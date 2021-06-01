Белорусского политзаключенного Степана Латыпова осудили на 8,5 года

Суд в Минске признал активиста Степана Латыпова виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопротивлении милиции и мошенничестве и, поддержав требование прокурора, приговорил его к восьми с половиной годам колонии, а также штрафу в 300 базовых величин (8700 белорусских рублей, в пересчете почти 3000 евро). Об этом в понедельник, 16 августа, сообщил правозащитный центр "Весна".
41-летний Латыпов своей вины в суде не признал ни по одному эпизоду, от дачи показаний отказался.
1 июня во время судебного заседания в Советском райсуде Минска, где Латыпову выносили приговор, он совершил попытку суицида, воткнув себе в горло шариковую ручку. Через 10 дней суд отправил Степана Латыпова на психиатрическую экспертизу.
Подсудимого Латыпова отправляют в больницу после попытки самоубийства в суде, 1 июня 2021 г.
Минчанин Степан Латыпов был задержан 15 сентября 2020 года во дворе своего дома по улице Червякова, на так называемой Площади перемен. Его обвинили в создании протестного Telegram-чата, организации массовых беспорядков, изготовлении оппозиционной символики и сопротивлении сотрудникам милиции при задержании. Белорусские власти предъявили ему также обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с апреля 2019-го по сентябрь 2020 года Латыпов, являясь директором фирмы "Беларбо", которая занимается лечением деревьев, их вырубкой в труднодоступных местах, вводил в заблуждение клиентов: брал заказы по химической обработке борщевика дорогим средством, но при этом использовал более дешевое и несертифицированное вещество.
Белорусские правозащитники признали Степана Латыпова политическим заключенным.
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Автор: Татьяна Неведомская