 В центре Минска похищена Мария Колесникова | Новости из Германии о Европе | DW | 07.09.2020

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Европа

В центре Минска похищена Мария Колесникова

Неизвестные посадили члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Мария Колесникова

Мария Колесникова

В центре Минска в понедельник, 7 сентября, похищена член Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова. Как сообщает новостной портал tut.by со ссылкой на слова очевидца, около 10 утра возле Национального художественного музея неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

"Я ее видела вживую до этого, поэтому узнала… Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь" на борту и сзади была марка "Соболь". Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают", - цитирует tut.by слова девушки, ставшей свидетельницей происшествия.

Телефон Колесниковой пока доступен, но она не отвечает, указывается далее. Пресс-служба Координационного совета также не отвечает на звонки, сообщил корреспондент DW.

Создание Координационного совета

О создании Координационного совета оппозиции Беларуси заявила 14 августа находящаяся в Литве экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

19 августа в Минске состоялось его первое заседание, на котором была принята резолюция с основными требованиями к властям : прекращение насилия и политического преследования, проведение расследование произошедшего, освобождение всех политических заключенных и выплата компенсаций пострадавшим, признание недействительными результатов президентских выборов 9 августа и проведение новых выборов.

В документе указывается также, что целью КС является поиск путей для преодоления кризиса в Беларуси и обеспечение согласия в обществе на основании конституции. "Координационный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса", - подчеркивается в резолюции. 20 августа СК Беларуси принял к производству уголовное дело, возбужденное генпрокуратурой в связи с созданием Координационного совета.

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    Автор: Ольга Тихомирова


 

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