"Голос" опубликовал итоговый отчет о выборах в Беларуси

Инициатива "Голос" в четверг, 20 августа, опубликовала итоговый отчет о выборах президента Беларуси. Он был составлен с использованием данных платформ "Зубр" (Zubr) и "Честные люди". Авторы отчета утверждают, что за Светлану Тихановскую в ходе голосования на самом деле отдано значительно больше голосов, чем было официально объявлено ЦИК Беларуси.

На основании проанализированных ими данных официальных участковых протоколов и фотографий бюллетеней активисты пришли к выводу, что на каждом третьем избирательном участке число бюллетеней за определенного кандидата не совпадало с числом голосов за него же в итоговом протоколе УИК.

В то же время данные, озвученные Центризбиркомом Беларуси, значительно расходятся с официальными данными из участковых протоколов, говорится в документе. При этом официальные данные УИК по голосам, отданным за Светлану Тихановскую, не соответствуют информации, собранной на платформе "Голос", утверждают активисты.

Как считали бюллетени на платформе "Голос"

Отчет инициативы "Голос" отражает данные, полученные после обработки протоколов с 1310 избирательных участков (по всей Беларуси их было 5767) и сравнения их с бюллетенями, фото которых пользователи загрузили на платформу "Голос". При этом в инициативе указывают, что полученные официальные протоколы охватывают все области Беларуси, а также различные населенные пункты - города, поселки, деревни.

В данных официальных протоколов, которые удалось обработать активистам, были учтены результаты голосования 1 875 998 избирателей. Это 32,2% от 5 818 955 граждан, проголосовавших на выборах президента Беларуси, отмечает онлайн-издание Tut.by.

Данные по голосам за Тихановскую

Сторонники Светланы Тихановской на митинге в Минске

"На участках, по которым у нас есть протоколы, голосов за Светлану Тихановскую в среднем в 13 раз больше, чем на участках, протоколы по которым получить не удалось", - говорится в отчете "Голоса".

По официальным данным ЦИК, за Тихановскую на выборах было отдано в общей сложности 588 619 голосов. При этом, судя по данным с 1310 участков, оказавшихся в распоряжении "Голоса", только там было отдано 471 709 голосов за этого кандидата от оппозиции.

Таким образом, если данные ЦИК верны, на оставшихся 4457 участках в стране за Тихановскую должны были проголосовать "лишь" 116 910 избирателей, то есть в среднем по 26 человек на участке. Эти данные выглядят "нереалистично", считают активисты. Ведь на участках, данные с которых им удалось проанализировать, за Тихановскую голосовали в среднем не 26, а 360 человек.

Итоги голосования в Минске

В Минске активисты проанализировали данные протоколов с 59 процентов избирательных участков в городе. И насчитали там больше голосов за Тихановскую, чем было указано в официальных данных ЦИК, учитывавших результаты на всех участках в Минске. Другими словами: ЦИК заявил, что на 731 избирательном участке в Минске за Тихановскую проголосовал 126 861 избиратель, а по данным "Голоса" - на 432 участках в Минске за Тихановскую проголосовал 132 941 избиратель.

Сколько избирателей на самом деле поддержали Лукашенко

По данным платформы "Голос", на 1310 участках в Беларуси действующий президент страны Александр Лукашенко получил 61,7% голосов. Для сравнения: по данным ЦИК, во всей Беларуси за него проголосовали 80,1% граждан.

Однако учитывая, что на трети избирательных участков были обнаружены расхождения между числом бюллетеней и количеством голосов за того же кандидата в итоговом протоколе УИК, можно предположить, что даже результат в 61,7% не является достоверным, отмечает издание Tut.by.

Смотрите также:

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской Самый массовый митинг в истории современной Беларуси На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской Защитные маски и отсутствие социальной дистанции Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской Место мужчин заняли женщины Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской "Хватит бояться - пора сопротивляться!" Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской Митинг прошел без задержаний Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было. Автор: Марина Барановская

