Протесты в Беларуси: к задержанным журналистам пустили адвокатов  

В Беларуси продолжаются протесты после выборов президента 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями пятницы, 4 сентября (время московское).

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В пятницу по инициативе Эстонии как непостоянного члена состоятся неформальные видеослушания Совета Безопасности ООН, посвященные соблюдению прав человека в Республике Беларусь. Заседание пройдет под председательством министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу. "Эстония считает необходимым предоставить слово тем, чей голос пытаются заглушить", - заявил министр. Обзор ситуации с правами человека в Беларуси представят спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марен, бывший кандидат в президенты от белорусской оппозиции Светлана Тихановская, зампредседателя Правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович и юридический эксперт Белорусской ассоциации журналистов Ольга Сехович, сообщили в пресс-службе МИД Эстонии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала созыв неформального заседания СБ ООН по ситуации в Беларуси вмешательством во внутренние дела страны.

В YouTube запланирована видеотрансляция слушаний.

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Возле здания Лондонской биржи вечером 3 сентября прошла акция с требованием прекратить торговлю облигациями Беларуси. Члены белорусской диаспоры в Великобритании, а также присоединившиеся к ним британцы и граждане других стран держали в руках бело-красно-белые флаги.

Адвокаты задержанных журналистов смогли встретиться с подзащитными

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Адвокаты задержанных в Минскежурналистов Алексея Судникова и Надежды Калининой смогли встретиться со своими подзащитными. Как сообщается на сайте Tut.by, их пригласили накануне поздно вечером в изолятор в переулке Окрестина ознакомиться с "доработанными" материалами дел.

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Следственный комитет Беларуси возбудил 23 дела из-за угроз применения насилия в отношении должностных лиц. По данным ведомства, в августе зарегистрировано 30 заявлений и сообщений по фактам угроз применения насилия. Большинство угроз в адрес госслужащих, депутатов, учителей, членов избирательных комиссий поступает на служебные и личные телефоны, размещенные в свободном доступе в интернете, сообщила пресс-служба СК.

В Берлине ответили на слова Лукашенко о радиоперехвате

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Александр Лукашенко

В правительстве Германии прокомментировали заявление Александра Лукашенко, который в беседе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным назвал заявление Ангелы Меркель (Angela Merkel) об отравлении Алексея Навального ядом из группы "Новичка" фальсификацией.

По словам Лукашенко, сославшегося на якобы перехваченный "разговор между Берлином и Варшавой", Меркель ввели в заблуждение с целью "отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". На запрос агентства РБК представитель правительства ФРГ ответил, что заявления Лукашенко не соответствуют действительности.

Хроника протестов в Беларуси 3 сентября

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