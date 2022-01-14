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Фото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance
Марина Золотова
Марина Золотова - белорусская журналистка, главный редактор портала Tut.by, политзаключенная.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Что политзаключенным в РБ дает шефство немецких политиков?
Что политзаключенным в РБ дает шефство немецких политиков?
Некоторые депутаты считают возможными переговоры с властями РБ, если это поможет делу.
Политика
13.03.2024
13 марта 2024 г.
Приговор по "делу Tut.by": Попытка режима убить журналистику
Приговор по "делу Tut.by": Попытка режима убить журналистику
Гендиректору и главному редактору уничтоженного властями Беларуси медиапортала Tut.by присудили 12 лет колонии.
Общество
17.03.2023
17 марта 2023 г.
Соучредитель Tut.by: Суд над женщинами - показательная порка
Соучредитель Tut.by: Суд над женщинами - показательная порка
Интервью DW с соучредителем Tut.by Кириллом Волошиным о самом популярном медиа в Беларуси.
СМИ
13.01.2023
13 января 2023 г.
Прабабушка и внучка в одном минском СИЗО с разницей в 80 лет
Прабабушка и внучка в одном минском СИЗО с разницей в 80 лет
Главред Tut.by Марина Золотова уже больше 600 дней находится в СИЗО-1, где в годы войны была в заключении ее прабабушка.
Общество
10.01.2023
10 января 2023 г.
Мнение: сегодня мы все Tut.by
Мнение: сегодня мы все Tut.by
Главный редактор “Новага часу” и экс-политзаключенная Оксана Колб пишет о коллегах, суд над которыми начался в Минске.
Оксана Колб
Комментарий
Права человека
09.01.2023
9 января 2023 г.
В СИЗО сидят трое. Что происходит с делом Tut.by спустя год
В СИЗО сидят трое. Что происходит с делом Tut.by спустя год
За год по уголовному делу Tut.by осудили всего одного человека. У hoster.by сменились владельцы.
Правосудие и закон
18.05.2022
18 мая 2022 г.
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Права человека
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14 января 2022 г.