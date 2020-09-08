 Комментарий: Санкции повышают цену расплаты за нарушения | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 10.09.2020

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Мнения

Комментарий: Санкции повышают цену расплаты за нарушения

Что могли бы изменить санкции против России и в какой мере? Использовать в этой дискуссии аргумент о том, что они бесполезны, необдуманно, считает обозреватель FAZ Андреас Росс.

Петер Альтмайер

Петер Альтмайер

Бесполезны ли санкции в принципе? Прав ли Петер Альтмайер (Peter Altmaier) в том, что "такую страну, как Россия, санкции еще никогда не заставляли изменить свое поведение", что они даже вредны, потому что "ведут, скорее, к ужесточению политики"? Если бы это было так, то министру экономики ФРГ такая позиция была бы удобна.

Ведь это позволяет правительству Меркель забыть о своем заявлении после отравления критика Кремля Алексея Навального о том, что больше ничего нельзя исключать, и снова встать на защиту газопровода "Северный поток - 2", дав Путину возможность делать то, что ему заблагорассудится.

С другой стороны, аргумент о том, что "от санкций все равно не будет толку", не так уж и удобен Альтмайеру. Ведь он сам на протяжении нескольких лет участвовал в принятии санкций против России и других государств.

Андреас Росс

Андреас Росс

На самом деле в споре о санкциях и их расширении нет удобных аргументов. В ЕС сегодня идут дискуссии о новых санкциях против Беларуси (из-за фальсификации итогов выборов и жесткого подавления протестов), против Турции (из-за спора с Грецией о праве на добычу природного газа в акватории Средиземного моря) и против России (из-за отравления критика Путина Навального). Ведутся ли эти споры потому, что санкции столь эффективны? Нет, скорее, потому, что больше ЕС нечего предложить.

Тот, кто считает, что Альтмайер прав, и санкции нельзя использовать как средство, которое лишь поможет избавиться от ощущения собственного бессилия, может найти аргументы в свою пользу на примере целого ряда стран - от Кубы до Северной Кореи.

Нет, Путин, конечно, не вернул Украине Крым потому, что ему нужно продолжать вести дела с Германией, а санкции этому препятствуют. Но все-таки, утрируя ситуацию, можно отметить, что российские войска не дошли до Киева.

Почему у Ирана до сих пор нет атомной бомбы? Согласился бы Тегеран выполнять условия ядерного соглашения, если бы экономически не был зажат в угол? Никому не известно наверняка, что было бы, если бы Запад снова и снова отказывался демонстрировать силу и не давал понять определенным властителям, что цена за политику, нарушающую международные договоры и права человека, будет высокой.

Однако санкции не должны становиться самоцелью. И, конечно, их нельзя использовать вместо демонстрации максимальной сплоченности, пытаясь противостоять негодяям.

Пожалуй, и Альтмайер не сумеет припомнить случая, когда такие страны, как Россия, соглашались бы изменить свое поведение благодаря лишь долгим увещеваниям.

АвторАндреас Росс, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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