Комментарий: Беларуси нужна новая конституция, написанная без Лукашенко
Разговоры Лукашенко о возможном изменении конституции - отвлекающий маневр. Стране нужна новая конституция, но Лукашенко не должен участвовать в ее создании, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер.
Александр Лукашенко выступает перед рабочими МТЗ, 17 августа 2020 года
Обозреватель немецкой газеты FAZ Райнхард Фезер (Reinhard Veser) посвятил свой комментарий обещанию президента Беларуси Александра Лукашенко провести в стране референдум о принятии новой конституции.
"Если белорусский правитель Александр Лукашенко все чаще говорит о готовности к переменам, меняется на самом деле только одно: тактика, которую он использует для сохранения своей власти. При этом суть всех его заявлений и действий остается той же, что и в те ночи насилия, когда он хотел подавить протесты против своего правления, вспыхнувшие сразу же после сфальсифицированных выборов 9 августа.
Людей по-прежнему задерживают без всякого повода. На протяжении многих дней представителей иностранные СМИ систематически выдворяют из страны - по всей видимости, властям не нужны свидетели вероятных предстоящих событий. Гражданину Беларуси, католическому архиепископу Тадеушу Кондрусевичу запрещают вернуться на родину - он резко критиковал произвол милиции и ОМОНа. Список можно продолжить.
Когда Лукашенко говорит о своей готовности обсуждать внесение изменений в конституцию, это не более чем отвлекающий маневр. Он не собирается выполнять требования граждан страны, и об этом свидетельствует хотя бы то, что он самостоятельно хочет определить, с кем он будет говорить, а кому нельзя присутствовать при этом разговоре. Так вот, нельзя - представителям движения, которое за последние дни мобилизовало миллионы белорусов.
Беларуси действительно нужна новая конституция - отличающаяся от той, которую создал для себя Лукашенко. Но она должна быть написана без него".
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Автор: Ольга Тихомирова
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