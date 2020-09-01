Комментарий: Беларуси нужна новая конституция, написанная без Лукашенко

Обозреватель немецкой газеты FAZ Райнхард Фезер (Reinhard Veser) посвятил свой комментарий обещанию президента Беларуси Александра Лукашенко провести в стране референдум о принятии новой конституции.

"Если белорусский правитель Александр Лукашенко все чаще говорит о готовности к переменам, меняется на самом деле только одно: тактика, которую он использует для сохранения своей власти. При этом суть всех его заявлений и действий остается той же, что и в те ночи насилия, когда он хотел подавить протесты против своего правления, вспыхнувшие сразу же после сфальсифицированных выборов 9 августа.

Людей по-прежнему задерживают без всякого повода. На протяжении многих дней представителей иностранные СМИ систематически выдворяют из страны - по всей видимости, властям не нужны свидетели вероятных предстоящих событий. Гражданину Беларуси, католическому архиепископу Тадеушу Кондрусевичу запрещают вернуться на родину - он резко критиковал произвол милиции и ОМОНа. Список можно продолжить.

Когда Лукашенко говорит о своей готовности обсуждать внесение изменений в конституцию, это не более чем отвлекающий маневр. Он не собирается выполнять требования граждан страны, и об этом свидетельствует хотя бы то, что он самостоятельно хочет определить, с кем он будет говорить, а кому нельзя присутствовать при этом разговоре. Так вот, нельзя - представителям движения, которое за последние дни мобилизовало миллионы белорусов.

Беларуси действительно нужна новая конституция - отличающаяся от той, которую создал для себя Лукашенко. Но она должна быть написана без него".

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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