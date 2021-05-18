Марина Золотова: "Мы свой выбор сделали, когда решили жить именно в этой стране"

Еще до своего задержания и блокировки Tut.by главный редактор портала Марина Золотова в интервью DW рассказала о том, как изменилась работа журналиста в Беларуси после 9 августа 2020 года.
На данный момент по "делу Tut.by" задержаны 15 человек. Среди них - главный редактор этого крупнейшего независимого белорусского портала Марина Золотова, которую обвиняют в соучастии в неуплате налогов. Незадолго до своего задержания в видеоинтервью DW она рассказала о том, как работается журналистам в Беларуси сегодня.
DW: "Репортеры без границ" признали Беларусь самой опасной для журналистов страной в Европе. Вы согласны с этим? Как изменилась ваша работа после 9 августа 2020 года?
Марина Золотова: К рейтингам я всегда скептически отношусь, потому что сложно разобраться с методологией. Но важно то, как ты лично это воспринимаешь. Да, все это я вижу прекрасно сама, вместе с коллегами. Мы сами видим тот беспредел и ужас, в который мы погрузились, начиная, я бы даже сказала, не с августа, а с мая 2020 года, когда было объявлено о старте избирательной кампании.
Менялось все постепенно. Сначала ребят увозили на несколько часов в РУВД. Потом стало понятно, что в жилетах "пресса" работать опасно, что они являются мишенью, а не защитой. Потом ребята, которые работают на акциях - именно работают, и было очевидно, что работают, освещают, а не участвуют - стали получать сутки административного ареста. Когда мы впервые попали на суд, мы были просто в ужасе. Казалось, что ты присутствуешь на какой-то постановке театра абсурда, но ужас весь заключался в том, что это происходит в реальности. Когда ты сам видишь людей в балаклавах, которые дают совершенно безумные показания в суде, и на основании показаний этих людей в балаклавах с измененными личными данными судья выносит решение о том, что журналист принимал участие в акции протеста…
В прошлом году наших коллег задерживали в общей сложности 38 раз. Некоторых по четыре раза задерживали, пятеро от 3 до 15 суток отсидели. И самая ужасная история, к которой мы пришли в ноябре, - это уже уголовное преследование. Это Катя Борисевич, очень крутой журналист, к работе которой вообще не было никогда никаких претензий - с точки зрения редактора, вообще никогда. Когда она за то, что выполняла свою работу, делала ее именно так, как надо, была задержана, получила уголовное дело... Это, конечно, полное безумие, мрак, ужас. Конечно, вопросы безопасности, свободы - это ключевые проблемы.
- Вы не заставляете репортеров ездить на опасные съемки. Как так получилось, что они сами хотят туда ездить?
- Это же личный выбор каждого. Я говорила несколько раз, что мы свой выбор сделали. Мы могли пойти по другому пути. Мы свой выбор сделали, когда решили жить именно в этой стране. Мы свой выбор сделали, когда решили именно в этой стране заниматься журналистикой и заниматься именно так, как мы ей занимаемся, то есть рассказывать честно о том, что происходит в стране. Ну, а раз мы этот выбор сделали, то как бы есть опасения определенные: ты понимаешь, что не находишься в безопасности, что отвечаешь за свободу, за безопасность других людей.
- Вы переживаете за всех, кто попадал в тюрьму?
- Да, безусловно. Сейчас, конечно, нет таких массовых акций протеста, которые требуют постоянного присутствия "в поле". Но когда они проходили еженедельно по выходным, то, конечно, никаких выходных не было. Ты постоянно следил за тем, чтобы, не дай бог, кто-то вдруг снова не оказался задержан.
В конце концов мы поняли, что даже отсутствие массовых акций протеста в общем-то не является гарантией того, что человека не задержат. Случай Кати Борисевич это наглядно показал. И еще у нас в этом году была история, когда задержали Надю Калинину, которая в общем-то просто шла освещать съезд делегатов Всебелорусского народного собрания, то есть совершенно официальное мероприятие. Ее задержали в самом здании, обвинили в том, что она не подчинилась законным требованиям сотрудника правоохранительных органов, а потом еще принимала участие в несанкционированной акции протеста, то есть вообще полное безумие!
- Правда, что у вас есть бронежилеты в редакции?
- Да, конечно, это ребята из фотослужбы предусмотрительно еще перед выборами рекомендовали затариться всеми этими предметами. Тогда нам казалось, что, наверное, эти наши перестраховки излишни. Но последующие события показали, что все было сделано правильно и можно было даже еще больше, наверное, как-то пытаться себя обезопасить, потому что ребята некоторые были на волоске от ранений.
- Вы боитесь, что Tut.by закроют? Что тогда?
- Конечно, самая большая угроза - это угроза жизни, здоровью, безопасности и свободе людей, свободе журналиста. Что касается уже таких вот ограничений, связанных с какими-то юридическими моментами, то здесь мы исходим из понимания, что возможно все. Вот, не было же изменений в законодательство о СМИ, в законе о противодействии экстремизму на тот момент, когда были задержаны девочки с "Белсата". Не было. Ничто не помешало привлечь их к уголовной ответственности. Здесь даже не важно, какие законы есть, а важно, как они применяются на практике.
То же самое касается возможных блокировок - теоретически, конечно, такой момент может быть. Но мы видим, что с августа были заблокированы десятки ресурсов, но при этом коллеги продолжают работать. Да, они работают в другом формате, они активизировались в социальных сетях, открыли зеркала. Прошлый год - да и этот тоже - нас научили быть очень подвижными, уметь переобуваться в прыжке. И я могу только сказать, что мы будем продолжать делать свою работу с учетом постоянно изменяющихся обстоятельств.
Смотрите полную версию видеоинтервью на Youtube-канале "DW Беларусь".
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