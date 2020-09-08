Комментарий: Санкции повышают цену расплаты за нарушения

Что могли бы изменить санкции против России и в какой мере? Использовать в этой дискуссии аргумент о том, что они бесполезны, необдуманно, считает обозреватель FAZ Андреас Росс.
Бесполезны ли санкции в принципе? Прав ли Петер Альтмайер (Peter Altmaier) в том, что "такую страну, как Россия, санкции еще никогда не заставляли изменить свое поведение", что они даже вредны, потому что "ведут, скорее, к ужесточению политики"? Если бы это было так, то министру экономики ФРГ такая позиция была бы удобна.
Ведь это позволяет правительству Меркель забыть о своем заявлении после отравления критика Кремля Алексея Навального о том, что больше ничего нельзя исключать, и снова встать на защиту газопровода "Северный поток - 2", дав Путину возможность делать то, что ему заблагорассудится.
С другой стороны, аргумент о том, что "от санкций все равно не будет толку", не так уж и удобен Альтмайеру. Ведь он сам на протяжении нескольких лет участвовал в принятии санкций против России и других государств.
На самом деле в споре о санкциях и их расширении нет удобных аргументов. В ЕС сегодня идут дискуссии о новых санкциях против Беларуси (из-за фальсификации итогов выборов и жесткого подавления протестов), против Турции (из-за спора с Грецией о праве на добычу природного газа в акватории Средиземного моря) и против России (из-за отравления критика Путина Навального). Ведутся ли эти споры потому, что санкции столь эффективны? Нет, скорее, потому, что больше ЕС нечего предложить.
Тот, кто считает, что Альтмайер прав, и санкции нельзя использовать как средство, которое лишь поможет избавиться от ощущения собственного бессилия, может найти аргументы в свою пользу на примере целого ряда стран - от Кубы до Северной Кореи.
Нет, Путин, конечно, не вернул Украине Крым потому, что ему нужно продолжать вести дела с Германией, а санкции этому препятствуют. Но все-таки, утрируя ситуацию, можно отметить, что российские войска не дошли до Киева.
Почему у Ирана до сих пор нет атомной бомбы? Согласился бы Тегеран выполнять условия ядерного соглашения, если бы экономически не был зажат в угол? Никому не известно наверняка, что было бы, если бы Запад снова и снова отказывался демонстрировать силу и не давал понять определенным властителям, что цена за политику, нарушающую международные договоры и права человека, будет высокой.
Однако санкции не должны становиться самоцелью. И, конечно, их нельзя использовать вместо демонстрации максимальной сплоченности, пытаясь противостоять негодяям.
Пожалуй, и Альтмайер не сумеет припомнить случая, когда такие страны, как Россия, соглашались бы изменить свое поведение благодаря лишь долгим увещеваниям.
Автор: Андреас Росс, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung
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