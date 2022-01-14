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Марина Золотова, главный редактор портала Tut.by
Фото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance

Марина Золотова

Марина Золотова - белорусская журналистка, главный редактор портала Tut.by, политзаключенная.

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Контекст

Акция солидарности немецких депутатов с белорусскими политзаключенными

Что политзаключенным в РБ дает шефство немецких политиков?

Что политзаключенным в РБ дает шефство немецких политиков?

Некоторые депутаты считают возможными переговоры с властями РБ, если это поможет делу.
Политика13 марта 2024 г.
Людмила Чекина и Марина Золотова в минском суде 

Приговор по "делу Tut.by": Попытка режима убить журналистику

Приговор по "делу Tut.by": Попытка режима убить журналистику

Гендиректору и главному редактору уничтоженного властями Беларуси медиапортала Tut.by присудили 12 лет колонии.
Общество17 марта 2023 г.
Polen Krakau | Solidarität mit unabhängigen Medien in Belarus | Tut.by

Соучредитель Tut.by: Суд над женщинами - показательная порка

Соучредитель Tut.by: Суд над женщинами - показательная порка

Интервью DW с соучредителем Tut.by Кириллом Волошиным о самом популярном медиа в Беларуси.
СМИ13 января 2023 г.
СИЗО на ул. Володарского в Минске

Прабабушка и внучка в одном минском СИЗО с разницей в 80 лет

Прабабушка и внучка в одном минском СИЗО с разницей в 80 лет

Главред Tut.by Марина Золотова уже больше 600 дней находится в СИЗО-1, где в годы войны была в заключении ее прабабушка.
Общество10 января 2023 г.
Марина Золотова

Мнение: сегодня мы все Tut.by

Мнение: сегодня мы все Tut.by

Главный редактор “Новага часу” и экс-политзаключенная Оксана Колб пишет о коллегах, суд над которыми начался в Минске.
Оксана Колб
Оксана Колб
Комментарий
Права человека9 января 2023 г.
Логотип Tut.by на стене в офисе

В СИЗО сидят трое. Что происходит с делом Tut.by спустя год

В СИЗО сидят трое. Что происходит с делом Tut.by спустя год

За год по уголовному делу Tut.by осудили всего одного человека. У hoster.by сменились владельцы.
Правосудие и закон18 мая 2022 г.
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