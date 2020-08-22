Протесты в Беларуси: в центр Минска стянуты военные подразделения

В Беларуси продолжаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями 23 августа.
Белорусы протестуют в знак несогласия с официальными итогами президентских выборов 9 августа - ЦИК объявил Александра Лукашенко победителем голосования. В стране ежедневно проходят демонстрации и забастовки. В других государствах устраиваются митинги солидарности с протестующими у посольств РБ и на городских площадях. DW следит за событиями воскресенья, 23 августа (время московское).
++17.00++
Военнослужащие стоят в оцеплении у стелы "Минск - город-герой". Через дорогу от них у гостиницы "Планета" собираются протестующие.
++16.45++
К протестующим присоединились члены президиума Координационного совета оппозиции - бывший министр культуры Павел Латушко, юрист Максим Знак и глава предвыборного штаба Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова.
++16.30++
Колонны протестующих в Минске с разных сторон движутся к гостинице "Планета". Люди скандируют: "Нам не платили!", "Не забудем, не простим!".
++16.15++
Акции протеста проходят в воскресенье во многих городах страны - Гродно, Барановичах, Березовке, Бресте, Витебске, Полоцке, Кобрине, Солигорске, Новогрудоке, Могилеве.
++16.00++
В центр Минска стянуты военные подразделения. Несколько десятков военнослужащих в полной экипировке выстроились у стелы на площади Победы, еще несколько подразделений дежурят у музея Великой Отечественной войны недалеко от гостиницы "Планета". Военными броневиками перекрыты подъезды к проспекту Независимости со стороны железнодорожного вокзала.
++15:45++
Люди заняли всю площадь Независимости, проезжую часть и площадку у Мингорисполкома и здания метрополитена. Они скандируют "Жыве Беларусь!". Городские власти пытаются заглушить их, включая через усилители песню "Первым делом - самолеты" и другие советские песни, пишет tut.by в аккаунте в Twitter.
++15:30++
По оценкам tut.by, число демонстрантов на площади Независимости в Минске достигло 100 тысяч человек.
++15:25++
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что официальный Минск не обращался в ОДКБ с просьбой о поддержке. "У нас есть механизмы оказания помощи. Но любая помощь, которая со стороны ОДКБ может быть оказана, организуется только на основе запроса государства. Пока от Белоруссии запросов таких нет", - цитирует заявление Зася агентство ТАСС.
++15:10++
На площади Независимости собрались десятки тысяч человек, сообщает ТАСС. По оценкам оппозиционного канала Nexta, на площади - до 100 тысяч человек. В районе митинга наблюдаются проблемы с интернетом, сообщает корреспондент DW в Минске.
++15:00++
Собравшиеся на площади Независимости демонстранты объявили минуту молчания в память о погибших, сообщает телеграм-канал "Мая краiна Беларусь".
++14:50++
В Гродно к площади Ленина движется колонна из более 10 тысяч человек, сообщает новостной сайт tut.by в своем канале в Twitter.
++14:45++
Подход к стеле в Минске перегородили колючей проволокой, сообщает телеграм-канал "Спадчына".
++14:35++
Минобороны Беларуси опубликовало обращение главы ведомства Виктора Хренина, в котором тот предупредил, что "в случае нарушения порядка и спокойствия" возле мемориалов и памятников, посвященных памяти жертв Второй мировой войны, демонстранты будут "иметь дело уже не с милицией, а с армией".
++14:20++
На площади Независимости уже собралось несколько тысяч человек, сообщает новостной сайт tut.by в своем канале в Twitter.
++14:05++
Перед началом акции протеста на площади Независимости в Минске Минобороны Беларуси заявило, что берет под охрану и защиту мемориалы и памятники, созданные после войны. Заявление стало предупреждением против использования бело-красно-белого флага, который был государственным в Беларуси с 1991 по 1995 годы. В воскресенье, 16 августа, демонстранты задрапировали в бело-красно-белый флаг статую у стелы "Минск - город-герой", сообщает корреспондент DW из Минска.
++13:50++
Через установленные на крыше Мингорисполкома звукоусилители на всю площадь Независимости транслируется запись о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях: Граждан призывают не вынуждать правоохранительные органы "использовать физическую силу и спецсредства", сообщает правозащитный центр "Весна".
++13:20++
МВД Беларуси на своей странице в Telegram распространило обращение, в котором предупредило о том, что "проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно, за участие в них предусмотрена ответственность", и призвало белорусов "проявить благоразумие".
++12:40++
Минский метрополитен сообщил о закрытии четырех станций. "В целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы. Поезда следуют без остановки на данных станциях. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении на официальной онлайн-странице предприятия.
++12:25++
Белорусское радио не пустило в прямой эфир традиционную трансляцию богослужения в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в Минске, сообщает сайт catholic.by. Обычно ее транслируют в 8:15, однако, как сообщил руководитель минской кафедральной парафии Антоний Климантович, "позвонили с Белорусского радио и предупредили, что трансляции в это воскресенье не будет по техническим причинам".Ранее митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел призвал Александра Лукашенко остановить насилие. В ответ Лукашенко посоветовал священнослужителями "заняться своим делом", заявив, что "церкви и костелы - не для политики".
++11:50++
Площадь Независимости в Минске оцеплена автозаками и спецтехникой, сообщают очевидцы.
++11:30++
Госавтоинспекция Минской области выставила посты на въездах в столицу на основных трассах. Скорость движения автомобилей будет снижаться до 50 км/ч, при этом открытой для движения оставят только одну полосу. Распоряжение об этом подписал главный государственный автомобильный инспектор Минской области Михаил Акулич.
++11:15++
Правозащитник Жорж Кунцевич сообщил, что власти стягивают в центр Минска водометы и автозаки. "В центр Минска со стороны Уручья прибыли три водомета, 17 грузовиков и автозаков с личным составом, несколько автомобилей с прицепами, гружеными колючей проволокой", - написал Кунцевич на своей странице в Facebook, разместив под сообщением фотографию.
++11.00++
Андрея Остаповича, задержанного в Пскове после увольнения из белорусского Следственного комитета, тайно вернули в Беларусь, сообщил его адвокат Вячеслав Головин изданию "Медиазона". По словам Головина, вечером 22 августа Остаповича "якобы официально отпустили" из псковского отдела полиции №1. "Из дежурки его забрали неизвестные. Довезли до границы с Беларусью, перевезли через границу и высадили в деревне Юховичи", - рассказал адвокат. Он уверен, что это сделали силовики.
++10.00++
Белорусские военнослужащие не будут разгонять мирных демонстрантов, даже если им это прикажут делать, - такую уверенность высказала в интервью агентству BNS кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская. "Это будет преступлением... они ведь тоже граждане Беларуси, не могут белорусы бить белорусов. Я более чем уверена, что большинство и в армии, и в милиции это понимают", - пояснила Тихановская. Комментируя решение Александра Лукашенко привести основные части вооруженных сил Беларуси в полную боевую готовность, она подчеркнула: "К таким шагам наш народ уже привык. Это обычное запугивание людей. Но белорусы уже не боятся, они готовы защищать свои права. Президенту уже никто не верит".
++09.00++
У Польши не было и нет намерений нарушать территориальную целостность Беларуси, заявил агентству PAP глава администрации польского президента Кшиштоф Щерский. Тем самым он отреагировал на утверждение Александра Лукашенко, что Польша хочет "отсечь Гродненскую область". "Польша - это государство, которое на международной арене последовательно высказывается за верховенство международного права в отношениях между государствами. Соблюдение международного права является, по нашему убеждению, основой мира во всем мире. Фундаментом этого закона является принцип суверенитета и территориальной целостности государств", - пояснил Щерский. "Нас огорчает и удивляет, что в пропаганде властей Беларуси появляются предположения, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства. У Польши не было и нет таких намерений", - добавил он.
++07.30++
Издание "Наша нива" обнародовало некоторые подробности о мужчине, который числился пропавшим без вести после протестов 12 августа и 22 августа был найден повешенным в лесу. 28-летний Никита Кривцов приехал из Жодино в Минск, после чего перестал выходить на связь. Участвовал ли он в акциях протеста, неизвестно, родные Никиты его тела не видели. Милиция сообщила семье, что следы побоев отсутствуют. Поисково-спасательный отряд "Ангел" не делал никаких комментариев относительно обстоятельств смерти и состояния тела.
++01.30++
После митинга в Гродно накануне вечером силовики в масках нагнали группу людей, которая уже ушла с площади, и задержали пять человек, сообщает правозащитный центр "Весна". По данным организации, среди задержанных - музыкант Игорь Банцарь, а также Денис Будник, Максим Кривец, Артур Куршаков и Алексей Павк.
++01.00++
Лидера панк-группы "Дай дарогу!" Юрия Стыльского, повторно задержанного двумя днями ранее в Бресте, поздно вечером 22 августа выпустили из изолятора временного содержания. 28 августа музыканта вызывают в суд. В милицейском участке его предупредили, чтобы он больше нигде не появлялся, иначе он "будет синим" или "появится уголовная статья". Об этом Стыльский рассказал "Еврорадио".
15 августа Юрий Стыльский прошел во главе колонны протестующих в Бресте, а также вел прямой эфир с места событий на своей странице в Instagram, после чего был задержан и отпущен на следующий день. Второй раз его задержали 20 августа.
++00.10++
Александру Лукашенко следовало бы провести новые выборы, сказал в интервью телеканалу Euronews президент Украины Владимир Зеленский. "Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц - новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели - я всех бы пригласил, всех", - говорит Зеленский. По его словам, так "все было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю".
Хроника протеста в Беларуси 22 августа.