Руководство Tut.by: "Команда важнее проекта"

На данный момент по "делу Tut.by" задержаны 15 человек. Не все они сотрудники портала. Об этом сообщил совладелец издания Кирилл Волошин.
Офис Tut.by в сентябре 2020 года
О том, что в настоящее время известно о деле Tut.by, рассказал на онлайн-брифинге в пятницу, 21 мая, Кирилл Волошин, акционер и замдиректора по общим вопросам ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА". Начавшуюся 18 мая атаку на Tut.by он назвал "актом убийства ненавидимого властями медиа".
Марина Золотова
По его данным, сейчас по делу задержаны 15 человек, включая директора Людмилу Чекину, главбуха Анжелу Ассад и главреда портала Марину Золотову. Под домашним арестом находится вдова основателя портала Юрия Зиссера Юлия Чернявская, которая не является ни владельцем, ни должностным лицом компании. Задержан также директор ООО "Хостер Бай" (hoster.by) Сергей Повалишев - технический администратор национальной доменной зоны .by и .БЕЛ. В настоящее время, по словам Волошина, "Хостер Бай" никак не связан с "ТУТ БАЙ МЕДИА". Отметим, что у "Хостер Бай" не арестованы счета, компания продолжает свою деятельность.
"Мы считаем коллег невиновными", - подчеркнул Волошин. 21 мая истекают предусмотренные законом 72 часа, в течение которых правоохранительные органы должны либо предъявить обвинение задержанным, либо отпустить. Как минимум троих сотрудников редакции - Марину Золотову, Ольгу Лойко и Елену Толкачеву переводят в СИЗО в Жодино, значит, им собираются предъявить обвинение. По словам Волошина, они не имели отношения к хозяйственной деятельности компании и, соответственно, не должны быть фигурантами дела о налогах.
Счета компании "ТУТ БАЙ МЕДИА" заблокированы
Отвечая на вопрос корреспондента DW, Волошин сообщил, что счета компании "ТУТ БАЙ МЕДИА" заблокированы, так что зарплаты не выплачиваются. Директор Чекина оставляла доверенности на управление компанией, но сейчас они либо изъяты, либо находятся в офисе, доступ в который закрыт.
Задержания журналистов начались уже в августе 2020 года
Мининформации Беларуси заблокировал основной домен, Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля изъял серверы, так что в целях возобновления работы команда намерена делать ставку на мобильные приложения, аккаунты в соцсетях и мессенджеры.
Волошин рассказал, что компания обращается в Мининформации с тем, чтобы выяснить конкретные причины блокировки сайта и намерена их устранить, например, удалить нежелательный контент. При этом медиаменеджер не исключает, что они не смогут вернуть себе доменное имя и будут вынуждены зарегистрировать новое.
Волошин признал, что обсуждается вопрос возможной релокации части сотрудников редакции. Из трех сотен человек далеко не все хотят уехать из Беларуси, хотя некоторым, по его словам, надо восстановить душевное спокойствие и подлечиться.
Что с командой портала Tut.by
Отвечая на вопрос DW о судьбе сотрудников Tut.by, Волошин подчеркнул, что в данный момент главное - обеспечить их правовую защиту. "Команда важнее этого проекта", - убежден он.
В редакции Tut.by в сентябре 2020 года
По его словам, "пока к обсуждению того, что делать с командой не приступали". Без рекламодателей и без восстановления портала невозможно будет сохранить всех сотрудников. Остаются новостники, а редакторов других разделов пока отправят в отпуска. Волошин надеется, что компании позволят выплатить им отпускные.
Говоря о помощи порталу, Волошин сказал, что "донаты не спасают положение, не возвращают нас в прямой эфир. Надо говорить не о помощи порталу, а о помощи стране". Он призвал читателей оставаться с порталом Tut.by на других площадках.
Вернется ли Борисевич в журналистику?
На брифинге была журналистка Tut.by Катерина Борисевич, которая провела за решеткой шесть месяцев и только 19 мая вышла на свободу. Ее суд признал виновной в "разглашении врачебной тайны", а именно - в сообщении об отсутствии алкоголя в крови активиста Романа Бондаренко, скончавшегося после задержания силовиками от травм. Власти же утверждали, что погибший был пьян.
Борисевич сейчас вынуждена отмечаться в милиции, не может менять место жительства. Она сказала, что не может до конца радоваться освобождению, так как "много моих коллег, друзей сейчас лишены свободы". Что касается возвращения к журналистской деятельности, то этот вопрос для Борисевич пока открыт. Она не знает, когда сможет начать работать: "Я даже не могу приходить теперь в офис - он опечатан".
Напомним, против "должностных лиц" TUT BY MEDIA ("ТУТ БАЙ МЕДИА") 18 мая было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 УК Республики Беларусь - об уклонении от "уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере". Как утверждают в Департаменте финансовых расследований (ДФР), компанией "была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов Парка высоких технологий".
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Лидер демократической Беларуси
Ровно год назад домохозяйка из Гомеля, в прошлом учительница английского Светлана Тихановская заявила о намерении участвовать в президентской кампании в Беларуси. 15 мая 2020 года она подала вместо и, как сама не раз подчеркивала, ради мужа документы на регистрацию в ЦИК - и по стечению обстоятельств стала лидером демократических сил. О том, как она провела год в этой роли, - в фотогалерее DW.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Сбор подписей за Тихановскую
Баллотироваться на пост президента Беларуси изначально планировал ее муж - автор YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский. Но ему в регистрации отказали, а в конце мая он был задержан и до сих пор находится в СИЗО. Не в последнюю очередь из-за популярности супруга и солидарности с ним по всей Беларуси на пикетах по сбору подписей за Светлану Тихановскую стояли огромные очереди.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Единый кандидат от оппозиции
Светлана Тихановская заявляла об анонимных угрозах в адрес ее и детей с требованием прекратить участие в предвыборной гонке, но решила не сдаваться. 14 июля ЦИК выдал ей удостоверение. Фактически она стала единым кандидатом от оппозиции. Другим сильным соперникам Лукашенко - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - в регистрации отказали. Всего к участию в выборах было допущено пятеро кандидатов.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Объединение штабов
Виктор Бабарико был задержан, Валерию Цепкало пришлось уехать за границу из-за преследований. 16 июля координатор штаба Бабарико Мария Колесникова, жена Валерия Цепкало Вероника и Светлана Тихановская объявили об объединении усилий. Женское трио стало лицом кампании за честные выборы в Беларуси. Его члены призывали идти голосовать, становиться наблюдателями и бороться с фальсификациями.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Три грации как символ мирных перемен
Агитационные митинги объединенного штаба собирали тысячи белорусов по всей стране. На официальный пикет Тихановской в минский Парк дружбы народов 30 июля, по разным оценкам, пришли до 70 тысяч человек. Ее предвыборными обещаниями были проведение повторных выборов с участием всех альтернативных кандидатов, референдума по возвращению конституции 1994 года, а также освобождение политзаключенных.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Непризнанные результаты выборов
10 августа ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах - уже в шестой раз. Тихановская, по официальным данным, набрала 10,1% голосов, в то время как Лукашенко - 80,1%. По мнению оппозиции и многих граждан Беларуси, результаты голосования были массово сфальсифицированы. На Западе их не признали.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Протесты после выборов
Сторонники Тихановской и аналитики считают, что на самом деле она, как минимум, прошла во второй тур и даже, возможно, выиграла выборы уже в первом туре. Протесты против фальсификации результатов голосования, вспыхнувшие в Беларуси сразу после выборов, не прекращаются по сей день, хотя к весне они уже утратили массовость из-за репрессий со стороны белорусских властей.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Вынужденная эмиграция
Под давлением властей в ночь на 11 августа Тихановская была вынуждена уехать в Литву. "Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она в видеообращении. Сейчас Светлана живет в Вильнюсе - под защитой литовского государства. Белорусские власти добиваются ее экстрадиции и обвиняют в терроризме. Ее команда подчеркивает, что Тихановская поддерживает мирные методы.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
За диалог при международном посредничестве
Выход из политического кризиса в Беларуси - в диалоге между властями и оппозицией и проведении новых выборов, считает Тихановская. Сейчас ее команда создает предпосылки для этого. В марте на платформе "Голос" было запущено голосование за переговоры при международном посредничестве. Инициативу поддержали более 770 тыс человек. С этой целью поддерживается и работа Координационного совета оппозиции.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель
Необходимость диалога в Беларуси - одна из главных тем и на международных конференциях и встречах Светланы Тихановской с главами западных государств и правительств. Ее команда также налаживает международные связи для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от репрессий белорусам и экономической поддержки страны после новых выборов - своего рода "плана Маршалла для Беларуси".
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Внимание к пыткам в Беларуси
Санкции против высокопоставленных лиц, виновных в насилии против мирных граждан, а также помощь международного сообщества в документировании пыток в Беларуси и уголовном преследовании силовиков - другие ключевые направления в работе штаба Тихановской. Иски против белорусских силовиков рассматривают в Литве, Польше и Чехии. Соответствующий иск подан и в прокуратуру ФРГ.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Премия Сахарова "За свободу мысли"
В декабре 2020 года Светлане Тихановской была вручена премия Сахарова "За свободу мысли". Помимо нее Европарламент присудил эту награду Светлане Алексиевич, Марии Колесниковой, Веронике Цепкало, Алесю Беляцкому, Степану Путило и другим активистам объединенной белорусской оппозиции. "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская на церемонии вручения премии в Брюсселе.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
На встрече с диаспорой в Риме
Встречи с диаспорой, поддержка Народных посольств, которые информируют мировое сообщество о ситуации в Беларуси, контакты с теми, кто продолжает протестовать в Беларуси, - Тихановская называет себя лидером, избранным белорусским народом. Агентство Bloomberg включило ее в топ-50 самых влиятельных персон 2020 года. И как бы к ней ни относились, без нее история современной Беларуси уже немыслима.
Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Новый имидж лидера
За этот тяжелый, насыщенный год Светлана Тихановская существенно изменилась внешне и как политик. И дело не только в новой прическе. Она стала одеваться более стильно, вести себя более уверенно, звучать более компетентно, не утратив при этом своей естественности и теплоты. Среди мировых лидеров она смотрится на равных, и простые белорусы воспринимают ее как "свою" - в этом ее уникальность.