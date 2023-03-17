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Людмила Чекина и Марина Золотова в минском суде 
Людмила Чекина и Марина Золотова в минском суде Фото: Natalya Talanova/TASS/dpa/picture alliance
ОбществоБеларусь

Приговор по "делу Tut.by": Попытка режима убить журналистику

Елена Доронина
58 мин. назад

"Жестокой местью за правду" назвали приговор суда в Минске руководителям Tut.by в Белорусской ассоциации журналистов. Гендиректор издания Людмила Чекина и главред Марина Золотова осуждены на 12 лет колонии.

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Наказание за "стремление не дать отнять свободу у белорусов", "жестокая месть за правду", "попытка убить честную журналистику" - так прокомментировали в Беларуси приговор гендиректору предприятия "ТУТ БАЙ МЕДИА" Людмиле Чекиной и главному редактору портала Tut.by Марине Золотовой. 

Минский городской суд 17 марта присудил обеим женщинам максимальные сроки наказания – по 12 лет колонии. Их обвиняли в неуплате налогов, разжигании социальной вражды и розни, угрозе нацбезопасности Беларуси. Уголовное дело против руководителей самого известного белорусского медиа рассматривалось с 9 января 2023 года в закрытом режиме. 

Людмила Чекина и Марина Золотова в минском суде 
Людмила Чекина и Марина ЗолотоваФото: Natalya Talanova/TASS/dpa/picture alliance

Почти никаких подробностей о суде неизвестно. Судя по кадрам из суда, во время оглашения приговора обеих женщин держали в наручниках. Чекина и Золотова признаны политзаключенными. В свою очередь, белорусский КГБ включил их в список "террористов".

"Решили разбить зеркало, а не исправлять страшную действительность"

"Дело против Tut.by и приговор коллегам - жестокая месть за правду, которую Tut.by доносил до миллионов людей. Ее диктаторы боятся больше всего", - заявил замглавы Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий. - "Власти решили разбить зеркало, а не исправлять страшную белорусскую действительность, которая точно и профессионально в нем отражена".

БАЖ потребовал отмены приговора и немедленного освобождения Марины Золотовой, Людмилы Чекиной и всех 36 представителей СМИ, находящихся сейчас в заключении в Беларуси.

Тихановская: "Личная месть большим профессионалам"

"Очередная попытка режима убить честную журналистику в Беларуси. И личная месть чудесным женщинам и большим профессионалам", - считает лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская. - Те, кого Марина и Мила брали на работу, учили, продолжают их дело... И не сомневаюсь, что ценности Милы и Марины победят, а они, наконец-то, выйдут на свободу".  

После приговора экс-тутбаевцы из команды "Зеркала" написали своим любимым бывшим руководителям письмо: "Хочется верить, что вы нами гордитесь - людьми, не предавшими ваши идеалы и продолжающими ваше большое дело", - говорится в нем. - Мы любим вас и ждем на свободе. Свободе, которой вас лишили, как бы парадоксально это ни звучало, из-за вашего стремления не дать ее отнять у белорусов".

"Я потрясена, что Людмилу Чекину несправедливо приговорили к такому огромному сроку заключения“, - прокомментировала DW приговор депутат бундестага от партии "зеленых" Тесса Ганзерер (Tessa Ganserer), взявшая шефство над Людмилой Чекиной. "Мы не можем с этим смириться. Я буду делать все возможное и добиваться немедленного освобождения Людмилы. Желаю Людмиле и ее семье много сил", - заявила символическая "крестная" политзаключенной. 

Почему Tut.by так раздражал власть 

За месяц до разгрома Tut.bу охватывал 63% белорусской интернет-аудитории, был самым посещаемым медиа страны. "Во всей Восточной и Центральной Европе аналогов по охвату не было", - говорит Кирилл Волошин, соучредитель портала Tut.by. Он успел выехать за границу.   

Протесты в Минске против фальсфикаций выборов президента Беларуси в 2020 году
Протесты в Минске против фальсфикаций выборов президента Беларуси в 2020 годуФото: TUT.BY/AFP/Getty Images

По его словам, желание контролировать влиятельное медиа у белорусских властей было всегда, попытки вмешаться в редакционную политику предпринимались и до 2020 года. "Во время протестов Tut.by стал выразителем мнения людей, которые были не согласны с фальсификацией выборов, беззаконием силовиков", - отметил Волошин. Власти решили обвинить журналистов в том, что они разогревали и направляли протесты, а портал - уничтожить. 

Белорусские медиа были под прессом на протяжении всех лет правления Лукашенко. Но к такому разгрому, запрету на профессию и размаху репрессий, как после 2020 года, не был готов никто. "Никто не ожидал, что можно арестовывать сотрудников НГО, медиков, психологов, страйкболистов… А начали - с медиа", - сказал Волошин.

Как началось и изменилось "дело Tut.by" 

18 мая 2021 года силовики пришли домой к сотрудникам и партнерам компании, в офисы Tut.by по Беларуси. Было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Якобы, являясь резидентом Парка высоких технологий, компания "ТУТ БАЙ МЕДИА" около года получала выручку, не имея на это права.

По делу о налогах задержали 15 человек. Через какое-то время компания выплатила насчитанный следствием ущерб - более 1 миллиона 120 тысяч евро. 9 фигурантов "дела Tut.by" заявили ходатайства об освобождении от уголовной ответственности, их дела не дошли до суда. Но у пятерых сотрудников появились и "политические" статьи - о разжигании вражды, участии в протестах. Портал, который работал больше 20 лет, назвали экстремистской организацией. 

Главный редактор портала Tut.by Марина Золотова
Главный редактор портала Tut.by Марина ЗолотоваФото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance

Редактору Ольге Лойко и журналистке Елене Толкачевой изменили меру пресечения и отпустили из СИЗО. Они выехали за границу и сейчас объявлены в розыск, как и юрист Екатерина Ткаченко. Людмила Чекина и Марина Золотова находились в СИЗО с момента задержания. "Марина олицетворяет редакционную политику медиа. Это была бескомпромиссная журналистика, но что главное для властей, -  не управляемая ими", - считает Кирилл Волошин, уточняя что наказать руководителей таким жестоким образом и было целью властей. 

Связи с Золотовой и Чекиной почти не было. "Во время заключения были вопросы по здоровью, по зрению. Насколько знаю, удавалось передавать необходимые лекарства. Знаем, что они держатся. Со слов людей, которые были в суде, они улыбаются, машут рукой, показывают "сердечки". Они очень сильные, хотя это мы знали и до разгрома Tut.by", - говорит Волошин.

"Tut.by был инструментом обратной связи власти и общества"

Соучредитель Tut.by Кирилл Волошин
Соучредитель Tut.by Кирилл ВолошинФото: DW

В какой-то степени у Tut.by есть "наследник" - сайт "Зеркало", где работают экс-сотрудники портала. От самой же когда-то огромной и прибыльной компании "ТУТ БАЙ МЕДИА" почти ничего не осталось. "Она в стадии ликвидации, активы распродаются, почти 300 сотрудников уволены. Налоги и так называемые штрафы оплачены", - рассказывает соучредитель Tut.by. 

Когда Tut.by признали экстремистской организацией, "экстремистскими" стали и логотип, и вся продукция. "На портале с 2000 года собраны сотни тысяч фото, видео, текстов. Многие имели историческую ценность, описывали 21 год жизни независимости. Это был также инструмент обратной связи власти и общества", - говорит Волошин. По его словам, вокруг портала было комьюнити - думающая, активная аудитория, он собирал огромные деньги на благотворительность, был большим элементом гражданского общества.
 

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