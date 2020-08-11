Одних санкций мало: как Евродепутаты хотят помочь белорусам

Уже почти месяц в Беларуси проходят демонстрации против фальсификации итогов президентских выборов и репрессии против участников уличных акций протеста. Может ли Евросоюз оказать в этой ситуации помощь белорусам, а если может, то какую? Об этом в понедельник, 7 сентября, речь шла в подкомитете Европарламента по правам человека.

Что активисты из Беларуси рассказали евродепутатам

Чтобы узнать о событиях в Беларуси из первых рук, выступить на заседании пригласили председателя правозащитного центра "Вясна" Алеся Беляцкого, руководителя "Белорусского Конгресса демократических профсоюзов" Александра Ярошука, активиста объединения "Молодежный блок" Данилу Лаврецкого и журналиста "Радио Свобода" Антона Трофимовича. Все они участвовали в заседании по видеосвязи.

Так в Минске расправлялись с участниками студенческой акции протеста 1 сентября

Беляцкий рассказал о том, как власти Беларуси жестко подавляли массовые мирные акции протеста сразу после выборов 9 августа. "Люди не признали результатов этих выборов. Выборы были нагло сфальсифицированы", - отметил правозащитник. Беляцкий напомнил об использовании силовиками резиновых пуль и светошумовых гранат, об избиении дубинками, о случаях изнасилования заключенных и о применении к ним слезоточивого газа в камерах. Указал он и на новые задержания, в частности, члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой.

Ярошук, в свою очередь, рассказал о преследовании организаторов стачечных комитетов на предприятиях Беларуси, административных арестах и штрафах, которыми их облагают. По этой причине рабочие начали проводить так называемые "итальянские" забастовки, когда они приходят на рабочее место, но либо работают вполсилы, либо не работают, находя для этого причины, пояснил Ярошук.

Выступившие белорусы попросили ЕС о поддержке. При этом Ярошук подчеркнул: "Мы одержали победу, сейчас надо эту победу защитить, и эта задача должна и будет решаться исключительно силами белорусского народа".

В Европарламенте требуют санкций против Лукашенко

Желающих высказаться евродепутатов оказалось так много, что заканчивать заседание пришлось уже без переводчиков, ушедших на обеденный перерыв. В большинстве выступлений звучали призывы к Совету ЕС как можно быстрее ввести персональные санкции против белорусских чиновников, нарушающих права человека.

"Мы должны продемонстрировать поддержку (народу Беларуси - Ред.), но также и ввести надлежащие санкции и сказать, что мы поддерживаем проведение новых выборов", - заявила член фракции Европейской народной партии (ЕНП) от Люксембурга Изабель Визелер-Лима. Ни один из примерно 15 евродепутатов, пожелавших взять слово на заседании, не выступил против введения санкций.

Пятрас Ауштрявичюс

Постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс пошел даже дальше, раскритиковав принятое Евросоюзом в 2016 году решение отменить большую часть санкций, введенных после президентских выборов в Беларуси 2010 года. По его мнению, попытки Брюсселя вести диалог с Минском так ни к чему и не привели.

Несколько евродепутатов говорили о необходимости внести в санкционный список лично президента Беларуси Александра Лукашенко. "Санкции против господина Лукашенко, конечно же, необходимо ввести. Но мы не должны питать иллюзий. Санкций будет недостаточно, чтобы господин Лукашенко признал фальсификации во время последних выборов", - отметил французский евродепутат из либеральной фракции "Обновляя Европу" Бернар Гетта.

Какую помощь белорусам предлагают евродепутаты

На заседании подкомитета по правам человека выдвигались различные идеи о вариантах поддержки людей в Беларуси. Литовский евродепутат от ЕНП Андрюс Кубилюс предложил создать в Европарламенте специальную рабочую группу, которая бы вместе с белорусскими правозащитниками собирала доказательства нарушений прав человека. По его словам, такая группа также должна "изучить возможности организовать международное юридическое расследование" преступлений силовиков в Беларуси.

Алесь Беляцкий

Алесь Беляцкий, выступивший еще раз под конец заседания, назвал эту инициативу "очень полезной". "Она может привести нас к использованию международных инструментов восстановления справедливости и правосудия в Беларуси", - отметил руководитель "Вясны".

Замглавы делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Карин Карлсбро напомнила о том, что белорусский оператор связи "А1", входящий в австрийскую A1 Telekom Austria Group, отключал мобильный интернет во время мирных протестов. "Это позор, это неприемлемые действия для любой европейской компании", - отметила шведка Карлсбро, добавив, что компании из ЕС не должны выполнять приказы Лукашенко.

Призывали евродепутаты и активнее оказывать гражданскому обществу в Беларуси финансовую помощь. "Для независимых СМИ предусмотрен лишь 1 млн евро. Достаточно ли этого?" - задавалась вопросом евродепутат от нидерландских "зеленых" Тинеке Стрик.

"Мы усиливаем поддержку гражданского общества... И мы готовы искать возможности, как ее еще активизировать", - сообщил представитель Еврокомиссии Вассилис Марагос. По его словам, помощь пострадавшим от репрессий уже собирают. При этом он указал на деликатность темы финансовой поддержки гражданского общества, из-за чего ее детали не всегда можно разглашать.

Депутаты ЕП о Лукашенко и Путине

Не забыли в Европарламенте и о роли, которую Россия играет в событиях в Беларуси . "Настало время народу Беларуси определять свое будущее. И не Путину или кому-либо другому это решать", - подчеркнула Карлсбро.

"Беларусь не должна стать геополитической шахматной доской... ЕС должен призывать к диалогу для решения конфликта без внешнего вмешательства. Здесь не стоит вопрос, с кем дружить - с ЕС или с Россией. Здесь речь идет о будущем Беларуси", - отметил испанец Мигель Урбан Креспо из фракции "левых".

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