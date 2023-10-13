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Минск

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Контекст

Флаги Социал-демократической партии Германии

Почему историков беспокоят заявления партии Шольца о войне

Почему историков беспокоят заявления партии Шольца о войне

За что авторитетные историки из СДПГ критикуют заявления Шольца и Мютцениха относительно войны в Украине?
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Окно в одной из тюрем Минска

Пытки в Центральном РУВД Минска. Что узнали правозащитники

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В опубликованном отчете собрали свидетельства потерпевших и имена силовиков, ответственных за пытки в августе 2020 года.
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Задержание Степена Латыпова, активиста "Площади перемен"

Как во времена ГУЛАГа. У политзаключенного в РБ - цинга

Как во времена ГУЛАГа. У политзаключенного в РБ - цинга

В белорусских тюрьмах такой проблемы не было даже в советское время.
Общество26 февраля 2024 г.
Украинский флаг на фоне разрушенного села на линии фронта в Украине. Январь 2024 года

Война России против Украины: 10 лет и конца не видно?

Война России против Украины: 10 лет и конца не видно?

Агрессия России против Украины началась с аннексии Крыма в 2014 году. Ее долго недооценивали. Итоги - в материале DW.
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Здание Белорусского государственного университета в Минске

Запретят учиться за границей? Как Лукашенко "встряхнет вузы"

Запретят учиться за границей? Как Лукашенко "встряхнет вузы"

Почему власти озаботились ситуацией с высшим образованием в стране, как реагируют на это преподаватели и студенты?
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