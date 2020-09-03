СМИ ФРГ о заявлении Меркель об отравлении Навального и отношениях с Россией

Специальное заявление Ангелы Меркель (Angela Merkel), сделанное ей в связи с отравлением Алексея Навального, стало главной политической сенсацией 2 сентября в Германии и основной темой в крупных немецких СМИ. Журналисты единодушно отметили жесткий тон канцлера ФРГ, потребовавшей от России объяснений и предупредившей о согласованной с ЕС и НАТО реакции, которая будет "соразмерна ситуации". На этот раз Берлин не должен ограничиться риторическими заявлениями - за ними должны последовать не менее жесткие действия, уверены большинство немецких медиа.

Süddeutsche Zeitung: ФРГ пора прекратить искать в России партнера

"Федеральное правительство в среду, 2 сентября, рассталось с иллюзией", - написал комментатор одной из крупнейших немецких газет Süddeutsche Zeitung Даниэль Брёсслер (Daniel Brössler). С иллюзией, которая позволяла налагать на Россию санкции и одновременно обхаживать ее как партнера по бизнесу. С иллюзией, позволявшей ювелирно отделить Россию, навязавшую войну Украине, от России, к которой можно было относиться как к партнеру. "Но теперь понимание того, что эта иллюзия не имела ни малейшей связи с реальностью, пришло в немецкую столицу. Туда, где врачи клиники "Шарите" сражаются за жизнь российского оппозиционного деятеля", - пишет журналист в комментарии "Берлин больше не может обойтись простой критикой".

Ангела Меркель требует от РФ заявления в связи с отравлением Навального

Даниэль Брёсслер уверен, что помощь Алексею Навальному, которую предложило немецкое правительство, накладывает на Берлин и политическую ответственность. И немецкие власти, по мнению автора комментария, прекрасно это осознают, о чем свидетельствует четкая реакция Меркель на выводы о природе отравления Навального.

Одной лишь критикой действий Москвы - даже самой жесткой - здесь не обойтись, предупреждает журналист. "Тот, кто убежден в преступном характере путинской системы, больше не сможет искать в ней то, чего там не найти: партнера", - резюмирует Брёсслер.

Der Spiegel: За словами Берлина должны последовать действия

Канцлер ФРГ слишком долго имела дело с Владимиром Путиным, чтобы не понимать, что "он способен на все", и не заметить, что он не испытывает "никаких угрызений совести", пишет руководитель берлинской редакции еженедельника Der Spiegel Филипп Виттрок (Philipp Wittrock). Но обычно Меркель "проявляла сдержанность в отношениях с кремлевской властью: в России нуждались как в политическом и экономическом партнере". Среда, 2 сентября, стала переломным моментом в отношениях Германии с Россией, считает Виттрок. И свидетельство тому - заявление Ангелы Меркель, подчеркнувшей: сомнений в том, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом, больше нет.

У правительства ФРГ нет сомнений в том, что Навальный был отравлен

Отравление Навального Берлин воспринимает как политический вопрос, считает глава берлинского бюро журнала Der Spiegel. "Канцлер ФРГ взяла на себя роль морального авторитета и угрожает Москве штрафными мерами, - пишет Виттрок в комментарии "Переломный момент в отношениях с Россией", - но за вызовом, который она бросила России, должны последовать действия, и хорошо, если к ним присоединятся ЕС и НАТО". Не стоит ожидать, что Путина "безумно впечатлят" эти меры, трезво замечает журналист, но нельзя допустить, чтобы у него появился повод для удовлетворения, если Запад никак не отреагирует.

Tagesschau: Хватит выгораживать Москву!

Известие о том, что Алексей Навальный отравлен боевым отравляющим веществом, стало для Берлина тяжелой новостью, считает Голинех Атай (Golineh Atai) - комментатор Tagesschau, информационной программы первого канала немецкого телевидения ARD. При этом Москва продолжает настаивать на том, что никакого яда в организме Навального обнаружено не было. "А если и был - тогда в этом виноват Берлин. Навального могли отравить в клинике "Шарите". Невероятно? Вовсе нет - это типично для бесчеловечной системы в Москве, которую Германия регулярно выгораживает", - отмечает Атай в комментарии "Больше никаких выгораживаний".

Прекращение строительства "Северного потока - 2" стало бы болезненной штрафной мерой для Москвы

Результаты исследований, проведенных токсикологической лабораторией бундесвера, вынуждают правительство страны действовать, констатирует журналистка. "Что сказала Ангела Меркель? Что речь идет об основополагающих правах и ценностях? Совершенно верно! Именно они характеризуют здоровое внешнеполитическое самосознание, характерное сегодня для Германии", - считает Атай.

Она рассуждает о том, какие санкции могли бы стать наиболее болезненными для Кремля. Берлин, например, мог бы лишить виз "не 170 россиян, как до сих пор, а гораздо больше". Или "заморозить активы у гораздо большего числа путинских бенефициаров". Но самой действенной мерой, по мнению Атай, стало бы прекращение строительства газопровода "Северный поток-2" - и неважно, что до завершения проекта остался лишь один шаг, подытоживает обозревательница Tagessschau.

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