You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Ситуация в Беларуси
Реклама
Минск
Столица Республики Беларусь.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Почему историков беспокоят заявления партии Шольца о войне
Почему историков беспокоят заявления партии Шольца о войне
За что авторитетные историки из СДПГ критикуют заявления Шольца и Мютцениха относительно войны в Украине?
Конфликты
05.04.2024
5 апреля 2024 г.
Пытки в Центральном РУВД Минска. Что узнали правозащитники
Пытки в Центральном РУВД Минска. Что узнали правозащитники
В опубликованном отчете собрали свидетельства потерпевших и имена силовиков, ответственных за пытки в августе 2020 года.
Общество
28.03.2024
28 марта 2024 г.
Как во времена ГУЛАГа. У политзаключенного в РБ - цинга
Как во времена ГУЛАГа. У политзаключенного в РБ - цинга
В белорусских тюрьмах такой проблемы не было даже в советское время.
Общество
26.02.2024
26 февраля 2024 г.
Война России против Украины: 10 лет и конца не видно?
Война России против Украины: 10 лет и конца не видно?
Агрессия России против Украины началась с аннексии Крыма в 2014 году. Ее долго недооценивали. Итоги - в материале DW.
Конфликты
24.02.2024
24 февраля 2024 г.
Запретят учиться за границей? Как Лукашенко "встряхнет вузы"
Запретят учиться за границей? Как Лукашенко "встряхнет вузы"
Почему власти озаботились ситуацией с высшим образованием в стране, как реагируют на это преподаватели и студенты?
Общество
15.02.2024
15 февраля 2024 г.
Минск - одна из самых дешевых столиц. Согласны ли минчане?
Минск - одна из самых дешевых столиц. Согласны ли минчане?
Жизнь в соседнем Вильнюсе на 43% дороже, чем в столице Беларуси, указано в мировом рейтинге.
Экономика и бизнес
14.02.2024
14 февраля 2024 г.
Показать больше
Реклама
Пропустить раздел DW рекомендует
DW рекомендует
Помощь политзаключенным только во вред? Сварка-шоу
В Беларуси волна арестов и обысков. Под удар попали родные политзаключенных и те, кто уже отсидел. Как им можно помочь?
Общество
26.01.2024
26 января 2024 г.
39:21 мин.
Нарастить экспорт калия. Минск пытается вернуть Индию
Беларусь раньше зарабатывала миллионы долларов на экспорте калия в Индию. Санкции свели поставки к нулю.
Экономика и бизнес
19.01.2024
19 января 2024 г.
Что известно о СИЗО под Минском, которое заменит Володарку?
Объект обещали сдать еще в 2015, но власти трижды продлевали сроки. Стоимость проекта - свыше 60 млн долларов.
Общество
28.12.2023
28 декабря 2023 г.
Олимпиада-2024: как в Беларуси отреагировали на решение МОК?
Белорусские и российские спортсмены смогут в следующем году участвовать в Олимпиаде в Париже. Но есть ограничения.
Спорт
15.12.2023
15 декабря 2023 г.
Латушко: Против Минска нужны такие же санкции, как против РФ
Глава НАУ Павел Латушко - о конфискации его дома, шансах посадить Лукашенко и ошибках санкционной политики ЕС.
Права человека
04.12.2023
4 декабря 2023 г.
"Фальстарт" и молчание: реакция Минска на атаки ХАМАС
Пропаганда РБ повторяет кремлевскую, а Лукашенко пытается не ухудшить свои внешнеполитические позиции.
Политика
13.10.2023
13 октября 2023 г.