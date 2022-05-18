В СИЗО в Минске остаются трое. Что происходит с делом Tut.by спустя год

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Год назад власти Беларуси разгромили Tut.by - самое популярное интернет-СМИ страны. Сайт и счета заблокировали, задержали 15 человек, обвинили их в неуплате налогов. Что происходит с делом Tut.by сейчас?
За 20 лет работы на белорусском медиа-рынке Tut.by стал ведущим онлайн-СМИ страны: каждый месяц интернет-ресурс посещали более 3 миллионов человек, что составляло около 65 процентов интернет-пользователей Беларуси. В компании работали порядка 200 сотрудников, более 70 - в редакции сайта.
Год назад все поменялось в одночасье - 18 мая 2021-го в главный и региональный офисы Tut.by, а также hoster.by (крупнейший хостинг-провайдер в Беларуси. - Ред.) пришли силовики с обыском. Было задержано 15 человек, трое из них до сих пор находятся в заключении: гендиректор "Тут Бай Медиа" Людмила Чекина, главный редактор Tut.by Марина Золотова и журналистка Елена Толкачева. Самый яркий пример успешного негосударственного медиабизнеса в суверенной Беларуси был уничтожен за один день.
Сейчас деятельность "Тут Бай Медиа", о приостановке которой владельцы компании объявили в июне 2021 года, сведена к минимуму: делаются выплаты вышедшим из тюрьмы сотрудникам, гасится кредиторская задолженность и ущерб, якобы причиненный государству.
18 мая 2021 года главный редактор Tut.by Марина Золотова провела утреннюю планерку, а уже через несколько минут написала в редакционный чат: "Ко мне пришли". Это было ее последнее сообщение коллегам. Силовики одновременно пришли с обыском в офисы Tut.by и hoster.by, а также домой к некоторым сотрудникам компаний. Cайт заблокировали по требованию Мининформа: ведомство ссылалось на проверку Генпрокуратуры, которая установила "многочисленные факты нарушений закона о СМИ", в частности, публикацию информации "от имени фонда BySol".
После обысков и допросов задержали 15 человек, среди них оказались главный редактор Марина Золотова, редактор Ольга Лойко, журналистка Елена Толкачева, гендиректор Людмила Чекина, а также Юлия Чернявская, вдова основателя Tut.by Юрия Зиссера. Юридического отношения к компании она не имела, после смерти мужа унаследовав его пакет акций в hoster.by. Основным владельцем Tut.by на тот момент являлась Женя Чернявская - их дочь, проживающая в Израиле.
В течение десяти дней задержанным предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и избрали меру пресечения. Двух юристов, а также Юлию Чернявскую поместили под домашний арест, остальных - в следственный изолятор на улице Володарского и в СИЗО КГБ. Позже сам Александр Лукашенко озвучил сумму ущерба, якобы нанесенного компанией государству. По его словам, она не доплатила 2,5 миллиона рублей, пользуясь льготами от ПВТ, на которые, по утверждению следствия, не имела права. В Парк высоких технологий "Тут Бай Медиа" приняли в 2019 году.
После блокировки сайта команда Tut.by продолжила публиковать новости в соцсетях. Через несколько дней с обысками пришли к их администраторам. Часть редакции уехала из Беларуси, позже она основала новое медиа - zerkalo.io. Практически сразу же - через час после запуска - его заблокировали в Беларуси. В августе 2021 года суд Центрального района Минска признал публикации Tut.by и zerkalo.io, а также их логотипы "экстремистскими материалами".
В октябре 2021 года Следственный комитет сообщил о новом уголовном деле в "отношении должностных лиц и работников "Тут Бай Медиа" и иных лиц". Его возбудили по части 3 статьи 130-й УК - "разжигание вражды или розни". Неизвестно, есть ли в этом деле обвиняемые. В декабре 2021 года "Тут Бай Медиа" исключили из Парка высоких технологий, компания hoster.by осталась в числе резидентов.
Первым из 15 задержанных на свободе оказался Сергей Повалишев, руководитель hoster.by. 1 сентября 2021 года ему изменили меру пресечения и отпустили из СИЗО КГБ. В течение года - в январе, марте, апреле и мае 2022 года - меру пресечения изменили еще 10 сотрудникам. Трое до сих пор остаются в СИЗО - Марина Золотова, Людмила Чекина и Елена Толкачева.
За истекший год суд состоялся только над Дарьей Даниловой, учредителем RocketData и менеджером Tam.by (стартап, в который инвестировал Tut.by. - Ред.). Ее приговорили к 1 году и 4 месяцам колонии, но не по "налоговой статье", по которой задержали, а по ст. 342 УК ("организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок"). Ее освободили прямо в зале суда. От общения на эту тему с журналистами Дарья пока отказывается.
По словам акционера компании Кирилла Волошина, о деле в отношении бывших сотрудников Tut.by ему известно немногое: и сами обвиняемые, и их адвокаты находятся под подпиской о неразглашении. Поэтому на многие вопросы он отвечает с оговоркой: "Текста обвинения мы не видели - могу только предполагать и догадываться". За год акционеры об официальных претензиях со стороны правоохранительных органов ничего нового не узнали.
Компания до сих пор не получила акт о причиненном государству ущербе. На вопрос, погашена ли сумма, о которой заявлял Лукашенко, Волошин ответил так: "Сумма, которая озвучивалась в госСМИ, на счет СК перечислена". По информации DW, названная сумма в 2,5 миллиона рублей примерно равна налоговым льготам от ПВТ, которые компания "Тут Бай Медиа" получила в 2020-м.
По сообщениям СМИ, с Дарьи Даниловой - одной из фигуранток дела - были сняты обвинения в уклонении от уплаты налогов. "Все остальные, кому изменена мера пресечения на более мягкую, все еще остаются обвиняемыми. Мы не знаем, какие статьи инкриминируют тем, кто сейчас находится в СИЗО. Можем предположить, что не только налоговые", - делится Волошин.
Год назад с обысками пришли не только в "Тут Бай Медиа", но и в другие компании - av.by, hoster.by, - которые к Tut.by не относились, но состав акционеров у них был схожий. Кирилл Волошин признался, что у него есть предположения, почему так произошло, но озвучивать их он не стал. В ответ на вопрос, в чьих руках сейчас находится hoster.by, Волошин предложил сделать запрос в ЕГР и посмотреть список собственников: "Думаю, вы там не увидите некоторые ранее присутствовавшие фамилии".
Новостей о завершении предварительного расследования еще нет. Судя по всему, следствие по делу было снова продлено. Вероятно, летом может начаться суд. "Ужасно понимать, что Людмила, Лена, Марина и Алла, которая вышла недавно, просидели год. Еще страшнее представить, сколько государство захочет дать коллегам с учетом сроков, которые получали другие политзаключенные", - говорит Кирилл Волошин.
Формально человека могут содержать под стражей до 18 месяцев, объясняет Андрей Мочалов, адвокат, лишенный в Беларуси лицензии. При этом тому, кто уже задержан и находится под стражей в СИЗО, следователь может предъявить обвинение по другой статье УК.
"Налоговое дело" в отношении сотрудников Tut.by расследуют уже год, и это необычная практика для такой категории дел, указывает Андрей Мочалов. По его опыту, при обвинении по статье 243-й УК довольно редко избирается мера пресечения в виде заключения под стражу: "Чаще такая мера применяется в отношении организатора какой-либо крупной группы, иностранного гражданина либо в отношении лица, которое действительно попыталось скрыться от следствия".
Мочалов предположил, что "рядовым сотрудникам компании" могли предъявить обвинения в нарушении другой статьи, поскольку они "в принципе не имеют отношения к финансовой стороне работы своего нанимателя и предъявить им обоснованное обвинение по статье 243-й УК невозможно". Но получить подтверждение этой информации из-за закрытости дела сложно, подвел итог белорусский экс-адвокат.
Смотрите также: