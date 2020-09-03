 Протесты в Беларуси: к задержанным журналистам пустили адвокатов | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 04.09.2020

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Беларусь

Протесты в Беларуси: к задержанным журналистам пустили адвокатов

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 4 сентября.

Милиционеры задерживают протестующих в Минске

Во время задержания протестующих в Минске (фото из архива)

В Беларуси продолжаются протесты после выборов президента 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями пятницы, 4 сентября (время московское).

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В пятницу по инициативе Эстонии как непостоянного члена состоятся неформальные видеослушания Совета Безопасности ООН, посвященные соблюдению прав человека в Республике Беларусь. Заседание пройдет под председательством министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу. "Эстония считает необходимым предоставить слово тем, чей голос пытаются заглушить", - заявил министр. Обзор ситуации с правами человека в Беларуси представят спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марен, бывший кандидат в президенты от белорусской оппозиции Светлана Тихановская, зампредседателя Правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович и юридический эксперт Белорусской ассоциации журналистов Ольга Сехович, сообщили в пресс-службе МИД Эстонии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала созыв неформального заседания СБ ООН по ситуации в Беларуси вмешательством во внутренние дела страны.

В YouTube запланирована видеотрансляция слушаний.

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Возле здания Лондонской биржи вечером 3 сентября прошла акция с требованием прекратить торговлю облигациями Беларуси. Члены белорусской диаспоры в Великобритании, а также присоединившиеся к ним британцы и граждане других стран держали в руках бело-красно-белые флаги.

Адвокаты задержанных журналистов смогли встретиться с подзащитными

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Адвокаты задержанных в Минскежурналистов Алексея Судникова и Надежды Калининой смогли встретиться со своими подзащитными. Как сообщается на сайте Tut.by, их пригласили накануне поздно вечером в изолятор в переулке Окрестина ознакомиться с "доработанными" материалами дел.

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Следственный комитет Беларуси возбудил 23 дела из-за угроз применения насилия в отношении должностных лиц. По данным ведомства, в августе зарегистрировано 30 заявлений и сообщений по фактам угроз применения насилия. Большинство угроз в адрес госслужащих, депутатов, учителей, членов избирательных комиссий поступает на служебные и личные телефоны, размещенные в свободном доступе в интернете, сообщила пресс-служба СК.

В Берлине ответили на слова Лукашенко о радиоперехвате

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Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь

Александр Лукашенко

В правительстве Германии прокомментировали заявление Александра Лукашенко, который в беседе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным назвал заявление Ангелы Меркель (Angela Merkel) об отравлении Алексея Навального ядом из группы "Новичка" фальсификацией.

По словам Лукашенко, сославшегося на якобы перехваченный "разговор между Берлином и Варшавой", Меркель ввели в заблуждение с целью "отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". На запрос агентства РБК представитель правительства ФРГ ответил, что заявления Лукашенко не соответствуют действительности.

Хроника протестов в Беларуси 3 сентября

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    30 августа Лукашенко так и не появился на публике. Известно, что его по телефону поздравил президент РФ Владимир Путин. По сообщению белорусских государственных СМИ, Путин и Лукашенко "обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы" и "общую ситуацию в Беларуси", договорились встретиться в ближайшее время.

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    Протестующие дошли до Дворца независимости. Они требовали переговоров с властями. Кроме того участники сложили у кордона "подарки" для именинника: игрушечные автозаки, черный гроб с цветами и большого картонного таракана с усами. После акции коммунальные службы погрузили все подарки в грузовик и увезли в неизвестном направлении.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    Акции протеста прошли во многих городах Беларуси

    По разным оценкам, только в Минске митинговали более ста тысяч человек.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    "Деду с автоматом не доверим мирный атом!"

    Пресс-секретарь Лукашенко 30 августа в ответ на запрос РИА "Новости" о том, где он находится, прислала его фотографию с автоматом в руках на фоне Дворца независимости. Ряд СМИ выразили сомнение в актуальности этого снимка. При этом неделю назад после массовой акции протеста Лукашенко прибыл к своей резиденции с автоматом.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года.

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    На акции были задержания

    По официальным данным МВД на 18 часов, только в Минске задержаны 140 человек.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    Протест сохраняет мирный характер

    Участники акции легли на дорогу перед милицейским кордоном со спецтехникой, который перекрыл улицу в центре Минска.

    Автор: Ольга Тихомирова


Смотреть видео 24:27

Навальный был отравлен веществом группы "Новичок", заявили в Берлине. DW Новости (02.09.20)

 

 

Контекст

Как прошел женский марш в Минске

Массовый протестный марш женщин в Минске продлился около 4 часов и обошелся почти без задержаний.  

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Меркель выступила против вмешательства в ситуацию в Беларуси извне и поддержала журналистку DW  

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