Марш новой Беларуси: как прошла самая массовая акция за всю историю страны  

Пасмурное минское небо, огромное количество силовиков и спецтехники в городе, предупреждения властей о возможном применении силы - ничто не помешало в воскресенье, 23 августа, провести в Минске "Марш новой Беларуси". Пятнадцатый день протестов побил рекорд акции недельной давности, когда возле стелы "Минск - город герой" собралось не менее 200 тысяч человек. Как прошла самая массовая акция протеста за всю историю суверенной Беларуси, и что заставило Лукашенко взять в руки автомат - в репортаже DW.

Марш начинался в тревожной атмосфере

С самого утра воскресенья в Минске чувствовалось напряжение. В социальных сетях и СМИ стали поступать сообщения о том, что к центру города, где должен был стартовать объявленный накануне "Марш новой Беларуси", власти начали подвозить военных и специальную технику. На что способны силовики, белорусам уже хорошо известно по событиям 9-11 августа - в самые первые дни протестов против официальных результатов выборов президента демонстрантов очень жестко разгоняли. Кроме того, пытаясь сбить протестную волну, МВД и Минобороны Беларуси накануне опубликовали свои заявления, в которых напоминали белорусам об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях и пригрозили использованием армии.

Перед акцией протеста в Минске 23 августа

Но людей, которые хотят в Беларуси перемен, это не остановило. Около часа дня со всех концов города в центр Минска, который к тому времени уже был перекрыт, выдвинулись группы демонстрантов, среди которых была и колонна бастующих работников государственных промышленных предприятий. Первыми на Площади независимости, где и был назначен старт марша, с пикетом в цепь выстроились женщины, которые в последнее время стали драйвером белорусского протеста. Держа в руках цветы, бело-красно-белые флаги и плакаты, они внушали уверенность и спокойствие остальным протестующим.

Спустя час на площади собралось несколько десятков тысяч человек, оцепленных по всему периметру большим числом автозаков и машин с силовиками. На акцию в основном пришла молодежь, хотя в толпе были заметны люди всех возрастов, а некоторые пришли с детьми. "Мне 26 лет, я не видела другого президента. Я хочу, чтобы эти маленькие люди жили в классной, свободной Беларуси, в которой они захотели бы растить детей", - рассказала DW Дарья, держа на руках трехлетнюю дочку Анну.

Новые лозунги и креативные плакаты

Несмотря на страх, который витал в воздухе на площади, люди вели себя так же, как и на предыдущих акциях протеста и старались создать ощущение праздника. В руках у подавляющего большинства были национальные бело-красно-белые флаги (зачастую сшитые самостоятельно), цветы и воздушные шары, некоторые держали плакаты и растяжки, в которых особенно проявился креатив белорусов. Кроме традиционных на белорусских протестах лозунгов "Жыве Беларусь" и "Верым, можам, пераможам", демонстранты скандировали "Уходи", "Трибунал" и "Лукашенко в автозак".

Акция протеста в Минске 23 августа

Подруги Юля и Катя, которые на площадь принесли плакат с надписью: "Оказывается, трус играет в хоккей", надеются, что у протестующих получится добиться выполнения своих требований: "Мы хотим показать, что нас не 10 процентов, как сказала Ермошина, а нас много, и у нас это получится".

Периодически через звукоусилители на крыше Мингорисполкома транслировался призыв "не нарушать законодательство и не вынуждать использоваться физическую силу и спецсредства", правда ни разу демонстранты не дослушали его полностью - звук сообщения заглушали свист и крики "Позор!".

"Мы не оппозиция, нас большинство"

Перед тем, как отправиться с маршем по городу, на площади Независимости участники акции минутой молчания почтили память погибших во время протестов. Затем протестующие двинулись через весь Минск к стеле "Минск - город герой" на проспекте Победителей - именно там акция состоялась в прошлое воскресенье, когда демонстранты завернули стелу в огромный бело-красно-белый флаг. В шествии к тому времени участвовали не менее двухсот тысяч человек. По оценкам СМИ, в акции приняли участие до 250 тысяч человек.

Протестующие в Минске

Правда, приблизиться к стеле демонстранты не смогли - вокруг нее было выставлено металлическое ограждение, колючая проволока и оцепление из военных. На расстоянии не более 20 метров, протестующие попытались наладить диалог с силовиками: "Источником государственной власти в Беларуси является народ. Не вы, а народ!" - эмоционально прокричал кордону военных один из демонстрантов.

Прибывшие к месту протестов шесть членов президиума Координационного совета, созданного по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской для осуществления трансфера власти, попросили протестующих отойти от силовиков на достаточное расстояние, чтобы не допустить провокаций и применения силы - люди их послушались.

Затем члены Совета выступили перед собравшимися. "Мы не оппозиция, нас большинство", - заявил бывший дипломат и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко и рассказал демонстрантам о следующих шагах Совета - начать отзыв всех депутатов палаты представителей, которые не высказывают своего мнения и позиции, инициировать процедуру отзыва всех депутатов местных советов, а также инициировать референдум о возвращении конституции 1994 года. Толпа встретила эти предложения бурными овациями и криками "Уходи!".

Штурма резиденции Лукашенко не было

Несмотря на перебои в работе интернета в городе, демонстранты смогли прочитать призыв популярного телеграм-канала NEXTA отправиться на площадь Государственного флага, где находится Дворец независимости - резиденция Александра Лукашенко. Прямо перед дворцом колонну протестующих встретил кордон силовиков вместе с водометами и другой спецтехникой для подавления протестов. Остановившись в нескольких десятках метров от оцепления, люди скандировали "Уходи!" и "Саня, ты уволен!". Никаких агрессивных действий ни протестующие, ни силовики не предпринимали.

Александр Лукашенко

Около получаса люди митинговали перед Дворцом независимости, а затем решили отправиться в центр города. Как только колонна демонстрантов двинулась назад, в толпе стал слышен шум президентского вертолета, который приземлился на территории резиденции. Протестующие его освистали.

Как выяснилось позднее, в вертолете был Александр Лукашенко. На видео, опубликованном в телеграм-канале "Пул первого", Лукашенко, одетый в бронежилет, спустился с трапа с автоматом в руках и спросил: "Ну, что, там уже никого не осталось?". Рядом с главой государства был его 15-летний сын Николай, облаченный в полную военную экипировку с оружием наперевес.

Колонна протестующих в это время направилась в центр города, и там люди начали постепенно расходиться. Тот факт, что революция в Беларуси сегодня не случилась, демонстрантов не расстроил: "Нужно выходить каждый день, чтобы что-то изменить. Люди выходят уже две недели - очевидно, что белорусы уже не останутся прежними", - считает минчанин Владислав.

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