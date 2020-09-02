 МИД РФ: Заявления ФРГ об отравлении Навального не подкреплены фактами | Новости из Германии о России | DW | 02.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

МИД РФ: Заявления ФРГ об отравлении Навального не подкреплены фактами

В МИД России утверждают, что в ситуации с Навальным их партнеры предпочитают "громкие публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры".

Здание МИД РФ в Москве

Здание МИД РФ в Москве

В заявлениях Берлина о состоянии здоровья Алексея Навального отсутствуют факты, а Германия пренебрегает существующими механизмами сотрудничества, заявили в среду, 2 сентября в министерстве иностранных дел России. Несколькими часами ранее правительство ФРГ официально сообщило, что результаты анализов, проведенных в спецлаборатории бундесвера, убедительно доказали: российский оппозиционер был отравлен боевым ядом семейства "Новичок".

Представители МИД РФ заявили журналистам, что в ситуации с Навальным в очередной раз стали свидетелями ситуации, когда "тщательной, основанной на конкретных фактах и доказательствах работе, предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и медицинских учреждений" предпочитают "громкие публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры, полностью пренебрегая существующими правовыми механизмами сотрудничества".

Мария Захарова - о вызове посла РФ в МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" заявила, что послу России в Берлине Сергею Нечаеву в МИД Германии не было представлено никаких деталей о состоянии здоровья Навального.

По ее словам, Нечаев попросил немецких дипломатов предъявить какие-то факты или данные, касающиеся состояния здоровья Навального. "Как вы считаете, какой ответ он получил от немецких коллег? Никакой. Ни фактов, ни данных, ни формул, ни материалов, ни справок, ничего ровным счетом", - сказала Захарова.

Она добавила, что, по ее мнению, ситуация с Алексеем Навальным должна находиться в компетенции медиков, а не политиков. "При чем здесь политики, при чем здесь внешнеполитическое ведомство ФРГ, при чем здесь руководство Германии?" - возмутилась Захарова.

Реакция Кремля на заявление ФРГ об отравлении Навального

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Берлина об отравлении оппозиционного политика "Новичком", подчеркнул, что российские врачи взяли у Навального "целый комплекс анализов" и не обнаружили в его организме никаких следов отравляющих веществ. "До вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было", - цитирует Пескова онлайн-издание РБК.

Соратники Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) восприняли это заявление Пескова с иронией.

Как отреагировали в Госдуме на заявление об отравлении Навального "Новичком"

В похожем ключе высказался 2 сентября и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявления кабинета министров ФРГ о возможном отравлении Навального должны быть обязательно подкреплены конкретными и весомыми доказательствами", - сказал Слуцкий. "Насколько мы помним, Берлин так пока и не ответил на соответствующий запрос Генпрокуратуры, а российские специалисты не находили следов яда или умышленного отравления в его (Алексея Навального. - Ред.) организме", - добавил депутат.

Смотрите также:

  • Infografik Galeriebild Navalny RU

    Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2019 годы

    Аресты Навального: 52 суток с 2011-2015 гг., 140 суток - за 2017-2018 годы

    С 2011-го по июль 2019 года Алексей Навальный провел в СИЗО 202 суток. 25 июля его приговорили еще к 30 суткам административного ареста.

  • Аресты Навального с 2011 по 2018 годы

    Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2019 годы

    Аресты Навального с 2011 по 2018 годы

    В 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 03:14

Отравление Навального: Меркель обещает общеевропейскую реакцию и сравнивает историю с делом Скрипаля

Ссылки в интернете

Статья о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова по отравлению оппозиционера Алексея Навального в онлайн-издании РБК

Песков заявил об отсутствии следов яда у Навального до отправки в Берлин

Аудио- и видеофайлы по теме

Отравление Навального: в Германии заговорили о санкциях и почему молчит Путин. DW Новости  

Чем Госдеп грозит Кремлю из-за дела Навального и звонил ли Трамп Тихановской. DW Новости  

Также по теме

Berlin Charite | Nawalny eingetroffen

Меркель: Навального хотели заставить замолчать 02.09.2020

Канцлер ФРГ Меркель заявила, что ожидает объяснений от правительства РФ в связи с обнаружением в организме Алексея Навального следов яда семейства "Новичок".

Deutschland Merkel PK Navalny

Меркель об отравлении Навального. Полный текст заявления 02.09.2020

Канцлер ФРГ выступила с заявлением об отравлении Навального. Она назвала его жертвой преступления и потребовала объяснений от властей РФ. Меркель предупредила о совместной с ЕС и НАТО реакции.

Deutschland Berlin | Krankenhaus Charité | Behandlung Alexej Nawalny

Навального могли отравить тем же веществом, что и болгарского бизнесмена 26.08.2020

Специалисты клиники "Шарите", лечащие Алексея Навального, запросили в Болгарии данные об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева, пишет Der Spiegel. В отравлении Гебрева подозревают агентов ГРУ.

Реклама

Самые читаемые

Дочь Кадырова назначена заместителем министра культуры Чечни  

Зачем немцы поехали в Россию на старых мотоциклах "Урал"  

"Это не обычный яд". Немецкий токсиколог об отравлении Навального  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно