Die Welt: Лукашенко не включат в санкционный список ЕС из-за позиции ФРГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко не будет включен в санкционный перечень Евросоюза, в первую очередь из-за позиции Германии. Ее поддерживают также Франция и Италия. Об этом сообщила в пятницу, 4 сентября, газета Die Welt со ссылкой на источники.
По ее данным, Берлин хочет на любых условиях сохранить открытым канал коммуникаций с Лукашенко, а ограничительные меры могли бы помещать этому. Противоположной позиции в свою очередь придерживаются страны Балтии и Польша.
Официальный перечень должен быть обнародован либо уже на следующей неделе, либо через неделю, отмечают в дипломатических кругах ЕС. "Переговоры - крайне трудные, поскольку каждый перечень утверждается в неопровержимом на уровне суда формате и единогласно всеми странами-членами" Евросоюза, пояснил высокопоставленный диппредставитель ЕС. Он не исключил, что в дальнейшем могут быть представлены дополнительные санкционные списки Евросоюза.
Страны Балтии объявили Лукашенко невъездным
Между тем Латвия, Литва и Эстония в понедельник, 31 августа, ввели санкции в отношении 30 граждан Беларуси. В числе тех, кому запрещен въезд в страны Балтии, оказались также президент Александр Лукашенко и его старший сын Виктор, а кроме того, сотрудники администрации Лукашенко, ЦИК, министерства внутренних дел, министерства юстиции, Генпрокуратуры, Следственного комитета, КГБ Беларуси и других ведомств.
В Европейской службе внешнеполитической деятельности (EEAS) в свою очередь заявили, что намерены ускорить подготовку ограничительных мер в отношении официальных лиц Беларуси, причастных к фальсификации выборов и насилию над протестующими. Решение будет принято в скором времени, заверила генеральный секретарь EEAS Хельга Шмид (Helga Schmid).
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Автор: Владимир Дорохов