Светлана Тихановская: год в роли народного лидера белорусов (фотогалерея)

Год назад Светлана Тихановская заявила о намерении баллотироваться на пост президента Беларуси. Что за этим последовало и какую роль в жизни страны она играет сейчас - в фотогалерее DW.
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ФРГ и ЕС всегда будут поддерживать народ Беларуси в стремлении к демократии, пишет Хайко Мас в письме к Светлане Тихановской. По его словам, история учит, насколько важна для мира и свободы в Европе защита прав человека.
"Комиссия народной памяти" должна появиться в Беларуси после смены власти. Она будет документировать масштабные нарушения прав человека и способствовать их расследованию, заявил офис Тихановской.
Лидер белорусской оппозиции Тихановская выступила в виртуальном формате перед членами американской Комиссии Тома Лантоса по правам человека и призвала провести международную конференцию для разрешения кризиса в Беларуси.
В чем состоит стратегия победы штаба Светланы Тихановской, надо ли ей заступать на пост президента Беларуси и как объединить противников Лукашенко, DW объяснил Франак Вечерка.
Сергей Тихановский может получить до 15 лет по обвинению в организации массовых беспорядков. По его делу проходят еще 5 фигурантов.
Суд в Барановичах оштрафовал главного редактора местного издания Intex-press Владимира Янукевича за интервью со Светланой Тихановской.
Дело о "заговоре" против Лукашенко могут использовать для оправдания вмешательства Москвы во внутренние дела Беларуси, считает Светлана Тихановская.
Хотя власти в Минске не возбудили ни одного дела по факту пыток и насилия во время протестов в РБ, ряд европейских стран начали свои расследования против белорусских силовиков и самого Лукашенко.
В КГБ Беларуси заявили о том, что подготовлены документы об экстрадиции Тихановской и Латушко "из Литвы и Польши соответственно". Советник Светланы Тихановской назвал обвинения КГБ нелепыми.
"Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования", - заявил Габриэлюс Ландсбергис в ответ на запрос Минска о выдаче Светланы Тихановской.