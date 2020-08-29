"Саня, с днем рождения". Как прошел третий воскресный марш в Минске

В день рождения Александра Лукашенко сотни тысяч белорусов пришли к президентской резиденции, чтобы поздравить и потребовать его отставки. Как прошел воскресный марш - репортаж DW.
Хотя МВД Беларуси накануне призывало белорусов “провести последние выходные лета в кругу семьи и не принимать участия в незаконных уличных акциях”, в воскресенье, 30 августа, минчане уже традиционно вышли на марш протеста. Двадцать второй день митингов был по-настоящему праздничным. По разным оценкам, от 100 тысяч до нескольких сот тысяч человек в Минске пришли ко Дворцу независимости - резиденции Александра Лукашенко, чтобы поздравить его с днем рождения и потребовать его отставки. Как прошел третий воскресный марш - в репортаже DW.
Как и на предыдущих воскресных акциях, местом сбора желающих перемен белорусов должна была стать площадь Независимости. Однако дойти до нее колонны протестующих, которые направлялись в центр со всех концов города, так и не смогли - с самого утра площадь оцепили, а в центр Минска были стянуты силовики, автозаки и водометы. Задерживать на марше стали с самого начала. Оттесняя людей от площади, ОМОН выхватывал из толпы мужчин и “паковал” в автозаки - на этот раз без избиений.
Несколько раз на глазах корреспондента DW группе женщин удавалось выхватить парней из рук силовиков. Накануне в Минске прошел “Женский гранд-марш”, против которого ОМОН оказался бессильным.
“Я здесь по трем причинам: перевыборы, свобода политзаключенных и прекращение насилия в отношении всех белорусов”, - рассказала участница воскресного марша Анна.
Не дойдя до площади, протестующие отправились в сторону стелы “Минск - город-герой”, а затем ко Дворцу независимости - резиденции Александра Лукашенко. Почти у каждого в руках был национальный бело-красно-белый флаг.
В этот раз демонстранты принесли и официальный красно-зеленый флаг - его стали брать на акции после того, как власти начали организовывать митинги в поддержку Лукашенко по всей стране. “Нам не нравится, что нас пытаются разделить. Мы все вместе, мы едины и мы любим нашу страну. Не важно, какой флаг - мы все устали и понимаем, что надо что-то менять и развиваться”, - говорят друзья Максим и Артем, на плечах которых красно-зеленый и бело-красно-белый флаги.
Одеты демонстранты тоже в основном были в белое и красное. Вышиванки, белые платья, красные ленты и венки в волосах у женщин - словно белоруски пришли на торжество, а не на акцию протеста. “У нас сегодня праздник, хотя не сегодня, а уже четвертую неделю - говорит минчанка Вероника, которая вышла на марш с мужем и двумя детьми. - После 9 августа произошло объединение нации, я такого никогда не чувствовала, поэтому для меня и всей моей семьи это праздник”.
Впрочем, большинство участников протестов отмечали другой праздник - день рождения Александра Лукашенко. 30 августа ему исполнилось 66 лет, поэтому большинство плакатов, которые держали в руках демонстранты, были посвящены именно этому. “Саша, задувай свечи, мы загадали желание”, “Пусть исполнится желание миллионов, а не одного”, “Саша, я рассталась с тобой 9 числа, чтобы не дарить подарок” - так белорусы поздравляли “бывшего”, как они говорят, президента. “В свои 66 лет он решил пойти на шестой срок и мы надеемся, что он долго проживет и ответит за все содеянное”, - говорит Артем. Его девушка Юля держит в руках плакат: “Саня, долгих лет жизни в тюрьме”.
Кроме традиционных лозунгов “Жыве Беларусь” и “Уходи”, люди скандировали “Мы на день рождения” и “Саня, проставляйся”. К резиденции Александра Лукашенко протестующие даже принесли "подарки" - игрушечные автозаки, черный гроб с цветами и большого картонного таракана с усами. Правда, вручить их имениннику они не смогли, так как Дворец Независимости уже был оцеплен силовиками и спецтехникой.
Диалога между властью и белорусами все еще нет
Как и 23 августа, штурмовать резиденцию белорусы не собирались. Люди скандировали: “Саша, выходи, будем поздравлять” и показывали силовикам, что они безоружны и настроены мирно. Ко Дворцу также пришли Мария Колесникова, Максим Знак и Лилия Власова - члены президиума Координационного совета, они потребовали пропустить их для переговоров. Однако диалог протестующих с властью так и не состоялся - один из силовиков в мегафон попросил Колесникову и журналистов отойти от оцепления, пригрозив применением спецсредств.
Неожиданно начавшийся дождь не испугал участников акции. Раскрыв зонты и скандируя “Саша, не плачь”, они еще полчаса стояли под резиденцией главы государства. Но когда дождь усилился, демонстранты все же решили разойтись. Прокричав “Мы еще вернемся”, большая часть протестующих ушла от Дворца независимости.
Когда возле резиденции осталось лишь несколько десятков человек, к протестующим для “диалога” вышел помощник президента Николай Латышенок. “Ну какое вас большинство? Он не проиграл однозначно. Большинство на стороне президента”, - заявил Латышенок, но немногочисленные демонстранты явно не были с этим согласны. “Выборы были сфальсифицированы, мы просто хотим честных выборов”, - ответили они помощнику президента.
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