МИД РФ: Заявления ФРГ об отравлении Навального не подкреплены фактами

В заявлениях Берлина о состоянии здоровья Алексея Навального отсутствуют факты, а Германия пренебрегает существующими механизмами сотрудничества, заявили в среду, 2 сентября в министерстве иностранных дел России. Несколькими часами ранее правительство ФРГ официально сообщило, что результаты анализов, проведенных в спецлаборатории бундесвера, убедительно доказали: российский оппозиционер был отравлен боевым ядом семейства "Новичок".

Представители МИД РФ заявили журналистам, что в ситуации с Навальным в очередной раз стали свидетелями ситуации, когда "тщательной, основанной на конкретных фактах и доказательствах работе, предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и медицинских учреждений" предпочитают "громкие публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры, полностью пренебрегая существующими правовыми механизмами сотрудничества".

Мария Захарова - о вызове посла РФ в МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" заявила, что послу России в Берлине Сергею Нечаеву в МИД Германии не было представлено никаких деталей о состоянии здоровья Навального.

По ее словам, Нечаев попросил немецких дипломатов предъявить какие-то факты или данные, касающиеся состояния здоровья Навального. "Как вы считаете, какой ответ он получил от немецких коллег? Никакой. Ни фактов, ни данных, ни формул, ни материалов, ни справок, ничего ровным счетом", - сказала Захарова.

Она добавила, что, по ее мнению, ситуация с Алексеем Навальным должна находиться в компетенции медиков, а не политиков. "При чем здесь политики, при чем здесь внешнеполитическое ведомство ФРГ, при чем здесь руководство Германии?" - возмутилась Захарова.

Реакция Кремля на заявление ФРГ об отравлении Навального

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Берлина об отравлении оппозиционного политика "Новичком", подчеркнул, что российские врачи взяли у Навального "целый комплекс анализов" и не обнаружили в его организме никаких следов отравляющих веществ. "До вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было", - цитирует Пескова онлайн-издание РБК.

Соратники Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) восприняли это заявление Пескова с иронией.

Как отреагировали в Госдуме на заявление об отравлении Навального "Новичком"

В похожем ключе высказался 2 сентября и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявления кабинета министров ФРГ о возможном отравлении Навального должны быть обязательно подкреплены конкретными и весомыми доказательствами", - сказал Слуцкий. "Насколько мы помним, Берлин так пока и не ответил на соответствующий запрос Генпрокуратуры, а российские специалисты не находили следов яда или умышленного отравления в его (Алексея Навального. - Ред.) организме", - добавил депутат.

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