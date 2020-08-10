"Голос" опубликовал итоговый отчет о выборах в Беларуси

Авторы отчета инициативы "Голос" утверждают, что за Светлану Тихановскую было отдано значительно больше голосов, чем официально объявил ЦИК Беларуси.
Инициатива "Голос" в четверг, 20 августа, опубликовала итоговый отчет о выборах президента Беларуси. Он был составлен с использованием данных платформ "Зубр" (Zubr) и "Честные люди". Авторы отчета утверждают, что за Светлану Тихановскую в ходе голосования на самом деле отдано значительно больше голосов, чем было официально объявлено ЦИК Беларуси.
На основании проанализированных ими данных официальных участковых протоколов и фотографий бюллетеней активисты пришли к выводу, что на каждом третьем избирательном участке число бюллетеней за определенного кандидата не совпадало с числом голосов за него же в итоговом протоколе УИК.
В то же время данные, озвученные Центризбиркомом Беларуси, значительно расходятся с официальными данными из участковых протоколов, говорится в документе. При этом официальные данные УИК по голосам, отданным за Светлану Тихановскую, не соответствуют информации, собранной на платформе "Голос", утверждают активисты.
Отчет инициативы "Голос" отражает данные, полученные после обработки протоколов с 1310 избирательных участков (по всей Беларуси их было 5767) и сравнения их с бюллетенями, фото которых пользователи загрузили на платформу "Голос". При этом в инициативе указывают, что полученные официальные протоколы охватывают все области Беларуси, а также различные населенные пункты - города, поселки, деревни.
В данных официальных протоколов, которые удалось обработать активистам, были учтены результаты голосования 1 875 998 избирателей. Это 32,2% от 5 818 955 граждан, проголосовавших на выборах президента Беларуси, отмечает онлайн-издание Tut.by.
"На участках, по которым у нас есть протоколы, голосов за Светлану Тихановскую в среднем в 13 раз больше, чем на участках, протоколы по которым получить не удалось", - говорится в отчете "Голоса".
По официальным данным ЦИК, за Тихановскую на выборах было отдано в общей сложности 588 619 голосов. При этом, судя по данным с 1310 участков, оказавшихся в распоряжении "Голоса", только там было отдано 471 709 голосов за этого кандидата от оппозиции.
Таким образом, если данные ЦИК верны, на оставшихся 4457 участках в стране за Тихановскую должны были проголосовать "лишь" 116 910 избирателей, то есть в среднем по 26 человек на участке. Эти данные выглядят "нереалистично", считают активисты. Ведь на участках, данные с которых им удалось проанализировать, за Тихановскую голосовали в среднем не 26, а 360 человек.
В Минске активисты проанализировали данные протоколов с 59 процентов избирательных участков в городе. И насчитали там больше голосов за Тихановскую, чем было указано в официальных данных ЦИК, учитывавших результаты на всех участках в Минске. Другими словами: ЦИК заявил, что на 731 избирательном участке в Минске за Тихановскую проголосовал 126 861 избиратель, а по данным "Голоса" - на 432 участках в Минске за Тихановскую проголосовал 132 941 избиратель.
По данным платформы "Голос", на 1310 участках в Беларуси действующий президент страны Александр Лукашенко получил 61,7% голосов. Для сравнения: по данным ЦИК, во всей Беларуси за него проголосовали 80,1% граждан.
Однако учитывая, что на трети избирательных участков были обнаружены расхождения между числом бюллетеней и количеством голосов за того же кандидата в итоговом протоколе УИК, можно предположить, что даже результат в 61,7% не является достоверным, отмечает издание Tut.by.
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