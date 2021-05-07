 В Европарламенте выступили с жестким заявлением по ситуации с Tut.by | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 20.05.2021

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Беларусь

В Европарламенте выступили с жестким заявлением по ситуации с Tut.by

Евродепутаты Бедронь и Ауштрявичюс считают, что ЕС должен немедленно приступить к четвертому пакету санкций против физлиц и компаний, поддерживающих Лукашенко.

Европарламент в Брюсселе

Европарламент в Брюсселе

Члены Европарламента (ЕП) выступили с заявлением, в котором "решительно осудили неослабевающие репрессии со стороны режима Александра Лукашенко" в отношении независимых СМИ, в особенности - "жесткое преследование" журналистов Tut.by - "самого влиятельного интернет-ресурса в Беларуси". Такие оценки содержатся в полученном DW в четверг, 20 мая, заявлении двух евродепутатов, отвечающих в ЕП за отношения с Беларусью.  Документ составлен от лица председателя делегации Европарламента по связям с Минском - Роберта Бедроня и постоянного докладчика Пятраса Ауштрявичюса.

Власти провели обыски в редакции и региональных филиалах Tut.by, обыскали дома нескольких сотрудников и возбудили уголовное дело по надуманным основаниям, связанным с уклонением от уплаты налогов, напомнили в ЕП.

Кроме того, по требованию генпрокурора министерство информации Беларуси заблокировало сайт издания, ссылаясь при этом на предполагаемые нарушения "весьма противоречивого закона о СМИ", указали в Брюсселе.

"Злонамеренная атака на издание"
Портал Tut.by

Портал Tut.by

На данный момент минимум тринадцать журналистов и сотрудников Tut.by все еще задержаны, а местонахождение ряда других до сих пор не установлено.

Евродепутаты отмечают, что режим Лукашенко, похоже, "намерен использовать налоговое законодательство в качестве предлога, чтобы начать очередную злонамеренную атаку, направленную на то, чтобы заставить замолчать Tut.by, чьи фактические "правонарушения", в глазах режима, похоже, заключаются в том, что портал объективно освещал прошлогодние сфальсифицированные выборы и тяжелую ситуацию, в которую Александр Лукашенко поставил свою страну".

Авторы обращения призвали белорусские власти разблокировать сайт Tut.by и "немедленно и безоговорочно" освободить всех журналистов, которые были задержаны. Режим должен положить конец позорному преследованию независимых СМИ и выполнить свои международные обязательства по соблюдению прав человека и основных свобод, включая свободу СМИ и свободу выражения мнений, уверены в Европарламенте.

ЕС должен приступить к четвертому пакету санкций

До тех пор, пока эти шаги не будут предприняты - Бедронь и Ауштрявичюс продолжают считать целесообразным, чтобы ЕС немедленно приступил к реализации четвертого пакета санкций против должностных лиц, причастных к фальсификации выборов и нарушениям прав человека в Беларуси, а также - в отношении компаний, "которые поддерживают Александра Лукашенко и его режим".

Против "должностных лиц" TUT BY MEDIA ("ТУТ БАЙ МЕДИА") 18 мая было возбуждено уголовное дело. Как утверждают в Департаменте финансовых расследований (ДФР), компанией "была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ".

Сотрудники ДФР пришли в офисы редакции Tut.by и регистратора доменных зон Hoster.by, а также домой к ряду журналистов.

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    Автор: Галина Петровская


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