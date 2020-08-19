Генсек правящей в ФРГ партии: Лукашенко приперт к стене

Генеральный секретарь правящей в ФРГ партии Христианско-демократический союз (ХДС) Пауль Цимиак (Paul Ziemiak) - единственный немецкий политик, которому удалось лично встретиться со Светланой Тихановской в Литве. В интервью DW Цимиак рассказал о том, как, по мнению Тихановской, ЕС и ФРГ могут поддержать мирные протесты в Беларуси, о возможности диалога сторон конфликта при участии ОБСЕ и о рычагах давления Германии на Россию.

DW: Господин Цимиак, вы - единственный немецкий политик, который лично встретился с госпожой Тихановской в Литве. Какую поддержку вы обещали ей с немецкой стороны?

Пауль Цимиак: Я был очень впечатлен этой женщиной и ее смелостью. Она олицетворяет собой мужество сотен тысяч людей, которые вышли и продолжают выходить на улицы в Беларуси. Мы обсудили сложившуюся ситуацию. И мы говорили прежде всего о том, что сейчас особенно важно. Первая важная цель - это отказ от насилия в этой стране. Чтобы люди, которые борются за свое право на свободное выражение мнений и свободные и честные выборы, не становились жертвами репрессий. Во-вторых, людей, которые находятся в заключении или исчезли, необходимо освободить или найти. И наконец, в итоге нам нужны свободные и тайные выборы с настоящей честной избирательной кампанией.

Пауль Цимиак

- Евросоюз встал на сторону мирных протестов. Что конкретно собирается делать Германия?

- У Германии есть своя роль и внутри Евросоюза. Во-первых, вчера главы государств и правительств стран ЕС подали важный сигнал людям в Беларуси. Сказав им, что они не признают результаты этих нечестных выборов, они дали им понять: мы на вашей стороне. Некоторые считают, что это не самое важное. Но на самом деле, все наоборот. Потому что это важный сигнал. Во-вторых, нужны санкции. Не коллективные санкции против всего народа Беларуси, а санкции против тех, кто несет ответственность за фальсификацию выборов, и тех, кто виновен в уголовных преступлениях за применение насилия против мирных демонстрантов. В-третьих, если будет такое желание, нужен процесс диалога. И я могу себе представить, что ОБСЕ может внести свой положительный вклад.

- Россия тоже является членом ОБСЕ. Насколько вероятно, что Россия допустит, чтобы все сели за один стол?

- Вчера и я, и госпожа Тихановская в ходе беседы пришли к единому мнению: нельзя допустить вмешательства извне. Люди, которые выходят в Беларуси на улицы, этого не хотят. Это касается и Запада, в частности, Европейского союза. И с моей точки зрения, это в той же степени касается и Востока, то есть России. ОБСЕ - это организация, членом которой, как вы сказали, является Россия, членом которой является Беларусь и также государства ЕС. Поэтому это правильный инструмент. И поэтому России стоит подумать над тем, что она делает. За словами должны последовать дела. Поэтому когда говорится о том, что не должно быть вмешательства извне, это касается и России.

- Канцлер ФРГ Ангела Меркель смогла поговорить с Владимиром Путиным. Пришло ли время для того, чтобы Германия оказала давление и использовала свою власть, к примеру, в связи с "Северным потоком-2"?

- Мы можем воспользоваться своим влиянием в разных областях. Но важно, чтобы мы как Европейский союз говорили одним голосом. И мы делаем это совместно. Есть разные возможности. Но прежде всего - это санкции против тех, кто несет ответственность за фальсификацию выборов и за уголовные преступления. Эти люди должны знать, что их действия не останутся без последствий.

- Каким было главное ожидание госпожи Тихановской от немецкой политики?

- Что мы дадим четкий сигнал. Что мы также признаем, что эти выборы не были справедливыми, а результат не был честным и свободным. И одновременно - что мы не будем способствовать поляризации между Востоком и Западом. Это было для нее очень важно. Госпожа Тихановская придерживается мнения, что народ в Беларуси самостоятельно, суверенно и свободно должен будет решить, каким путем пойдет страна в будущем. Она очень впечатлила меня и тем, что она очень много говорила о том, какие страхи испытывают люди. Ее муж в тюрьме, она со своими детьми в эмиграции. И для многих она стала настоящим символом.

- Что вы сейчас ожидаете от Александра Лукашенко? Верите ли вы в том, что могут состояться переговоры?

- Я не думаю, что переговоры с Лукашенко могут состояться. Разрыв между теми, кто выходит на мирные демонстрации, и принятыми им неприемлемыми мерами слишком велик. Атмосфера доверия разрушена. Но есть другие люди в этой стране, которые работают во властном аппарате и правительстве. Лукашенко приперт к стене. У него не так много вариантов. Но один важный призыв звучал особенно громко во вчерашнем разговоре. Мы должны сделать все для того, чтобы избежать насилия и связанных с этим эксцессов.

Смотрите также:

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало протестов После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые задержания К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Стихийные акции Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Точки сбора протестующих Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Жажда перемен У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Призывы к миру Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало разгона и применение спецсредств После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Баррикады на дорогах и пострадавшие На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Обвинение в массовых беспорядках К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Градус насилия вырос В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые жертвы 10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Протесты продолжаются В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Дневные акции мирного протеста У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Задержанных начали выпускать на свободу Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Жесткий ответ протестующим Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели. Автор: Виктория Зарянка

