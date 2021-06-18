 Tut.by в Беларуси запишут в экстремисты? Что происходит после их разгрома | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 18.06.2021

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Беларусь

Tut.by в Беларуси запишут в экстремисты? Что происходит после их разгрома

Месяц назад в офисы Tut.by и Hoster.by пришли из департамента финрасследований. Владельцы и сотрудники были задержаны, заведено уголовное дело. Что происходит с компаниями сейчас?

Логотип Tut.by

Логотип Tut.by

Независимое белорусское интернет-издание Tut.by, которое почти месяц назад разгромили силовики, сообщило о требовании со стороны МВД Беларуси признать его материалы, а также посты в соцсетях экстремистскими. 3 июня 2021 года ведомство направило в суд Центрального района Минска соответствующее заявление, а судебный процесс пройдет 24 июня. 

Что произошло в офисе Tut.by 18 мая  

18 мая 2021 года представители департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля (КГК) Республики Беларусь пришли в офисы двух крупных белорусских IT-компаний - Tut.by и Hoster.by. Охват портала Tut.by в тот момент составлял почти 65% белорусских пользователей. Силовики вынесли из офиса Tut.by технику, серверы, все документы, заблокировали счета. Как сообщили в пресс-службе КГК, в отношении должностных лиц "ТУТ БАЙ МЕДИА"  было возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от "уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере". 

Как работает Tut.by после разгрома   

"После 18 мая редакция работает в усеченном составе, все, кто сейчас участвует в рабочем процессе, находятся за рубежом. Это сделано для обеспечения безопасности", - рассказал редактор Tut.by Степан Федоров (Степан попросил в целях безопасности использовать его псевдоним).

Белорусский офис Tut.by

Редакция о сих пор не может попасть в минский офис

До разгрома в компании "ТУТ БАЙ МЕДИА" (юридическое лицо портала) работало около 250 человек, примерно 70 из них - в редакции. После осталось 10% от прежней команды.

"Не все смогли уехать из страны. Как бы ни было жалко расставаться, но мы не можем оставить сотрудников работать из Беларуси. После 18 мая Tut.by продолжил работать в социальных сетях, а через неделю силовики пришли ко всем SMM-щикам. Мы были готовы к этому, поэтому все доступы были переведены на сим-карты людей, которые находятся за рубежом. Но это, на мой взгляд, говорит о том, что претензии к Tut.by не в налогах, это политическое дело", - говорит Степан Федоров. Пока одной локации у сотрудников портала нет - кто-то в Украине, кто-то в Литве, кто-то в Латвии. 

Главным редактором остается Марина Золотова, которая находится в СИЗО

Решения в редакции независимого новостного портала принимает редколлегия. Главным редактором остается Марина Золотова, которая находится в СИЗО, как и еще 11 сотрудников компании. Редакционная политика, по словам Степана Федорова, не меняется.

главный редактор Tut.by Марина Золотова

Марина Золотова

"Мы продолжим соблюдать наши принципы, заложенные в том числе Мариной - принципы всестороннего освещения, тщательной проверки информации, потому что нам очень важно доверие читателей. Закинуть какую-то непроверенную утку - это не про нас. И, естественно, мы не будем рупором какой-то из сторон, каких бы взглядов ни придерживались редакторы или журналисты. Мы как беспристрастные футбольные комментаторы, которые не должны болеть ни за одну из команд на поле", - говорит Федоров.  

По его словам, готовность финансировать проект без каких-либо условий по освещению событий высказали несколько фондов, однако пока уехавшие сотрудники редакции зарплат не получают: "По сути, мы сейчас волонтерим, делаем это ради наших ребят, которые находятся в заключении". Кроме того, подчеркивает редактор Tut.by, "нам очень важно продолжать ту миссию, которую мы выполняли 20 лет, - честно рассказывать о том, что происходит в Беларуси". 

Уволенным сотрудникам не могут выплатить деньги и вернуть трудовые книжки

Юридическое лицо портала в Беларуси - компания "ТУТ БАЙ МЕДИА" - сейчас проходит процесс консервации. Она официально платила налоги. Но, как считают в КГК РБ, Tut.by не имел оснований быть резидентом Парка высоких технологий (ПВТ) и получать налоговые льготы. Из ПВТ портал, который регулярно проходил аудит парка, был исключен в день разгрома офиса - 18 мая. И компания до сих не получила разъяснений, почему это было сделано. Как нет спустя месяц и объяснений тому, почему задержаны журналисты и редакторы, получавшие зарплату на банковскую карточку и не имевшие отношения к выплате налогов компанией.

У компании нет доступа даже к трудовым книжкам сотрудников - их увольняют со справками. "Людям до сих пор не выплатили никаких денег, даже какого-то минимума, который положен по законодательству", - объясняет Степан Федоров. Всем уволенным сотрудникам компания сейчас помогает с трудоустройством.

"Привлекли очень известного HR-специалиста, который работает с каждым индивидуально, помогает с резюме. Есть ряд компаний, которые предложили свои вакансии и продолжают предлагать, какое-то продвижение - и очень успешно - идет в соцсетях. Но смотреть на это чрезвычайно грустно. Ты понимаешь, что человек проработал много лет, какой он крутой специалист - и вот он уходит, - рассказывает редактор Tut.by. - На самом деле, нас серьезно обескровили не только потому, что лишили руководителей - гендиректора Людмилы Чекиной, главреда Марины Золотовой, редактора Оли Лойко (все они задержаны. - Ред.), ушла большая часть редакции. А Марина выбирала самых лучших, и потеря каждого человека - это, конечно, удар".

Hoster.by продолжает работать в Беларуси

В отличие от Tut.by, компания Hoster.by, в офис которой 18 мая тоже пришли из финдепартамента, продолжает работать в Беларуси. В компании около 130 сотрудников. Она размещает около половины белорусских сайтов, в том числе принадлежащих госорганам и госкомпаниям.

Компании Tut.by и Hoster.by юридически между собой сейчас не связаны. После смерти их основателя IT-бизнесмена и мецената Юрия Зиссера, мажоритарным акционером Tut.by стала его дочь - Евгения Чернявская, мажоритарным акционером Hoster.by - вдова Юлия Чернявская. Она сейчас под домашним арестом, а гендиректор Hoster.by Сергей Повалишев - в СИЗО КГБ. В компании говорят, что до сих пор не знают, какие у следственных органов претензии к Hoster.by. Компания продолжает оставаться резидентом ПВТ, работа основных служб не останавливалась даже во время обыска, техника, серверы не изымались.

Мужчина работает за компьютером

Мужчина работает за компьютером

"Мы по-прежнему оказываем услуги в полном объеме. Ситуация никак не отобразилась на наших поступлениях, работаем в прежнем режиме. Массовых переходов на другой хостинг, в том числе госкомпаний, не видим. Было приятно и неожиданно получить волну поддержки от клиентов, партнеров и даже конкурентов. За это мы очень благодарны", - объясняют в компании. 

При этом расходные операции по счетам компании ограничены: "Платежные операции по отчислениям в бюджет у нас не ограничены. Мы платим налоги и все остальное, но по-прежнему у нас есть проблемы с исполнением наших обязательств перед поставщиками и перед сотрудниками. В настоящий момент зарплаты выплачивать мы не можем, и это основная задача, над которой мы работаем с совместно с адвокатами". 

Релокейт компания не рассматривает: "Таких планов нет и быть не может, мы работаем на белорусский рынок, являемся администратором крупнейших белорусских доменов. И выезд за границу ставит крест на всех наших клиентах. Мы сейчас работаем в полном объеме, без каких-либо бурлений внутри и надеемся на положительный исход ситуации". 

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    Автор: Янина Мороз


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Тихановская, Халезин и Хомич в Берлине. Спецвыпуск ток-шоу DW "В самую точку"

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