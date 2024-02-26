Как во времена ГУЛАГа. У политзаключенного в РБ - цинга

В белорусских тюрьмах такой проблемы не было даже в советское время, говорит бывший начальник медслужбы Департамента исполнения наказаний МВД.

Степан Латыпов находится в заключении почти три с половиной года. Его неоднократно помещали в штрафной изолятор, а другим заключенным запрещали с ним общаться. В сентябре 2022-го его перевели в тюрьму - на более строгий режим содержания. А недавно у Латыпова обнаружили цингу. Что могло привести к болезни, о которой белорусы знают разве что из мемуаров узников ГУЛАГа?

В знак протеста глотал лезвие

Степан Латыпов был участником протестов в 2020 году. Он дарил цветы женщинам, которые вышли на улицы Минска с требованием остановить насилие. И защищал мурал на "площади Перемен", который хотели уничтожить силовики. Летом 2021 года его приговорили к 8,5 годам лишения свободы. В суд Степана привезли с признаками побоев. На процессе он заявил, что сотрудники СИЗО помещали его "пресс-хату", чтобы добиться признательных показаний. После этого мужчина пытался убить себя прямо в зале суда - во время заседания он воткнул себе в горло ручку. Процесс был приостановлен, его увезли в больницу, где прооперировали.

Латыпов отбывал наказание в колонии №22 под Ивацевичами. Заключенные, которые были там в это же время, говорят, что к нему изначально было предвзятое отношение со стороны администрации, осужденным запрещали с ним общаться. Степана неоднократно помещали в штрафной изолятор (ШИЗО), а после перевели в помещение камерного типа (ПКТ). В знак протеста он глотал лезвие.

В 2022-м ему ужесточили режим содержания - на два года перевели в Могилевскую тюрьму. А 15 февраля стало известно , что у политзаключенного обнаружили цингу.

Что такое цинга?

Цинга - это болезнь, которая появляется от недостатка витамина С. У пациента наблюдается кровоточивость десен, сухость кожи, кровоизлияние в суставные полости, расшатывание зубов. С такой проблемой часто сталкивались узники ГУЛАГа и жертвы Второй мировой войны, у которых не было доступа к полноценному питанию.

Бывший начальник медслужбы Департамента исполнения наказаний (ДИН) МВД Василий Завадский работал в исправительной системе Беларуси еще в советское время, когда питание было гораздо хуже. По его словам, даже тогда не было проблем с цингой: "В Новополоцкой колонии в советское время, например, у заключенных массово наблюдались отеки. Приехали медики, начали разбираться - в питании был недостаток белка. Были внесены изменения в рацион. Но чтобы цинга? О таком я даже не слышал".

А вот общая проблема с недостатком витаминов довольно распространенная, отмечает эксперт. "Профилактика довольно простая - питание. Например, осужденным часто дают квашеную капусту, богатую витамином С, но после длительного хранения ее полезные свойства теряются. Все это можно корректировать, но администрация может быть в этом не заинтересована, - говорит Завадский. - Была программа витаминизации, когда в осенне-зимний период витамин С добавляли при приготовлении пищи. Это дешевый препарат, аскорбинка есть в каждой аптечке медчасти. Но не каждому заключенному могут ее назначить. А если человек в ШИЗО или ПКТ, ему витамины могут просто не выдать".

Что могло привести к болезни?

Если человек находится в ШИЗО или ПКТ, он не может рассчитывать на посылки от родных, в том числе с лекарствами и витаминами. Многие политзаключенные признаны нарушителями режима - это также влияет на возможность получать продукты с воли и покупать их в тюремном магазине. Тюремная администрация часто запрещает другим осужденным даже общаться с политическими, поэтому поделиться с таким человеком, например, яблоком - риск самому попасть в ШИЗО.

Что касается тюремного питания, фрукты заключенным не дают. Нормы на овощи в сутки для одного осужденного мужчины такие: лук - 40 г, капуста - 120 г, картофель - 500 г, свекла - 40 г, морковь - 30 г, огурцы или томаты, или зелень - 20 г, чеснок - 5 г (его выдают с 1 ноября по 31 марта).

В советское время была норма, что заключенные в ШИЗО питались через день, в белорусской системе она не сохранилась. Для таких заключенных отдельно не готовят. Они получают питание из общего котла, но еду им приносят в камеру, остальные ходят в столовую. Разница в нормах питания сохраняется: например, обычный осужденный должен получать четыре яйца в неделю, заключенный в ШИЗО - два, также заключенным в штрафном изоляторе не дают сливочное масло.

Некоторым политзаключенным ограничивают продуктовые передачи Фото: DW/A. Burakow

Бывший осужденный Дмитрий Дегтярев неоднократно был в ШИЗО. По его словам, в белорусской пенитенциарной системе это априори можно считать жестоким и бесчеловечным обращением. "Сокращение питания, отсутствие необходимых медикаментов и витаминов, нет дневного света, - перечисляет он. - В межсезонье температура в камере градусов 15. Утром просыпаешься, моешь руки, и холодная вода из крана тебе кажется теплой. Когда включают отопление, в ШИЗО никто не спит на нарах, все спят на полу - поближе к батарее. Во сне не всегда контролируешь свои действия, интуитивно тянешься к теплу, и часто заключенные обжигают лицо и руки".

По словам Дегтярева, в ШИЗО помещают даже с четвертой стадией ВИЧ. Врачи заключенного даже не осматривают, это формальность, поясняет собеседник.

"Когда я попал в ШИЗО, мой вес был 92 кг, когда освободился - 67, - вспоминает он. - За 10 месяцев в ШИЗО я потерял два зуба. После освобождения я сдал анализы на витамины и микроэлементы, у меня было все ниже нормы примерно на 60%".

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