 В Беларуси за интервью с Тихановской журналисту грозит уголовное дело | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 26.04.2021

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Беларусь

В Беларуси за интервью с Тихановской журналисту грозит уголовное дело

Суд в Барановичах оштрафовал главного редактора местного издания Intex-press Владимира Янукевича за интервью со Светланой Тихановской.

Суд в Барановичах

Поводом для судебного разбирательства над руководителем негосударственной газеты Intex-press в Барановичах послужило интервью с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, которое вышло в печатном номере газеты 14 апреля и размещено на сайте издания.

Янукевич: штраф по максимуму

Владимир Янукевич был вызван в суд в качестве ответчика как предприниматель -владелецсайта inteх-press.by. Этот сайт не зарегистрирован в качестве сетевого издания, однако белорусское законодательство пока не вынуждает печатные СМИ делать это в обязательном порядке. Сами редакторы независимых газет отмечают, что регистрация в качестве сетевого издания в Беларуси не дает никаких преимуществ в получении и распространении информации.

Владимир Янукевич

Владимир Янукевич

Тем не менее, на прошлой неделе в городском отделе милиции в Барановичах на владельца сайта inteх-press.by составили протокол по части 5 статьи 23.5 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства о средствах массовой информации"). Из протокола следует, что Янукевич разместил на своем сайте информацию, "распространение которой запрещено на интернет-ресурсах в соответствии с законодательными актами".

Санкция этой статьи для физического лица предусматривает наказание штрафом в размере до 20 базовых величин - 580 белорусских рублей, что составляет примерно 187 евро. В результате суд в понедельник, 26 апреля,  принял решение наложить на Владимира Янукевича максимальный штраф.

Будет новый суд и уголовное дело?

Как выяснилось, этим процессом для Владимира Янукевича история не заканчивается. В местной милиции на него составили еще один протокол - за размещение интервью со Светланой Тихановской и в печатной версии газеты Intex-press. На сей раз основанием стала часть 4 статьи 23.5 КоАП ("Распространение средством массовой информации, распространение которой запрещено").

По этому делу Янукевич проходит в качестве директора Издательского дома "Интекс-пресс" и главного редактора газеты, а слушания должны состояться в экономическом суде Брестской области. Дата заседания пока неизвестна, зато наказание может быть серьезнее - штраф до 5800 рублей (1870 евро).

Выпуск газеты Intex-press с интервью Тихановской

Тот самый выпуск Intex-press с интервью Тихановской

Более того, в ходе четырехчасового опроса в милиции Владимиру Янукевичу стало известно, что проводится проверка с перспективой возбуждении уголовного дела по статье 361 ("Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь"). Причина все та же - интервью с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской, в отношении которой белорусские власти уже завели уголовное дело по факту "создания экстремистского сообщества и подготовке к насильственному захвату власти".

Прокуратура Янукевича предупредила, но не пояснила

Еще до вызова в милицию главного редактора издания Intex-press пригласили в Барановичскую межрайонную прокуратуру, где вынесли Владимиру Янукевичу официальное предупреждение. В частности, в предупреждении было указано на требование Закона "О средствах массовой информации" о недопустимости распространения в СМИ и на интернет-ресурсах информации, "направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности".

Однако, как отметил редактор Intex-press, в прокуратуре так и не смогли привести конкретные примеры из интервью Светланы Тихановской, которые бы свидетельствовали, что журналисты издания нарушили законодательство. Янукевич сообщил, что в редакции расценивают это предупреждение как давление на свободу слова и намерены его обжаловать.

По словам редактора из Барановичей, в милиции также не смогли объяснить, какие именно слова в интервью Тихановской содержат недопустимые высказывания. "Такое чувство, что не содержание, а сам факт этого интервью вызвал претензии. Но мы всегда руководствуемся интересами читателей и их правом на получение информации: эта публикация не стала исключением", - отметил Янукевич.

Комментарий как повод для преследований?

За последние дни это уже не первый случай, когда правоохранительные структуры Беларуси стали обращать пристальное внимание на содержание публикаций на актуальные темы как в местных, так и в иностранных средствах массовой информации.

Роман Кисляк

Роман Кисляк

Так, в Бресте 22 апреля городская прокуратура вынесла официальное предупреждение правозащитнику Роману Кисляку за интервью DW, в котором речь шла об обещанном властями референдуме о судьбе аккумуляторного завода. По словам Кисляка, в прокуратуре посчитали, что интервью может спровоцировать несанкционированные массовые мероприятия противников этого завода.

Похожая история произошла в Гродно, где провели обыск в квартире журналистов и активистов незарегистрированного в Беларуси Союза поляков Инессы Тодрик-Писальник и Анджея Писальника. Перед этим Писальника, возглавляющего редакцию интернет-портала Союза поляков, вызвали в прокуратуру и предупредили о недопущении нарушения законодательства Беларуси о национальных меньшинствах и о противодействии экстремизму.

Выяснилось, что причиной стали высказывания журналиста в эфире польских радиостанций Radio 24 и Radio 4 в апреле нынешнего года. По мнению прокуратуры, заявления Анджея Писальника имели цель "возбудить у населения национальную вражду и рознь на языковой почве, сформировать неприязнь и недоверие к представителям органов государственной власти, распространить ложную информацию об их деятельности".

В итоге Анджей Писальник и Инесса Тодрик-Писальник вынуждены были покинуть Беларусь из-за угрозы ареста и изъятия из семьи малолетнего сына.

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    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

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    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

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    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

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    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

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    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

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    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


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