Светлана Тихановская: год в роли народного лидера белорусов (фотогалерея)

Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

Новый имидж лидера

За этот тяжелый, насыщенный год Светлана Тихановская существенно изменилась внешне и как политик. И дело не только в новой прическе. Она стала одеваться более стильно, вести себя более уверенно, звучать более компетентно, не утратив при этом своей естественности и теплоты. Среди мировых лидеров она смотрится на равных, и простые белорусы воспринимают ее как "свою" - в этом ее уникальность.

Автор: Янина Мороз