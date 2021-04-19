 Редакторы сайта Союза поляков вынужденно покинули Беларусь | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 23.04.2021

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Беларусь

Редакторы сайта Союза поляков вынужденно покинули Беларусь

Анджей Писальник и Инесса Тодрик-Писальник уехали из Беларуси из-за угрозы ареста и изъятия малолетнего сына из семьи. Гродненский прокурор заявил Писальнику, что его деятельность вредит национальным интересам Беларуси.

Анджей Писальник

Редакторы сайта незарегистрированного Союза поляков ZnadNiemna.pl - журналисты Анджей Писальник и Инесса Тодрик-Писальник - вынужденно покинули Беларусь из-за угрозы ареста и изъятия из их семьи малолетнего сына, сообщается на сайте Союза в четверг, 23 апреля. По словам Анджея Писальника, 14 апреля ему заявили в прокуратуре Гродно, что его деятельность вредит национальным интересам Беларуси и он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье о разжигании национальной розни и реабилитации нацизма.

Претензии Писальнику, по его словам, предъявляли за комментарии польским средствам массовой информации о том, что белорусские государственные СМИ ведут широкомасштабную пропагандистскую атаку против Польши и поляков. Он также сравнивал преследование польских активистов в Беларуси с преследованием поляков в сталинскую эпоху. Властям не понравились и слова Писальника, что проверки прокуратуры в центрах обучения польскому языку и сбор данных преподавателей создают атмосферу запугивания и направлены на то, чтобы белорусы меньше изучали польский язык.

На следующий день после вызова в прокуратуру Писальника и его супругу отвезли на допрос в Следственный комитет в Минске. Их 11-летний сын Мартин остался дома один без присмотра. Супругов допрашивали как свидетелей по уголовному делу Союза поляков. После допроса, длившегося целый день, Писальников отвезли обратно в Гродно, дав понять, что их статус по делу может измениться, сообщал журналист. После этого семья решила покинуть Беларусь, чтобы избежать ареста и обезопасить ребенка. Писальники планируют продолжать деятельность сайта.

Дело против Союза поляков

Генпрокуратура Беларуси 25 марта сообщила о возбуждении в отношении председателя неофициального Союза поляков Анжелики Борис и иных лиц уголовного дела по ч. 3 ст. 130 УК (Умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц). Фигурантам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Всего по этой статье ранее было задержано пять представителей Союза поляков. Кроме Анжелики Борис это Андрей Почобут, Мария Тишковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева. Давлению подвергаются также польские образовательные центры - в них проводились проверки, а польская школа в Бресте была ликвидирована. Польские власти обвиняют Беларусь в преследовании поляков по этническому признаку.

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  • Weißrussland Lutherische Kirche in Grodno (A. Vashkevich )

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    Эти витражи на боковых стрельчатых окнах и старинный часовой механизм - все, что осталось из аутентичного интерьера гродненской кирхи. Остальные окна из цветного стекла были сделаны недавно, как, например, круглый узор с изображением Розы Лютера с сердечком и крестом. Чтобы воссоздать старый центральный витраж нужны документы и фотографии, которые, возможно, находятся в Польше и Германии.

  • Посол ФРГ в Минске Кристоф Вайль вместе с настоятелем храма

    Лютеранская кирха в Гродно в год 500-летия Реформации

    Белорусско-немецкое культурное наследие

    В 2012 году тогдашний посол ФРГ в Минске Кристоф Вайль побывал в Гродно и принял участие в торжественном богослужении, посвященном 100-летнему юбилею реконструкции местного лютеранского храма. Правительство Германии выделило 120 тысяч евро для восстановления прежнего вида кирхи, как объекта белорусско-немецкого культурного наследия.

  • Зал для богослужений в гродненской лютеранской церкви

    Лютеранская кирха в Гродно в год 500-летия Реформации

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    Организацией помощи кирхе занимался немецкий фонд Густава Адольфа - Союз членов евангелическо-лютеранской церкви. Из Германии привезли люстры и скамейки. Нужный по размеру и звучанию орган постройки 1960 года нашли во Франкфурте-на-Майне. С доставкой инструмента помог Deutsche Bank Schenker. Реставрацию фасадов, установку нового главного шпиля и 9 крестов организовали власти и меценаты Гродно.

  • Концерт органной музыки в гродненской кирхе

    Лютеранская кирха в Гродно в год 500-летия Реформации

    Новая жизнь церкви святого Иоанна

    Привезенный из Германии орган изменил жизнь лютеранского прихода и всего Гродно. Его звучание привлекло в общину новых людей. В кирхе проходят концерты и фестивали органной и камерной музыки, собирающие любителей прекрасного.

  • Часовой механизм, установленный в храме в 1913 году

    Лютеранская кирха в Гродно в год 500-летия Реформации

    Когда пойдут старинные часы?

    Теперь главная забота гродненских лютеран - востановить старые церковные часы. Их механизм был установлен в кирхе в 1913 году. Сейчас он не действует, а на главной башне с новым шпилем остались только ржавые цифреблаты.

  • Дети на утреннике в церкви

    Лютеранская кирха в Гродно в год 500-летия Реформации

    Как одна семья

    Небольшая гродненская община лютеран встречает Рождество как одна семья. Потомков местных немцев в ней почти не осталось. Но к празднику прихожане обязательно готовят традиционные немецкие угощения - штолен (кекс с изюмом и пряностями) и глинтвейн, а богослужения проходят с обязательными вкраплениями немецкого языка. В канун Рождества состоится концерт детей из воскресной школы при кирхе.

  • Рождественский венок со свечами и елочными игрушками

    Лютеранская кирха в Гродно в год 500-летия Реформации

    В год Лютера

    С 31 октября лютеранская община гродненцев включилась в празднование 500-летнего юбилея Реформации. В кирхе пройдут праздничные богослужения, музыкальные встречи, на которые приглашены органисты и хоры из Германии. Немецкие и белорусские дети обменяются своими рисунками, выйдет книга гродненских историков о вкладе лютеран в инфраструктуру Гродно и всей Беларуси.

    Автор: Галина Петровская


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