 Марш новой Беларуси: как прошла самая массовая акция за всю историю страны | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 23.08.2020

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Беларусь

Марш новой Беларуси: как прошла самая массовая акция за всю историю страны

Сотни тысяч белорусов, окруженные автозаками и силовиками, прошли по улицам Минска к резиденции Александра Лукашенко, который позже прибыл туда с автоматом в руках. Подробнее - у DW.

Minsk | Großdemonstration Opposition Anti Lukaschenko (Reuters/V. Fedosenko)

Пасмурное минское небо, огромное количество силовиков и спецтехники в городе, предупреждения властей о возможном применении силы - ничто не помешало в воскресенье, 23 августа, провести в Минске "Марш новой Беларуси". Пятнадцатый день протестов побил рекорд акции недельной давности, когда возле стелы "Минск - город герой" собралось не менее 200 тысяч человек. Как прошла самая массовая акция протеста за всю историю суверенной Беларуси, и что заставило Лукашенко взять в руки автомат - в репортаже DW.

Марш начинался в тревожной атмосфере

С самого утра воскресенья в Минске чувствовалось напряжение. В социальных сетях и СМИ стали поступать сообщения о том, что к центру города, где должен был стартовать объявленный накануне "Марш новой Беларуси", власти начали подвозить военных и специальную технику. На что способны силовики, белорусам уже хорошо известно по событиям 9-11 августа - в самые первые дни протестов против официальных результатов выборов президента демонстрантов очень жестко разгоняли. Кроме того, пытаясь сбить протестную волну, МВД и Минобороны Беларуси накануне опубликовали свои заявления, в которых напоминали белорусам об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях и пригрозили использованием армии.

Женщина в Минске с плакатом: МЗКТ за честные выборы!

Перед акцией протеста в Минске 23 августа

Но людей, которые хотят в Беларуси перемен, это не остановило. Около часа дня со всех концов города в центр Минска, который к тому времени уже был перекрыт, выдвинулись группы демонстрантов, среди которых была и колонна бастующих работников государственных промышленных предприятий. Первыми на Площади независимости, где и был назначен старт марша, с пикетом в цепь выстроились женщины, которые в последнее время стали драйвером белорусского протеста. Держа в руках цветы, бело-красно-белые флаги и плакаты, они внушали уверенность и спокойствие остальным протестующим.

Спустя час на площади собралось несколько десятков тысяч человек, оцепленных по всему периметру  большим числом автозаков и машин с силовиками. На акцию в основном пришла молодежь, хотя в толпе были заметны люди всех возрастов, а некоторые пришли с детьми. "Мне 26 лет, я не видела другого президента. Я хочу, чтобы эти маленькие люди жили в классной, свободной Беларуси, в которой они захотели бы растить детей", - рассказала DW Дарья, держа на руках трехлетнюю дочку Анну.

Новые лозунги и креативные плакаты

Несмотря на страх, который витал в воздухе на площади, люди вели себя так же, как и на предыдущих акциях протеста и старались создать ощущение праздника. В руках у подавляющего большинства были национальные бело-красно-белые флаги (зачастую сшитые самостоятельно), цветы и воздушные шары, некоторые держали плакаты и растяжки, в которых особенно проявился креатив белорусов. Кроме традиционных на белорусских протестах лозунгов "Жыве Беларусь" и "Верым, можам, пераможам", демонстранты скандировали "Уходи", "Трибунал" и "Лукашенко в автозак".

Белорусы идут в центре Минска на акции протеста против Лукашенко

Акция протеста в Минске 23 августа

Подруги Юля и Катя, которые на площадь принесли плакат с надписью: "Оказывается, трус играет в хоккей", надеются, что у протестующих получится добиться выполнения своих требований: "Мы хотим показать, что нас не 10 процентов, как сказала Ермошина, а нас много, и у нас это получится".

Периодически через звукоусилители на крыше Мингорисполкома транслировался призыв "не нарушать законодательство и не вынуждать использоваться физическую силу и спецсредства", правда ни разу демонстранты не дослушали его полностью - звук сообщения заглушали свист и крики "Позор!".

"Мы не оппозиция, нас большинство"

Перед тем, как отправиться с маршем по городу, на площади Независимости участники акции минутой молчания почтили память погибших во время протестов. Затем протестующие двинулись через весь Минск к стеле "Минск - город герой" на проспекте Победителей - именно там акция состоялась в прошлое воскресенье, когда демонстранты завернули стелу в огромный бело-красно-белый флаг. В шествии к тому времени участвовали не менее двухсот тысяч человек. По оценкам СМИ, в акции приняли участие до 250 тысяч человек.

Протестующие на площади Независимости в Минске 23 августа

Протестующие в Минске

Правда, приблизиться к стеле демонстранты не смогли - вокруг нее было выставлено металлическое ограждение, колючая проволока и оцепление из военных. На расстоянии не более 20 метров, протестующие попытались наладить диалог с силовиками: "Источником государственной власти в Беларуси является народ. Не вы, а народ!" - эмоционально прокричал кордону военных один из демонстрантов.

Прибывшие к месту протестов шесть членов президиума Координационного совета, созданного по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской для осуществления трансфера власти, попросили протестующих отойти от силовиков на достаточное расстояние, чтобы не допустить провокаций и применения силы - люди их послушались.

Затем члены Совета выступили перед собравшимися. "Мы не оппозиция, нас большинство", - заявил бывший дипломат и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко и рассказал демонстрантам о следующих шагах Совета - начать отзыв всех депутатов палаты представителей, которые не высказывают своего мнения и позиции, инициировать процедуру отзыва всех депутатов местных советов, а также инициировать референдум о возвращении конституции 1994 года. Толпа встретила эти предложения бурными овациями и криками "Уходи!".

Штурма резиденции Лукашенко не было

Несмотря на перебои в работе интернета в городе, демонстранты смогли прочитать призыв популярного телеграм-канала NEXTA отправиться на площадь Государственного флага, где находится Дворец независимости - резиденция Александра Лукашенко. Прямо перед дворцом колонну протестующих встретил кордон силовиков вместе с водометами и другой спецтехникой для подавления протестов. Остановившись в нескольких десятках метров от оцепления, люди скандировали "Уходи!" и "Саня, ты уволен!". Никаких агрессивных действий ни протестующие, ни силовики не предпринимали.

Александр Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках у своей резиденции в Минске

Александр Лукашенко

Около получаса люди митинговали перед Дворцом независимости, а затем решили отправиться в центр города. Как только колонна демонстрантов двинулась назад, в толпе стал слышен шум президентского вертолета, который приземлился на территории резиденции. Протестующие его освистали.

Как выяснилось позднее, в вертолете был Александр Лукашенко. На видео, опубликованном в телеграм-канале "Пул первого", Лукашенко, одетый в бронежилет, спустился с трапа с автоматом в руках и спросил: "Ну, что, там уже никого не осталось?". Рядом с главой государства был его 15-летний сын Николай, облаченный в полную военную экипировку с оружием наперевес.

Колонна протестующих в это время направилась в центр города, и там люди начали постепенно расходиться. Тот факт, что революция в Беларуси сегодня не случилась, демонстрантов не расстроил: "Нужно выходить каждый день, чтобы что-то изменить. Люди выходят уже две недели - очевидно, что белорусы уже не останутся прежними", - считает минчанин Владислав.

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    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало протестов

    После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые задержания

    К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Стихийные акции

    Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Точки сбора протестующих

    Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жажда перемен

    У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Призывы к миру

    Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

  • Разгон протестов

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало разгона и применение спецсредств

    После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Баррикады на дорогах и пострадавшие

    На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Обвинение в массовых беспорядках

    К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

  • Техника и баррикады на протестах в Беларуси

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Градус насилия вырос

    В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые жертвы

    10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Протесты продолжаются

    В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

  • Акция у Комаровского рынка

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Дневные акции мирного протеста

    У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

  • Светлана Алексиевич

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

    Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

  • Задержанных выпускают на свободу

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Задержанных начали выпускать на свободу

    Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жесткий ответ протестующим

    Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


 

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