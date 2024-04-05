Почему историков беспокоят заявления партии Шольца о войне

К критике в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) и руководства входящей в правительственную коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) из-за слишком сдержанной позиции с поставками дальнобойного оружия и поддержки Украины в войне, присоединились авторитетные немецкие историки, которые к тому же сами являются членами СДПГ. За что профессора критикуют лидеров СДПГ в своем письме к руководству партии, которое недавно попало в СМИ, чего они стремятся достичь и какую реакцию это уже вызвало?

"Замораживание" войны - легитимизация завоеваний

В письме, подписанном пятью профессорами истории, резкая публичная критика заявлений канцлера, а также партийного и фракционного руководства СДПГ относительно поставок оружия Украине, названа "справедливой", а аргументы и обоснования - "шаткими и нередко фактически неверными". "Особенно "фатальным" в письме называется недавнее заявление председателя фракции социал-демократов в бундестаге Рольфа Мютцениха (Rolf Mützenich) о возможности "замораживания" войны в Украине". И хотя от этого заявления, прозвучавшего еще в середине марта, уже дистанцировались и партнеры по коалиции, и некоторые однопартийцы, в том числе и самый популярный по рейтингам социал-демократ, министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius), вызванная этими словами дискуссия до сих пор окончательно не утихла.

Председатель парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Авторы письма считают, что "замораживание" войны в Украине фактически означало бы ее завершение "в пользу агрессора". "Политика под лозунгом "партии мира", которую осуществляют отдельные члены партии", оперирует недальновидной терминологией, игнорирует не только опыт минских соглашений, но и события на оккупированных Россией территориях и, не в последнюю очередь, угрозы России напасть на другие европейские страны, говорится в письме.

Как пояснил в интервью DW, один из подписавших письмо, профессор Ян Берендс (Jan Behrends) из Европейского университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере, в нынешней ситуации, когда "Россия оккупировала около одной пятой украинских территорий, "замораживание" войны стало бы легитимизацией российских завоеваний".

Кроме того, по его мнению, история учит, что подобные шаги в прошлом не давали желаемого результата. "Эта попытка "заморозить" войну уже была предпринята дважды. Это было сделано в "Минске-1", это было сделано в "Минске-2", и к чему это привело? К полномасштабной войне. Это означает, что нам нужна защита от России, отпор. Нам нужна ситуация, в которой Украина сможет вести переговоры, но не с позиции слабого, как в "Минске-1" и "Минске-2", а с позиции, которая заставит Россию отказаться от завоеваний в долгосрочной перспективе и прекратить вести захватнические войны", - объясняет профессор и добавляет, что этого невозможно достичь, просто "заморозив" конфликт.

"План полного разрушения Украины"

Настоящая "смена эпох", о которой говорил канцлер Шольц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, требовала бы прежде всего одного: "понимания, что Россия годами ведет гибридную войну против Европы и с начала полномасштабного вторжения следует плану полного разрушения Украины", отмечается в письме историков в адрес руководства СДПГ.

В документе также говорится о том, что Путин только тогда будет заинтересован закончить эту войну, когда ему будет противопоставлена сила. Осознание этого, похоже, до сих пор не пришло к СДПГ, считают авторы письма, под которым, кроме Берендса, указаны также фамилии профессора Габриэле Лингельбах (Gabriele Lingelbach) из Кильского университета Кристиана Альбрехта, профессора Дирка Шумана (Dirk Schumann) из университета Георга-Августа в Геттингене, профессора Генриха Августа Винклера (Heinrich August Winkler) из Берлинского университета фон Гумбольдта и профессора Мартины Винклер (Martina Winkler) из Кильского университета Кристиана Альбрехта.

Профессор истории Ян Берендс Фото: ZZF Potsdam/A. Küchenmeister

"Мы считаем такое отрицание реальности крайне опасным и призываем, наконец, назвать четкую стратегию для победы Украины, совмещенную с таким же четким заявлением, что речь идет не о нападении на Россию и нанесении ей вреда, а о восстановлении независимости Украины, которая была признана, в том числе и Россией, в 1991 году", - отмечается в письме.

Профессор Берендс также считает необходимым подвергнуть сомнениям и переосмыслить убеждения некоторых представителей СДПГ, а также и других партий, распространенные еще со времен пацифистского движения в Германии 1980-х годов, что разоружение, мол, приводит к усилению безопасности. Ведь опыт Украины, которая добровольно отдала ядерное оружие, то есть разоружилась, свидетельствует как раз об обратном, говорит историк. Кроме того, по его мнению, необходимо основательное переосмысление политики в отношении России. В своем письме историки требуют честной проработки ошибок в политике в отношении России за последние десятилетия. "Ни связи различных партийных членов с представителями российских интересов, ни ошибочная энергетическая политика, которая привела Германию к фатальной зависимости от Москвы, до сих пор не были серьезно исследованы", - отмечают авторы документа.

Как в СДПГ отреагировали на письмо историков?

Партийное руководство, по словам Берендса, уже отреагировало на письмо историков приглашением на разговор. Запланированная встреча с участием председателя партии Ларса Клингбайля (Lars Klingbeil), как ожидается, должна состояться в конце апреля в центральном офисе партии - Доме Вилли Брандта в Берлине.

Кроме того, письмо уже вызвало большой резонанс среди немецких социал-демократов. "Многие члены партии - и простые партийцы, и функционеры, и бывшие депутаты бундестага - выразили поддержку инициативы, поблагодарили и, видимо, также написали электронные письма руководству партии", - говорит Берендс. По его словам, во фракции социал-демократов есть много депутатов, которые не разделяют позицию председателя фракции Мютцениха. "Я желал бы, чтобы они четче выразили свое мнение", - говорит историк. "Наша задача состоит в том, чтобы побудить людей во фракции, в партии, а также, конечно, и среди широкой общественности, к тому, чтобы задуматься, переосмыслить свою позицию", - добавляет он.

Еще одна из авторов документа Мартина Винклер (Martina Winkler) из Кильского университета Кристиана Альбрехта сообщила в соцсети Х, что "очень рада многим комментариям в поддержку письма историков, которые поступают и по соцсетям, и по электронной почте. Профессор убеждена: "Это демонстрирует, что многие однопартийцы хотят поддерживать Украину намного более последовательно, чем об этом создается впечатление в бундестаге".

Эксклюзив DW: как бундесвер помогает Украине To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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