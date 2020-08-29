Комментарий: Лукашенко еще может спокойно уйти

Над ним сперва смеялись, называя случайным президентом и суля скорый бесславный конец, потом обличали как "последнего диктатора Европы" и наказывали санкциями, потом неохотно пытались наладить отношения, а теперь проклинают - Александр Лукашенко, бесспорно, незаурядное явление в политике. В эпоху радикальных перемен ему удалось заморозить политический процесс в стране, расположенной в центре Европы, на целую четверть века.

Но карьеры даже самых удачливых политиков рано или поздно подходят к концу - порой совсем не тогда и не так, как им самим хотелось бы. После голосования 9 августа Лукашенко попал в непривычное для него и крайне неприятное положение: обещая "не отдать им страну", он пока что сохранил власть, но вот страну - то есть всегда имевшуюся у него поддержку более половины избирателей - уже потерял безвозвратно.

Ранний Лукашенко - наперекор основному курсу

Александр Лукашенко возглавил Беларусь в то время, когда в Европе ударными темпами демонтировали наследие социализма и строили экономику на принципах либеральной экономики. Это сейчас, в эпоху соцсетей и постправды, можно практически без всяких последствий произносить с высоких трибун вещи, которые противоречат не только господствующему дискурсу, но порой и здравому смыслу. А в ответ на критику - ссылаться на "альтернативные факты". Четверть века назад для того, чтобы пойти наперекор, казалось, безальтернативному пути (дерегулирование экономики, приватизация госсектора, сокращение социальных программ) - и не на словах, а на практике - требовалась немалая смелость.

Владимир Дорохов

В Беларуси социализм к началу перестройки для многих, видимо, до конца не исчерпал себя - если не идейно, то по крайне мере экономически. Поэтому после распада СССР, в короткий период первоначального накопления капитала, когда в соседних государствах твердили об экономической свободе и эффективности, у белорусов сохранялся сильный запрос на справедливость, который Лукашенко почувствовал и которым успешно воспользовался. Обещания молодого кандидата в президенты "запустить заводы" и "отрубить руки коррупционерам" в середине 90-х ласкали слух многим. При том, что тогдашняя Беларусь вовсе не являла собой символ закоренелого взяточничества, а ее элита вряд ли была самой не чистой на руку на постсоветском пространстве.

Болезнь властью и ее последствия

Вскоре после первого избрания Александра Лукашенко президентом стало очевидно, что он болен властью. Сохранить и укрепить ее - этой цели было подчинены все его действия. Я многократно из ложи прессы наблюдал за его эмоциональными выступлениями с трибуны Верховного Совета в период конституционного кризиса осени 96-го, когда президент добивался пересмотра Основного закона, разрушая баланс властей и выбивая себе царские полномочия. Каждая произнесенная им фраза звучала как клятва - власть просто так не отдам.

Перекроив конституцию, Лукашенко переделал страну под себя, не считаясь с мнением критиков и больше не боясь лишиться поста. И с каждой новой каденцией крепло убеждение - этот никогда не скажет: "Я устал, я ухожу". Сам Александр Лукашенко недавно (на 26 году правления!) честно признался, что не представляет для себя другой жизни: "Как это, проснусь - и я не президент. И что делать?".

Одержимость властью в определенных случаях может быть перенаправлена на благо страны и граждан. Ради справедливости стоит признать, что и многолетний белорусский лидер пытался делать это, как понимал и мог. Лукашенковская Беларусь - не карикатурный компрадорско-клептократический режим с яхтами и виллами элиты на Лазурном берегу и недвижимостью в Лондоне. Хотя себя правитель, а также его окружение не обделяли, они все же старались размазывать скромные доходы по всему обществу, не забывая, в первую очередь, о своем электорате.

Однако же, как и любой другой популистский левоконсервативный режим, режим Лукашенко опирался, прежде всего, на мнение народа - белорусский президент сделал популизм инструментом своей политики задолго до того, как этот термин стал ругательным в Европе. И не прекращал свою борьбу с коррупцией, выглядевшую то пародией, то инструментом сведения счетов, все пять президентских сроков. Коррупционных скандалов с годами меньше не становилось, а на скамье подсудимых оказывались уже те чиновники и директора госпредприятий, кого продвигал и назначал сам Лукашенко. Последний пример - экс-глава Службы безопасности президента и бывший замсекретаря Совета Безопасности Андрей Втюрин, осужденный в июле на 12 лет колонии за получение взяток.

Везение и умение

Близко общавшиеся с Лукашенко люди в один голос отмечали, что он явно асоциален и не терпит даже минимального контроля ни в какой форме. При этом первому президенту Беларуси в критические моменты не раз широко улыбалась фортуна. Через два дня после первой "элегантной победы" в сентябре 2001 года террористы-смертники из "Аль-Каиды" напали на Америку, и про белорусские президентские выборы все благополучно забыли.

В начале сентября 2004 года, когда все следили за захватом террористами школы в Беслане, Лукашенко назначил референдум по конституции, предложив исключить из нее норму, которая ограничивала нахождение на посту президента двумя сроками. Переизбранию же его на пятый срок в 2015-м явно посодействовал конфликт на востоке Украины, заметно испугавший многих белорусов.

Окружающий мир стремительно менялся, а правление Александра Лукашенко в Беларуси казалось почти неподвластным времени и не подверженным внешнему воздействию и внутренним потрясениям. Но, возможно, именно многолетнее сочетание везения, умелого перехватывания лозунгов оппонентов, навязывания своей воли и умения выйти из сложнейших и, казалось бы, безвыходных ситуаций в итоге и сыграло злую шутку с Лукашенко, который, похоже, поверил в свою непобедимость.

Суровое возвращение к реальности

В ходе пандемии коронавируса он - несмотря на природную интуицию - как будто утратил ощущение реальности, чего раньше за ним не замечалось. Иначе невозможно объяснить реакцию президента на COVID-19, возмутившую белорусское общество: игнорирование угрозы, а перед этим - отрицание факта ее существования было беспрецедентным.

Из этой же серии "альтернативных фактов" и заявления Лукашенко о том, что протестовать против фальсификации результатов выборов на улицы Беларуси сейчас выходят сплошь наркоманы и бывшие уголовники, а 60 процентов снимков с тысячами демонстрантов, жестоко избитых ОМОНом в ходе протестов и после задержания, - постановочные.

Возвращение к реальности неизбежно и болезненно. Первый шаг уже сделан - послевыборное посещение МЗКТ, рабочие которого - твердый электорат! - освистали Александра Лукашенко. А грандиозные многотысячные демонстрации по всей стране лишь усилили ощущение разрыва шаблона. Так круг символически замкнулся. Избрание 40-летнего Лукашенко президентом в 1994 году "глубинный народ" в Беларуси воспринял как свою победу, торжество демократии и справедливости. Сейчас власть грузного старика, выходящего из вертолета в бронежилете и с автоматом без магазина, белорусы более не считают справедливой.

Пока эпоха Лукашенко - все еще сюжет с открытым концом. События развиваются стремительно, расстановка сил меняется чуть ли не ежедневно, сценарии обсуждаются самые разные. В нынешней патовой ситуации, когда глава государства далее не может править как раньше и не хочет по-новому, а его оппоненты, хоть на их стороне и большинство населения, не в состоянии законным путем его сместить, у Лукашенко все еще есть выбор. Кем он войдет в историю Беларуси - отцом-основателем, на совести которого пусть масса ошибок (если не преступлений), но среди заслуг - сохранение независимости страны и уход без большой крови; или же диктатором и узурпатором, потерявшим связь с реальностью и опирающимся лишь на насилие?

Автор: Владимир Дорохов, редактор DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало протестов После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые задержания К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Стихийные акции Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Точки сбора протестующих Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Жажда перемен У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Призывы к миру Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало разгона и применение спецсредств После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Баррикады на дорогах и пострадавшие На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Обвинение в массовых беспорядках К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Градус насилия вырос В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые жертвы 10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Протесты продолжаются В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Дневные акции мирного протеста У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Задержанных начали выпускать на свободу Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Жесткий ответ протестующим Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели. Автор: Виктория Зарянка

