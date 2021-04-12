Когда мама в тюрьме. Как живут дети политзаключенных в Беларуси
Продолжительные репрессии в Беларуси отражаются не только на политзаключенных, но и на их детях, которые теперь растут без родителей. Три истории - у DW.
За почти девять месяцев политического кризиса Беларуси правозащитники страны признали политическими заключенными уже 354 человека - рекордное число за всю современную историю страны. От репрессий со стороны белорусских властей страдают не только сами политзаключенные, но и их дети, которые долгое время вынуждены жить без родителей. DW собралось несколько историй о том, что происходит с детьми политзаключенных в Беларуси.
"Дети не понимают, за что маму забрали, ведь она не преступница"
У белорусской правозащитницы, руководителя общественного объединение "Звено" Татьяны Гацуро-Яворской четверо детей. Без мамы они остались 5 апреля, когда у них дома прошел обыск, а Татьяну задержали. Правозащитница была одной из организаторов выставки "Машина дышит, а я нет", посвященной борьбе белорусских медиков с COVID-19, которую власти закрыли спустя пару дней после начала работы. Кроме нее задержали еще четырех человек, которые имели отношение к выставке.
Сначала их всех осудили по административному делу якобы за неповиновение сотрудникам милиции. Татьяну оштрафовали, но из изолятора не выпустили, а перевели в СИЗО на улице Володарского: оказалось, что в отношении нее возбудили уголовное дело, однако конкретная статья и существо обвинений еще не известны.
Обыск и задержание, как рассказывает муж Татьяны Владимир Яворский, проходил прямо на глазах их сыновей - 18-летнего Ольгерда и 9-летнего Данилы. "Нам удалось убедить не забирать детские компьютеры, это было важно для них, ведь они сейчас учатся дистанционно. Дети очень переживали, они представляли, что такое происходит с преступниками, и не понимают, почему забрали маму. Преступники - это другие люди в их понимании", - говорит Яворский.
Сейчас все заботы о детях легли на плечи мужа Татьяны, но он отмечает, что отзывчивые белорусы уже предложили свою помощь. "Старшие дети (Ольгерд, Рагнеда и Кастусь) уже подростки и понимают, что у мамы политическая статья, и речь не идет в реальном смысле об уголовных делах. Только младший Даник не понимает еще, ему только 9".
Пока дети еще не писали письма Татьяне в СИЗО, Владимир сомневается, что его жена их вообще получит, ведь у политзаключенных есть проблемы с перепиской. По его словам, дети очень скучают, спрашивают, когда мама вернется и ждут ее домой. "На этой неделе должно стать ясно, что будет дальше - Татьяне должны выдвинуть обвинения или перевести в новый статус", - поясняет муж Татьяны Гацуро-Яворской.
Ксения Луцкина с сыном
День рождения 11-летнего Матвея прошло без мамы
11-летний Матвей также стал свидетелем задержания 22 декабря 2020 года своей мамы, журналистки Ксении Луцкиной. Как рассказывает отец Ксении Олег Луцкин, ребенок испугался, когда силовики стали стучаться в дверь, но мальчик ответил, что мамы дома нет и никому не открыл. "Потом Ксению задержали и привезли на обыск. Матвей это очень тяжело переживает, до сих пор не может заходить в ту квартиру, ему там тяжело, он замыкается. Поэтому мы стараемся его оттуда вытащить скорее", - говорит Олег Луцкин, поясняя, что сейчас Матвей живет с бабушками и дедушками, которые о нем заботятся и не дают грустить.
Ксению Луцкину задержали по делу "Пресс-клуба", ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов. До событий августа 2020 года она работала на белорусском телевидении, а затем ушла из-за несогласия с политикой руководства и вместе с бывшими коллегами попыталась создать проект альтернативного телевидения. В СИЗО на Володарского Луцкина уже почти 4 месяца.
Поздравительная открытка от Ксении Луцкиной на день рождения сына
Из-за ареста Ксении 11-летие ее сына прошло без мамы. "Матвей все понимает, он знает где мама. Она его поздравила с днем рождения, прислала красивую открытку и письмо отдельно написала, где просит быть стойким и не переживать. Светлана Тихановская в Instagram его тоже поздравила, он прочитал", - рассказывает Олег Луцкин. По словам отца, мальчик за эти четыре месяца очень повзрослел и сейчас живет с мыслью, что мама скоро вернется.
Как трехлетний мальчик встретил папу из СИЗО
Как тяжело дети переносят разлуку со своим родителями-политзаключенными довольно ярко иллюстрирует история волонтера штаба Виктора Бабарико Левона Халатряна и его трехлетнего сына Мики. Левон полгода пробыл в СИЗО, его обвиняли в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Суд дал ему два года "химии" (ограничение свободы. - Ред.), 19 февраля он вернулся домой, где сейчас остается, пока приговор не вступил в законную силу.
Встречу с сыном после полугода заключения Левон снял на видео и разместил в Instagram, на нем мальчик очень стесняется и не хочет идти к папе. "Я долго представлял нашу встречу, у меня были киношные штампы: мы бежим навстречу друг другу и бросаемся в объятия. Но в реальности и я, и он очень сильно отвыкли друг от друга. Он забыл, как себя со мной вести", - рассказывает Халатрян. По его словам, Мики в какой-то момент решил, что у него два папы - один присылал ему рисунки, а второй рядом.
Левон Халатрян с сыном
У самого Левона Халатряна также были противоречивые чувства в тот момент. "Я сильно отвык, как будто я его не знаю, но это чувство быстро прошло. Я не обиделся на него, дал ему время и просто не форсировал события. Поэтому уже спустя пару недель все наладилось".
30 апреля Левона Халатяна ожидает рассмотрение апелляции по его делу, после которого станет ясно, где он будет отбывать наказание. И хотя сейчас, по словам Левона, его сын из-за маленького возраста как будто все забыл и не помнит, что отец отсутствовал, им скоро опять предстоит разлука, к которой ребенка уже начали готовить. "Мы пару раз уже сказали, что скоро папа поедет на работу, но, думаю, еще ближе к той дате будем говорить и готовить его. Сейчас на меня самого начинает давить ситуация, чем ближе, тем сильнее я переживаю из-за предстоящей разлуки с сыном".
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Рекорд по политзаключенным в Беларуси
Свыше 300 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Виктор и Эдуард Бабарико
Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" и общественный деятель Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой. С июня 2020-го они находятся в СИЗО КГБ по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Мария Колесникова
Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
В тюрьму - за юридическую помощь
Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей были задержаны в сентябре по делу о публичных призывах к действиям в ущерб национальной безопасности. В декабре против Координационного совета было возбуждено уголовное дело о захвате власти, фигурантом которого стал и Максим Знак. Илья Салея сейчас под домашним арестом.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сергей Тихановский
Автор популярного в белорусском YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский собирался баллотироваться на пост президента Беларуси, но еще до старта избирательной кампании был задержан. После чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за Светлану, но вновь был задержан. Под арестом находится с мая 2020-го.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты "Страны для жизни"
В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Кроме Тихановского, под арестом сейчас находятся несколько участников команды проекта: активистка Ольга Павлова, водитель Александр Аранович и модератор соцсетей Дмитрий Попов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Игорь Лосик
Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем предъявили новое обвинение: "подготовка к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держал голодовку более 40 дней. Арест продлен до 25 марта.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Блогеры за решеткой
По политическим мотивам под стражей оказались и другие белорусские блогеры: Сергей Петрухин ("Народный репортер", "Youtube-депутаты") - на фото, Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом"), Владимир Неронский ("Слуцк для жизни"), Александр Кабанов ("Народный репортер"), Дмитрий Козлов ("Серый кот"), Денис Гутин ("Водители-97"), Владимир Цыганович (MozgOn), Николай Дедок, Эдуард Пальчис.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Лидеры "старой" оппозиции
Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерине Борисевич (портал Tut.by) грозит до трех лет лишения свободы. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Андреева и Дарья Чульцова
Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и были задержаны. Уже почти три месяцеа они находятся под стражей по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Им также грозит до трех лет лишения свободы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Андрей Алекcандров
Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова вместе с его девушкой Ириной Злобиной задержали по подозрению в финансировании протестов. По сообщению МВД, Александров оплачивал штрафы протестующих на средства от фонда BY_help. В заключении по уголовной статье также находятся задержанные по "делу Пресс-клуба", который занимался медиапроектами, направленными на реализацию свободы слова.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Студенты-активисты
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. Более десятка стали политзаключенными после акций в вузах. Среди них шесть активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.
Автор: Янина Мороз
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