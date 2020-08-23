 Отравление Навального: что знает бундесвер и не знает ″Шарите″ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 28.08.2020

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Германия

Отравление Навального: что знает бундесвер и не знает "Шарите"

Врачи клиники "Шарите", в которой находится Алексей Навальный, обратились за помощью к бундесверу, чтобы выяснить детали вероятного отравления. Чем могут помочь военные специалисты?

Клиника Шарите, где находится на лечении Алексей Навальный

Клиника "Шарите", где находится на лечении Алексей Навальный

Когда Алексей Навальный 22 августа на специальном самолете был доставлен из Омска в Берлин, из столичного аэропорта в клинику "Шарите" его перевозил специальный автомобиль бундесвера. В Минобороны ФРГ сообщили DW, что глава ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), которая также возглавляет правящую партию Христианско-демократический союз (ХДС), "серьезно озабочена состоянием здоровья" российского оппозиционера. "Поэтому, естественно, что бундесвер предоставляет все имеющие в распоряжении средства для оказания помощи", - сообщил сотрудник пресс-службы, но отказался назвать конкретные детали.

Автомобиль бундесвера, перевозивший Навального

Автомобиль бундесвера, перевозивший Навального из аэропорта в Берлине в клинику "Шарите"

Очевидно, в обследовании Навального, который предположительно был отравлен, бундесвер играет более важную роль, чем было известно до сих пор. В пятницу, 28 августа, о том, что "Шарите" обратилась за помощью к военным, сообщил журнал Der Spiegel.

Незадолго до публикации об этих контактах стало известно и DW. Поскольку речь идет о неустановленном отравляющем веществе (ОВ), которое входит в ту же группу ингибиторов фермента холинэстеразы, что и высокотоксичный боевой яд "Новичок", в применении которого против экс-агента Сергея Скрипаля Великобритания и ее союзники обвинили Россию, участие бундесвера в исследованиях выглядит логичным. Но дело не только в этом.

Что может институт бундесвера и не может "Шарите"

"Если нужно в крови определить примененное вещество, то в Германии есть только одна структура, которая может это сделать, - бундесвер, - рассказал DW отставной офицер и специалист в области исследования отравляющих веществ Петер Шульц (Peter Schulz), который попросил не называть его настоящего имени. - У гражданских клиник такого оборудования нет". По его словам, речь идет о расположенном в Мюнхене Институте фармакологии и токсикологии бундесвера.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

На сайте бундесвера указано, что в институте работают 44 специалиста, которые консультируют военных и гражданских руководителей, а также международные организации "в вопросах медицинской защиты от химических боевых отравляющих веществ и похожих ядов".

Шульц предположил, что клиника "Шарите" смогла на своем оборудовании быстро проверить уровень холинэстеразы, которая, как оказалось, была заблокирована у Навального, что и привело к состоянию комы. По его словам, по этому показателю можно судить о степени отравления - в худшем случае уровень нулевой, но "Шарите" пока не озвучила данные Навального. "Институт бундесвера в состоянии идентифицировать остатки примененного вещества, - говорит бывший военный. - Речь идет об очень большой группе веществ с тысячами разных молекул. Это довольно сложная процедура, связанная с расщеплением белков, и нельзя исключать, что вещество в итоге не будет установлено".

Эксперт: Бундесвер может отличить боевое ОВ от пестицида  

При этом эксперт отметил, что, несмотря на то, что Навальный не сразу после отравления попал в немецкую клинику, установить яд по-прежнему возможно. Шульц уверен, что специалисты в Мюнхене могут определить, было ли применено боевое ОВ или пестицид, применяемый в сельском хозяйстве, который также входит в группу ингибиторов холинэстеразы.

На данный момент нельзя быть на 100-процентов уверенным в применении боевого яда против Навального, считает эксперт: "Не были названы типичные симптомы при отравлении таким видом веществ - слюнотечение, выделения из носа, судороги, непроизвольное мочеиспускание - этого невозможно не заметить".

Он полагает, что в случае своевременного лечения у пациента неплохие шансы выжить без серьезных последствий для здоровья. Как сообщили 28 августа в клинике "Шарите", у Навального ослабевают симптомы, но сам он по-прежнему находится в реанимации в состоянии искусственной кормы, а состояние здоровья в целом не изменилось.  

В случае с отравленным "Новичком" Скрипалем британское правительство обращалось к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). История с Навальным - другая, считает Шульц. По его словам, ОЗХО вряд ли задействована, поскольку речь идет об инциденте на территории России, и Москва выступила бы против привлечения ОЗХО. В то же время эксперт не исключил, что сертифицированные ОЗХО лаборатории, возможно, привлечены к выяснению деталей предположительного отравления Навального.

Одна из таких немногих лабораторий находится в соседней с Германией Швейцарии. Ранее клиника "Шарите" заявляла, что действие отравляющего вещества в организме российского оппозиционера "многократно подтверждено в независимых лабораториях". Российские специалисты в Омске таких веществ не нашли. 

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  • Скриншот заставки фильма Чайка Фонда борьбы с коррупцией

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    Автор: Марина Барановская


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