заслуживающим осуждения и противоречащим законодательным нормам международного сообщества, подчеркнул Ариас. По его словам, ОЗХО продолжает следить за ситуацией и готова оказать помощь любому участнику Конвенции в случае запроса.

Токсикологический анализ установил следы вещества из группы "Новичок"

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера отвезли в больницу. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Находящегося в медикаментозной коме политика утром 22 августа доставили в клинику "Шарите" в Берлине. Эксперты этой больницы обнаружили у Навального признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Спецлаборатория бундесвера о просьбе "Шарите" провела токсикологический анализ проб, взятых у россиянина. Эксперты установили следы "Новичка". В правительстве ФРГ подчеркнули, что выводы спецлаборатории не подлежат сомнению. В то же время Кремль заявляет, что Берлин пока не информировал Москву о последних выводах немецких экспертов.

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СМИ ФРГ о заявлении Меркель об отравлении Навального и отношениях с Россией

Главной политической сенсацией в Германии 2 сентября стало заявление канцлера Меркель в связи с отравлением Навального. Немецкие СМИ предупреждают: за жесткой критикой должны последовать действия.  

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