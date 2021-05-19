Руководство Tut.by: "Команда важнее проекта"

О том, что в настоящее время известно о деле Tut.by, рассказал на онлайн-брифинге в пятницу, 21 мая, Кирилл Волошин, акционер и замдиректора по общим вопросам ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА". Начавшуюся 18 мая атаку на Tut.by он назвал "актом убийства ненавидимого властями медиа".

Марина Золотова

По его данным, сейчас по делу задержаны 15 человек, включая директора Людмилу Чекину, главбуха Анжелу Ассад и главреда портала Марину Золотову. Под домашним арестом находится вдова основателя портала Юрия Зиссера Юлия Чернявская, которая не является ни владельцем, ни должностным лицом компании. Задержан также директор ООО "Хостер Бай" (hoster.by) Сергей Повалишев - технический администратор национальной доменной зоны .by и .БЕЛ. В настоящее время, по словам Волошина, "Хостер Бай" никак не связан с "ТУТ БАЙ МЕДИА". Отметим, что у "Хостер Бай" не арестованы счета, компания продолжает свою деятельность.

"Мы считаем коллег невиновными", - подчеркнул Волошин. 21 мая истекают предусмотренные законом 72 часа, в течение которых правоохранительные органы должны либо предъявить обвинение задержанным, либо отпустить. Как минимум троих сотрудников редакции - Марину Золотову, Ольгу Лойко и Елену Толкачеву переводят в СИЗО в Жодино, значит, им собираются предъявить обвинение. По словам Волошина, они не имели отношения к хозяйственной деятельности компании и, соответственно, не должны быть фигурантами дела о налогах.

Счета компании "ТУТ БАЙ МЕДИА" заблокированы

Отвечая на вопрос корреспондента DW, Волошин сообщил, что счета компании "ТУТ БАЙ МЕДИА" заблокированы, так что зарплаты не выплачиваются. Директор Чекина оставляла доверенности на управление компанией, но сейчас они либо изъяты, либо находятся в офисе, доступ в который закрыт.

Задержания журналистов начались уже в августе 2020 года

Мининформации Беларуси заблокировал основной домен, Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля изъял серверы, так что в целях возобновления работы команда намерена делать ставку на мобильные приложения, аккаунты в соцсетях и мессенджеры.

Волошин рассказал, что компания обращается в Мининформации с тем, чтобы выяснить конкретные причины блокировки сайта и намерена их устранить, например, удалить нежелательный контент. При этом медиаменеджер не исключает, что они не смогут вернуть себе доменное имя и будут вынуждены зарегистрировать новое.

Волошин признал, что обсуждается вопрос возможной релокации части сотрудников редакции. Из трех сотен человек далеко не все хотят уехать из Беларуси, хотя некоторым, по его словам, надо восстановить душевное спокойствие и подлечиться.

Что с командой портала Tut.by

Отвечая на вопрос DW о судьбе сотрудников Tut.by, Волошин подчеркнул, что в данный момент главное - обеспечить их правовую защиту. "Команда важнее этого проекта", - убежден он.

В редакции Tut.by в сентябре 2020 года

По его словам, "пока к обсуждению того, что делать с командой не приступали". Без рекламодателей и без восстановления портала невозможно будет сохранить всех сотрудников. Остаются новостники, а редакторов других разделов пока отправят в отпуска. Волошин надеется, что компании позволят выплатить им отпускные.

Говоря о помощи порталу, Волошин сказал, что "донаты не спасают положение, не возвращают нас в прямой эфир. Надо говорить не о помощи порталу, а о помощи стране". Он призвал читателей оставаться с порталом Tut.by на других площадках.

Вернется ли Борисевич в журналистику?

На брифинге была журналистка Tut.by Катерина Борисевич, которая провела за решеткой шесть месяцев и только 19 мая вышла на свободу. Ее суд признал виновной в "разглашении врачебной тайны", а именно - в сообщении об отсутствии алкоголя в крови активиста Романа Бондаренко, скончавшегося после задержания силовиками от травм. Власти же утверждали, что погибший был пьян.

Борисевич сейчас вынуждена отмечаться в милиции, не может менять место жительства. Она сказала, что не может до конца радоваться освобождению, так как "много моих коллег, друзей сейчас лишены свободы". Что касается возвращения к журналистской деятельности, то этот вопрос для Борисевич пока открыт. Она не знает, когда сможет начать работать: "Я даже не могу приходить теперь в офис - он опечатан".

Напомним, против "должностных лиц" TUT BY MEDIA ("ТУТ БАЙ МЕДИА") 18 мая было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 УК Республики Беларусь - об уклонении от "уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере". Как утверждают в Департаменте финансовых расследований (ДФР), компанией "была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов Парка высоких технологий".

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