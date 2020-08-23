Отравление Навального: что знает бундесвер и не знает "Шарите"

Когда Алексей Навальный 22 августа на специальном самолете был доставлен из Омска в Берлин, из столичного аэропорта в клинику "Шарите" его перевозил специальный автомобиль бундесвера. В Минобороны ФРГ сообщили DW, что глава ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), которая также возглавляет правящую партию Христианско-демократический союз (ХДС), "серьезно озабочена состоянием здоровья" российского оппозиционера. "Поэтому, естественно, что бундесвер предоставляет все имеющие в распоряжении средства для оказания помощи", - сообщил сотрудник пресс-службы, но отказался назвать конкретные детали.

Автомобиль бундесвера, перевозивший Навального из аэропорта в Берлине в клинику "Шарите"

Очевидно, в обследовании Навального, который предположительно был отравлен, бундесвер играет более важную роль, чем было известно до сих пор. В пятницу, 28 августа, о том, что "Шарите" обратилась за помощью к военным, сообщил журнал Der Spiegel.

Незадолго до публикации об этих контактах стало известно и DW. Поскольку речь идет о неустановленном отравляющем веществе (ОВ), которое входит в ту же группу ингибиторов фермента холинэстеразы, что и высокотоксичный боевой яд "Новичок", в применении которого против экс-агента Сергея Скрипаля Великобритания и ее союзники обвинили Россию, участие бундесвера в исследованиях выглядит логичным. Но дело не только в этом.

Что может институт бундесвера и не может "Шарите"

"Если нужно в крови определить примененное вещество, то в Германии есть только одна структура, которая может это сделать, - бундесвер, - рассказал DW отставной офицер и специалист в области исследования отравляющих веществ Петер Шульц (Peter Schulz), который попросил не называть его настоящего имени. - У гражданских клиник такого оборудования нет". По его словам, речь идет о расположенном в Мюнхене Институте фармакологии и токсикологии бундесвера.

Алексей Навальный

На сайте бундесвера указано, что в институте работают 44 специалиста, которые консультируют военных и гражданских руководителей, а также международные организации "в вопросах медицинской защиты от химических боевых отравляющих веществ и похожих ядов".

Шульц предположил, что клиника "Шарите" смогла на своем оборудовании быстро проверить уровень холинэстеразы, которая, как оказалось, была заблокирована у Навального, что и привело к состоянию комы. По его словам, по этому показателю можно судить о степени отравления - в худшем случае уровень нулевой, но "Шарите" пока не озвучила данные Навального. "Институт бундесвера в состоянии идентифицировать остатки примененного вещества, - говорит бывший военный. - Речь идет об очень большой группе веществ с тысячами разных молекул. Это довольно сложная процедура, связанная с расщеплением белков, и нельзя исключать, что вещество в итоге не будет установлено".

Эксперт: Бундесвер может отличить боевое ОВ от пестицида

При этом эксперт отметил, что, несмотря на то, что Навальный не сразу после отравления попал в немецкую клинику, установить яд по-прежнему возможно. Шульц уверен, что специалисты в Мюнхене могут определить, было ли применено боевое ОВ или пестицид, применяемый в сельском хозяйстве, который также входит в группу ингибиторов холинэстеразы.

На данный момент нельзя быть на 100-процентов уверенным в применении боевого яда против Навального, считает эксперт: "Не были названы типичные симптомы при отравлении таким видом веществ - слюнотечение, выделения из носа, судороги, непроизвольное мочеиспускание - этого невозможно не заметить".

Он полагает, что в случае своевременного лечения у пациента неплохие шансы выжить без серьезных последствий для здоровья. Как сообщили 28 августа в клинике "Шарите", у Навального ослабевают симптомы, но сам он по-прежнему находится в реанимации в состоянии искусственной кормы, а состояние здоровья в целом не изменилось.

В случае с отравленным "Новичком" Скрипалем британское правительство обращалось к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). История с Навальным - другая, считает Шульц. По его словам, ОЗХО вряд ли задействована, поскольку речь идет об инциденте на территории России, и Москва выступила бы против привлечения ОЗХО. В то же время эксперт не исключил, что сертифицированные ОЗХО лаборатории, возможно, привлечены к выяснению деталей предположительного отравления Навального.

Одна из таких немногих лабораторий находится в соседней с Германией Швейцарии. Ранее клиника "Шарите" заявляла, что действие отравляющего вещества в организме российского оппозиционера "многократно подтверждено в независимых лабораториях". Российские специалисты в Омске таких веществ не нашли.

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