 Тихановская связалась с главой Еврокомиссии из-за ситуации с Tut.by | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 18.05.2021

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Беларусь

Тихановская связалась с главой Еврокомиссии из-за ситуации с Tut.by

Лидер белорусской оппозиции обвинила режим Лукашенко в убийстве СМИ, в том числе издания, которое 20 лет было "образцом независимой прессы". Команда Тихановской будет добиваться введения санкций ЕС.

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская связалась с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) из-за ситуации с порталом Tut.by, доступ к которому был ограничен, а также с компанией "ТУТ БАЙ МЕДИА", в отношении сотрудников которой возбудили уголовное дело по статье об уклонении от "уплаты налогов  в особо крупном размере". Соответствующая запись размещена во вторник, 18 мая, в Telegram-канале Тихановской.

"Я и моя команда уже находимся на связи с главой Еврокомиссии", - подчеркнула Тихановская. "Мы требуем безотлагательной реакции ЕС, срочного запуска программы поддержки независимых СМИ, защиты журналистов и помощи для продолжения работы, вопреки репрессиям", - подчеркнула экс-кандидат в президенты Беларуси.

Команда Тихановской настаивает на санкциях

Команда Тихановской настаивает на введении санкций в отношении всех ответственных за репрессии против "редакций, журналистов и блогеров" в Беларуси.

Комментарий фон дер Ляйен пока не последовал.

"Режим в Беларуси убивает СМИ"

Между тем лидер белорусской оппозиции обвинила режим Александра Лукашенко в убийстве СМИ в стране, в том числе издания, которое 20 лет было "образцом независимой прессы".

"Сборище людей, которые удерживают власть в Беларуси, - это и есть настоящий оккупационный режим: они убивают СМИ, убивают партии и сообщества, убивают нас - на улицах и в тюрьмах", - уверена она.

В отношении "должностных лиц" TUT BY MEDIA ("ТУТ БАЙ МЕДИА") 18 мая было возбуждено уголовное дело. Как утверждают в Департаменте финансовых расследований (ДФР), компанией "была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ".

Сотрудники ДФР пришли в офисы редакции Tut.by и регистратора доменных зон Hoster.by, а также домой к ряду журналистов. 

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  • Тихановская, Колесникова, Цепкало

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Объединение штабов

    Виктор Бабарико был задержан, Валерию Цепкало пришлось уехать за границу из-за преследований. 16 июля координатор штаба Бабарико Мария Колесникова, жена Валерия Цепкало Вероника и Светлана Тихановская объявили об объединении усилий. Женское трио стало лицом кампании за честные выборы в Беларуси. Его члены призывали идти голосовать, становиться наблюдателями и бороться с фальсификациями.

  • На пикете за Тихановскую

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Три грации как символ мирных перемен

    Агитационные митинги объединенного штаба собирали тысячи белорусов по всей стране. На официальный пикет Тихановской в минский Парк дружбы народов 30 июля, по разным оценкам, пришли до 70 тысяч человек. Ее предвыборными обещаниями были проведение повторных выборов с участием всех альтернативных кандидатов, референдума по возвращению конституции 1994 года, а также освобождение политзаключенных.

  • Предвыборный плакат Светланы Тихановской

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Непризнанные результаты выборов

    10 августа ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах - уже в шестой раз. Тихановская, по официальным данным, набрала 10,1% голосов, в то время как Лукашенко - 80,1%. По мнению оппозиции и многих граждан Беларуси, результаты голосования были массово сфальсифицированы. На Западе их не признали.

  • Плакат в Минске Тихановская президент

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Протесты после выборов

    Сторонники Тихановской и аналитики считают, что на самом деле она, как минимум, прошла во второй тур и даже, возможно, выиграла выборы уже в первом туре. Протесты против фальсификации результатов голосования, вспыхнувшие в Беларуси сразу после выборов, не прекращаются по сей день, хотя к весне они уже утратили массовость из-за репрессий со стороны белорусских властей.

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Вынужденная эмиграция

    Под давлением властей в ночь на 11 августа Тихановская была вынуждена уехать в Литву. "Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она в видеообращении. Сейчас Светлана живет в Вильнюсе - под защитой литовского государства. Белорусские власти добиваются ее экстрадиции и обвиняют в терроризме. Ее команда подчеркивает, что Тихановская поддерживает мирные методы.

  • Светлана Тихановская в Берлине

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    За диалог при международном посредничестве

    Выход из политического кризиса в Беларуси - в диалоге между властями и оппозицией и проведении новых выборов, считает Тихановская. Сейчас ее команда создает предпосылки для этого. В марте на платформе "Голос" было запущено голосование за переговоры при международном посредничестве. Инициативу поддержали более 770 тыс человек. С этой целью поддерживается и работа Координационного совета оппозиции.

  • Тихановская на встрече с Меркель

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель

    Необходимость диалога в Беларуси - одна из главных тем и на международных конференциях и встречах Светланы Тихановской с главами западных государств и правительств. Ее команда также налаживает международные связи для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от репрессий белорусам и экономической поддержки страны после новых выборов - своего рода "плана Маршалла для Беларуси".

  • Светлана Тихановская в Брюсселе

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Внимание к пыткам в Беларуси

    Санкции против высокопоставленных лиц, виновных в насилии против мирных граждан, а также помощь международного сообщества в документировании пыток в Беларуси и уголовном преследовании силовиков - другие ключевые направления в работе штаба Тихановской. Иски против белорусских силовиков рассматривают в Литве, Польше и Чехии. Соответствующий иск подан и в прокуратуру ФРГ.

  • Тихановская на церемонии вручения премия Сахарова За свободу мысли

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Премия Сахарова "За свободу мысли"

    В декабре 2020 года Светлане Тихановской была вручена премия Сахарова "За свободу мысли". Помимо нее Европарламент присудил эту награду Светлане Алексиевич, Марии Колесниковой, Веронике Цепкало, Алесю Беляцкому, Степану Путило и другим активистам объединенной белорусской оппозиции. "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская на церемонии вручения премии в Брюсселе.

  • Светлана Тихановская в Риме

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    На встрече с диаспорой в Риме

    Встречи с диаспорой, поддержка Народных посольств, которые информируют мировое сообщество о ситуации в Беларуси, контакты с теми, кто продолжает протестовать в Беларуси, - Тихановская называет себя лидером, избранным белорусским народом. Агентство Bloomberg включило ее в топ-50 самых влиятельных персон 2020 года. И как бы к ней ни относились, без нее история современной Беларуси уже немыслима.

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Новый имидж лидера

    За этот тяжелый, насыщенный год Светлана Тихановская существенно изменилась внешне и как политик. И дело не только в новой прическе. Она стала одеваться более стильно, вести себя более уверенно, звучать более компетентно, не утратив при этом своей естественности и теплоты. Среди мировых лидеров она смотрится на равных, и простые белорусы воспринимают ее как "свою" - в этом ее уникальность.

    Автор: Янина Мороз


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