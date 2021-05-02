Тихановская призвала к международной конференции по Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала провести международную конференцию для разрешения кризиса в Беларуси. Такое заявление Тихановская сделала в четверг, 6 мая, выступая в виртуальном формате перед членами Комиссии Тома Лантоса по правам человека в Палате представителей Конгресса США.

По мнению Светланы Тихановской, Вашингтон мог бы принять активное участие в организации такого рода форума "с привлечением широкого круга заинтересованных сторон".

"США должны работать для изоляции режима Лукашенко"

Бывший кандидат в президенты Беларуси также попросила американских законодателей усилить поддержку белорусского гражданского общества, правозащитников, независимых СМИ.

Кроме того, как сообщается в Telegram-канале Тихановской, лидер оппозиции выступила за то, чтобы США и дальше работали в целях "политической изоляции режима Лукашенко", а также подняли этот вопрос для обсуждения в рамках саммита G7.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси почти 9 месяцев продолжаются мирные протесты против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа 2020 года. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола сотрудников силовых структур в отношении протестующих.

В ходе протестов арестованы и задержаны тысячи людей, в том числе десятки журналистов. Сотни человек пострадали, еще несколько погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Европейский Союз и США ввели санкции в отношении правителя Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

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