ОЗХО крайне резко отреагировала на отравление Алексея Навального

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) крайне резко отреагировала на отравление российского оппозиционера Алексея Навального, в анализах которого эксперты вооруженных сил Германии обнаружили следы вещества группы "Новичок". Любое отравление человека нервно-паралитическим веществом считается, в соответствии с Конвенцией о химическом оружии, применением химического оружия, заявил генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас в четверг, 3 сентября.

Страны-участницы Конвенции считают любое использование химоружия заслуживающим осуждения и противоречащим законодательным нормам международного сообщества, подчеркнул Ариас. По его словам, ОЗХО продолжает следить за ситуацией и готова оказать помощь любому участнику Конвенции в случае запроса.

Токсикологический анализ установил следы вещества из группы "Новичок"

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера отвезли в больницу. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Находящегося в медикаментозной коме политика утром 22 августа доставили в клинику "Шарите" в Берлине. Эксперты этой больницы обнаружили у Навального признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Спецлаборатория бундесвера о просьбе "Шарите" провела токсикологический анализ проб, взятых у россиянина. Эксперты установили следы "Новичка". В правительстве ФРГ подчеркнули, что выводы спецлаборатории не подлежат сомнению. В то же время Кремль заявляет, что Берлин пока не информировал Москву о последних выводах немецких экспертов.

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