Комментарий: ЕС сделал правильный выбор в отношении Беларуси

Китайская пословица гласит: кто вешает тигру на хвост колокольчик, тот должен сам потом его и снимать. Во время кризиса в Беларуси ЕС внезапно нашел в себе мужество для важного внешнеполитического решения и бросил вызов Путину, не признав победу Лукашенко на выборах президента и заявив о введении санкции против официальных лиц Беларуси, ответственных за жестокое подавление массовых протестов. Более 20 лет Евросоюз просто наблюдал за деспотичными выходками Лукашенко, потому что его страна находилась в сфере влияния России. Девиз всегда был таков: не замечать, не трогать. Что же так внезапно изменилось сейчас?

Единодушие в Восточной Европе

Не только Польша и Литва, где нашла прибежище часть белорусских оппозиционеров и много эмигрантов, но также Словакия, Чехия и даже Венгрия - где разумеется есть друзья автократа Лукашенко - увидели в протестах в Беларуси, как в зеркале, отражение своего прошлого. Мужественные демонстранты, которые ради свободы и демократических выборов вышли на уличные акции протеста, были избиты и задержаны силовиками - все это в Варшаве, Вильнюсе, Праге и Братиславе напоминает о событиях 1989 года. Даже там, где сейчас демократические принципы ставятся под вопрос, диктатура Александра Лукашенко вызывает нежелательные воспоминания о темных временах.

Барбара Везель

Определенную роль сыграл и скепсис, а у многих даже враждебность по отношению к России, поэтому у идеи бросить вызов "хозяину Кремля" и даже немного его спровоцировать удивительным образом нашлось много сторонников. Наконец, многие восточные европейцы видят в демонстрантах в Минске и других белорусских городах братьев и сестер, которым они от всей души желают вдохнуть воздух свободы.

Демократически корректное, политически рискованное решение

В итоге ЕС с политической и моральной точки зрения сделал все, чтобы выразить свою поддержку большинству белорусов. В нынешней ситуации важно, чтобы их услышали и увидели на международном уровне. Им важно знать, что взоры ЕС обращены на происходящее в их стране, что европейцы всерьез воспринимают жестокое насилие в Беларуси и что оно будет осуждено и наказано.

Большего европейцы для белорусов сделать не могут. Жители Беларуси должны и дальше идти дорогой, на которую недавно ступили, должны выстоять под давлением режима и надеяться, что диктатор, который много лет находится у власти, когда-нибудь уйдет. Многое сейчас будет зависеть от того, останется ли армия и спецслужбы на стороне Лукашенко. Но еще больше развитие событий в Беларуси зависит от решений российского президента Путина.

Канцлер ФРГ Меркель и президент Франции Макрон апеллируют к тому, чтобы российский президент оставил белорусам хотя бы минимум свободы в принятии решений. Но может ли он себе это позволить, не дав импульс подражателям, которые захотят устроить подобное в его собственной стране. Меркель и Макрон негласно дали понять, что не хотят повторения военной операции, как в случае с Украиной в 2015 году.

Так выглядел бы наихудший сценарий, и ультимативным ответом на это со стороны европейцев стали бы новые, более жесткие экономические санкции против России. В нынешней затруднительной экономической ситуации Путин не может этого допустить. В то же время европейцев эти меры вынудили бы к тотальной конфронтации с Россией, чего тоже никто не хочет.

Если план Евросоюза по Беларуси не удастся

Не факт, что эта рискованная игра европейцев удастся. Сейчас ЕС должен дистанцироваться от белорусской оппозиции настолько, насколько это возможно, чтобы не допустить появления подозрений во вмешательстве Европы в дела Беларуси. Европейцы должны избегать и того, чтобы президент Путин почувствовал себя загнанным в угол.

Есть определенный шанс, что такая европейская политика будет иметь успех. В этом случае ЕС мог бы причислить это к одной из своих немногих дипломатических побед и как защитник свободы и демократии прикрепить на лацкан золотую звездочку. Но все может обернуться и совершенно иначе. Путин может посадить в Минске марионеточное правительство и отнять у белорусов остатки их права на самоопределение.

При всем этом ЕС в ситуации с Беларусью сейчас переживает один из лучших моментов в своей истории, когда Европа в сложной ситуации выбрала мужественный политический курс. Остается лишь надеяться на то, что в конце концов людям в Беларуси не придется за это расплачиваться.

Автор: Барбара Везель, обозреватель DW

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